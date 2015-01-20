Во Владивостоке рынок коммерческой недвижимости уже погрузился в кризис

Всего во Владивостоке на конец минувшего года предлагалось около 170 значимых объектов коммерческой недвижимости

Инерционность рынка недвижимости всегда отодвигает вхождение его в очередной кризис. И на этот раз исключения не произошло. Тем не менее за три последних месяца минувшего года снижение средней ставки аренды офисных помещений в основных бизнес-центрах города составило 4,52%. В целом же по Владивостоку аренда офисных помещений подешевела на 1,62%. И это лишь в рублях. Об этом пишет деловая газета "Золотой Рог".

Естественно, что в резко подорожавшей американской валюте аренда коммерческой недвижимости резко подешевела.

Директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО, оценивая ситуацию на рынке, отметил, что пока рано говорить о том, что изменение показателей рынка за этот период связано с такими макроэкономическими изменениями, как рост ключевой ставки Центробанка РФ и введение против России санкций западных стран.

За минувший квартал очень впечатляюще вырос объем предложения по продаже коммерческой недвижимости: на 60% - с 2,895 млрд рублей в 3-м квартале прошлого года до 4,636 млрд в 4-м квартале. Особенно серьезно эта тенденция проявилась в сегменте производственно-складских помещений.

По мнению аналитика, в целом рынок владивостокской коммерческой недвижимости ведет себя достаточно логично, однако он советует: делать серьезные выводы, видимо, надо будет не сегодня, а уже по итогам первого квартала этого года, когда наметившиеся тенденции проявятся однозначно.

Продажа

Итак, что же касается несерьезных выводов, то их можно сделать уже и сегодня.

Если вернуться к объемам коммерческой недвижимости Владивостока, предлагаемой к продаже, то в физобъемах, или в квадратных метрах, они почти удвоились - примерно с 34,5 тыс. кв. метров до 64,7 тыс. кв. метров. По сути, на прежнем уровне осталось предложение по торговым помещениям - около 8,6 тыс. кв. метров. Но почти в три раза - до 10,8 тыс кв. метров - увеличилось предложение по складам, почти в 7,9 раза, или до 5,5 тыс. кв. метров, - по производственным помещениям и до двух раз по офисным помещениям - около 22,8 тыс. кв. метров - и по многофункциональным центрам - около 17,2 тыс. кв. метров.

Безусловно, рост предложения продаж - это результат не только ввода инвесторами и строителями новых объектов коммерческой недвижимости, но и высвобождения части помещений в имеющихся объектах в связи с сокращением или прекращением деятельности арендаторов. Вероятно, больше стало собственников, желающих избавиться от теряющих арендную доходность объектов.

Всего по городу на конец минувшего года предлагалось около 170 значимых объектов коммерческой недвижимости: 64 офисных, 55 многофункциональных, 37 торговых, 8 складских и 6 производственных.

В 4-м квартале прошлого года средняя цена предложения на офисные помещения во Владивостоке повысилась по сравнению с предыдущим кварталом на 5% и составила 88 490 рублей за 1 кв. метр. Соответственно, предложение на средний квадрат торговых помещений подорожало на 19,3%, до 118 656 рублей, на квадрат нежилых МФК - на 0,58%, или до 78 083 рублей, на складские помещения - на 72,24% или до 30 771 рублей, и на производственные - на 46,94%, или до 77 007 рублей.

Безусловно, когда цена предложения на производственные помещения буквально сравнялась с ценой помещений в многофункциональных комплексах, потенциальный покупатель невольно призадумался о том, что предпочтительнее. Вероятно, что и значительное повышение цен на складские помещения ему тоже еще требуется переварить.

Аренда

Рост предложения аренды коммерческих зданий и помещений больно ударил по арендодателям. Их затраты продолжили рост, а ужесточающаяся конкуренция заставляла либо не пересматривать ставки, либо даже немного снижать их. Среднее значение ставки аренды в офисных зданиях уменьшилось с 978 рублей за 1 кв. метр в месяц в 3-м квартале прошлого года до 934 рублей в 4-м, а в целом по предлагаемым офисным помещениям - с 883 до 868 рублей. Средний коэффициент вариации ставок аренды офисных помещений по офисному зданию составил 28%.

Наименьшей в офисных зданиях была ставка в 500 рублей за 1 кв. метр в месяц в новом бизнес-центре на ул. Крылова, 58, чуть выше ставка на ул. Нерчинской,10 - 545 рублей. Средние ставки по ведущим офисным центрам города были, соответственно, около 900-1000 рублей, а верхние - 1500-1800 рублей.

Среднее значение ставки аренды в торговых центрах в 4-м квартале 2014 года составило 1 632 рублей за 1 кв. метр в месяц, а в целом по Владивостоку - 1 286 рублей. Уменьшение средней ставки составило около 1,9%. По объемам предложения аренды таких помещений лидируют: центр города - 19%, район Второй Речки - 12% и 100-летие - 11%.

Сегодня самая дорогая аренда торговых помещений во Владивостоке предлагается в ТЦ «Центральный» - до 7 тыс. рублей за кв. метр в месяц, но есть и по 3 тыс. 650 рублей. Притом что по другим престижным торговым центрам она значительно меньше. Например, ТЦ «Игнат» на ул. Комсомольской сейчас предлагает помещения по 3 тыс. рублей за квадрат. В основном предложения аренды торговых помещений держатся около отметки в 1 тыс. рублей за 1 кв. метр в месяц, а минимальные ставки - 500-600 рублей.

Разнонаправленно в конце минувшего года изменялись размеры ставок по иным сегментам рынка аренды коммерческих зданий и помещений. Однако эти изменения пока нельзя называть кардинальными.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.