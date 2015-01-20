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В Приморье кое-что начало дешеветь
По темпам роста цен на социально значимые товары Приморский край находится на 59 месте из 85. Наихудшей считается первая позиция - это максимальный рост цен в России, наилучшее 85 место - минимальный рост цен, пишет газета "Золотой Рог".
Ценовой рейтинг был проведен Министерством экономического развития РФ по состоянию на 1 декабря 2014 года. Цены анализировались в сравнении к декабрю 2013 года. Несмотря на повышенный потребительский спрос в новогодние праздники, по данным Примстата, по состоянию на 12 января отмечено снижение цен на 5,9% на яйцо куриное, картофель – на 2,9% и капусту свежую – на 17,7%.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, в крае совместно с органами местного самоуправления ведется ежедневный мониторинг цен на 40 видов продовольственных товаров.
«Данные свидетельствуют о снижении в декабре и за 12 дней января 2015 года средних розничных цен на гречневую крупу, макаронные изделия, масло подсолнечное рафинированное, рыбу копченую и мандарины. Практически отсутствует рост цен - менее 1 процента - на 16 видов товаров: соль, чай, воду питьевую, колбасы сырокопченые, говядину, свинину, мясо кур, рыбу соленую, консервы рыбные, хлеб белый и черный ржаной, молоко, творог, сметану и яблоки», - сообщили в департаменте. Рост цен от 1 до 6,23% отмечен на 20 видов продовольственных товаров - это свежие овощи, фрукты, колбасные изделия, мука, крупы.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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