Во Владивостоке бывший кинотеатр "Чайка" может долететь до суда

Реконструируемый в центр детского отдыха бывший владивостокский кинотеатр «Чайка» к Новому году так и не распахнул свои двери для детворы. Компания-инвестор не успела ввести объект в эксплуатацию к моменту истечения инвестдоговора, и теперь муниципалитет намерен вернуть здание, пишет газета "Золотой Рог". В свою очередь, в руководстве ООО «Чайка» надеются на понимание со стороны мэрии Владивостока и разрешение разногласий в досудебном порядке.

Срок действия инвестиционного договора между администрацией города и ООО «Чайка», которое занимается реконструкцией здания, должен был истечь еще в декабре 2013 года, но впоследствии было заключено дополнительное соглашение, по которому компания обязалась завершить строительные работы до 30 сентября 2014 года. К 1 декабря инвестор должен был ввести здание в эксплуатацию, оформив все необходимые для этого документы. В случае незавершения работ в указанные сроки объект, согласно условиям договора, возвращается в муниципальную собственность без какой-либо компенсации инвестору.

После того, как срок реконструкции был продлен, работы в здании «Чайки» заметно активизировались, и к концу года бывший кинотеатр приобрел новый облик. По словам начальника управления муниципальной собственности администрации Владивостока Валентины ИГНАТЕНКО, в случае исполнения всех обязательств в установленный срок инвестор получил бы 9/10 доли в праве собственности на здание «Чайки». Оставшаяся 1/10 осталась бы за муниципалитетом и впоследствии могла бы быть продана инвестору в преимущественном порядке.

- Срок завершения реконструкции был установлен самим ООО «Чайка». Мы очень надеялись, что инвестор справится со взятыми на себя обязательствами. Никто не заинтересован в изъятии здания назад, но есть условия договора, - прокомментировала ситуацию Валентина Игнатенко. – И сегодня, когда срок действия инвестиционного договора истек, мы уже не можем делать какие-либо дополнительные соглашения к нему.

К тому же для получения разрешения на ввод у инвестора должен быть договор на пользование земельным участком, на котором расположена «Чайка». Однако срок действия этого договора также истек, что является еще одним препятствием на пути завершения реконструкции.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Чайка» Галина МАЛЬЦЕВА в телефонном разговоре с корр. «ЗР» объяснила сложившуюся ситуацию отсутствием диалога с городской властью.

- Реконструкция объекта в связи с обязательствами инвестора завершить ее в самые сжатые сроки, а также с условием договора о том, что при невыполнении сроков вложенные инвестором средства не возвращаются, проходила в самых неблагоприятных для нас условиях. Объект с целью контроля выполнения сроков регулярно посещали депутаты комитета по социальной политике Думы города Владивостока. Представителей администрации города также интересовали только сроки, - говорит Галина Мальцева. – Наверное, это правильно с точки зрения чиновников. Но, с другой стороны, когда инвестор задерживает на пару недель реконструкцию такого большого, социально значимого объекта и никто из чиновников не настроен на диалог, то это, по меньшей мере, выглядит странно, ведь Первомайский район получает уникальный объект для отдыха и развития детей.

Последняя государственная комиссия по приемке здания «Чайки», которая прошла 16 декабря, сформулировала два основных замечания: отсутствие парковки и отсутствие действующего разрешения на строительство. По словам Галины Мальцевой, по первому замечанию сложности возникли в связи с тем, что в проекте, прошедшем государственную экспертизу, фигурировала двухуровневая парковка. Однако разделы по парковке не разрабатывались и разрешение на строительство парковки как на самостоятельный объект не оформлялось. Что касается второго замечания, то на просьбу ООО «Чайка» продлить срок действия разрешения на строительство для прохождения комиссии в мэрии ответили отказом, утверждает гендиректор компании. А без этого документа получение положительного решения комиссии по приемке здания становится фактически невозможным. Имеющиеся разногласия по срокам инвестиционного договора для сдачи объекта в эксплуатацию руководству «Чайки» не удалось урегулировать и в ходе личной встречи с главой города Игорем ПУШКАРЕВЫМ, которая состоялась в декабре.

- Если нас обяжут вернуть здание муниципалитету, придется, наверное, разбирать его обратно. В реконструкцию было вложено 100 млн рублей, - говорит представитель компании. Тем не менее Галина Мальцева не теряет оптимизма и надеется на то, что возникшая после истечения договора неопределенность будет урегулирована без судебных разбирательств, а центр детского отдыха наконец откроется. Кстати, 30 января на объекте ожидается очередной визит госкомиссии, которая проверит, устранены ли ранее выдвинутые замечания.

Депутаты Гордумы вместе с чиновниками администрации неоднократно выезжали на объект, обращая внимание представителей ООО «Чайка» на недостаточный темп работ. На пресс-конференции по итогам 2014 года председатель комитета Ольга ВОРОЖБИТ напомнила, что сдача центра в эксплуатацию не произведена в силу того, что есть масса недочетов, на которые обратили внимание надзорные органы.

- Если говорить об исполнении инвестором своих обязательств, предусмотренных дополнительным соглашением, то компанией была проделана большая работа, но к установленному сроку она окончательно не завершена. Сегодня идет процедура досудебного урегулирования взаимных претензий, но, на мой взгляд, окончательное решение о судьбе объекта должен будет принимать суд, - отметила Ольга Ворожбит.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.