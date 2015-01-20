Мэрия Владивостока продаст 20 городских объектов

Порядок и условия продажи муниципальной собственности не изменятся и в 2015 году, заверила газету «Золотой Рог» начальник профильного управления администрации Валентина Игнатенко.

В условиях экономической неопределенности рациональное использование муниципального имущества становится фактором, от которого во многом зависит стабильность доходной части бюджета.

В 2015 году администрация Владивостока рассчитывает увеличить объем поступлений от продажи и сдачи в аренду городской недвижимости: с молотка пойдут 20 объектов с начальной ценой в 217,5 млн рублей. Об этом и многом другом в интервью газете «Золотой Рог» рассказала Валентина ИГНАТЕНКО, начальник управления муниципальной собственности администрации Владивостока.

- Валентина Васильевна, каковы итоги реализации программы приватизации муниципального имущества в 2014 году? Какова динамика в сравнении с 2013 годом?

- В 2014 году мы продали субъектам малого и среднего предпринимательства объектов на 118,8 млн рублей. Продажа права аренды муниципального имущества на торгах принесла 5,4 млн рублей, а на аукционах посредством продажи публичного предложения мы выручили 194,1 млн рублей. Реализация долей в праве общедолевой собственности по ранее завершенным договорам инвестиционного строительства пополнила бюджет на 6 млн рублей.

В прошедшем году мы провели 12 торгов, тогда как в 2013 году торги проводились 11 раз. 12 объектов, включенных в программу приватизации, при начальной цене в 152 млн рублей были реализованы за 194,1 млн рублей. Значительно выросло количество договоров по преимущественному праву выкупа занимаемых помещений субъектами МСБ – их в 2014-м было заключено 49 против 27 годом ранее. Суммарная стоимость по этим договорам составила 172,3 млн рублей, которые приобретателям необходимо выплатить в течение пяти лет. В 2014 году по этим договорам бюджет уже получил 19,1 млн рублей.

- Сколько объектов муниципального имущества планируется реализовать в течение 2015 года? Каков планируемый объем поступлений в бюджет Владивостока? Произошли ли в 2015 году изменения в процедурах, правилах торгов?

- На данный момент в программу приватизации-2015 включено 20 объектов, от реализации которых мы рассчитываем получить 217,5 млн рублей. Порядок реализации объектов не меняется, законодательная база в этой сфере уже «устоялась».

- Какие из объектов, выставляемых на торги, находят покупателя наиболее быстро? Какие менее ликвидны и почему? В каких районах Владивостока объекты муниципальной недвижимости наиболее востребованы?

- Могу сказать, что продается абсолютно все. Недвижимость находит себе применение в любом случае – пусть с разным сроком окупаемости, но бесполезной она никогда не будет, особенно в руках того, кто умеет работать. Конечно, наиболее востребованы объекты, расположенные ближе к центру города, находящиеся в удовлетворительном состоянии, пригодные к применению под торговые цели или размещение офиса. Если говорить о площади, то к большим, дорогим помещениям интерес проявляет ограниченный круг покупателей. Предприниматели больше расположены к приобретению объектов площадью до 100 кв. м или чуть больше этой величины.

Незначительная часть объектов требует от покупателей вложения определенной суммы в то, чтобы довести их до определенной «кондиции», которая позволит начать осуществление деятельности. У нас был опыт, когда через торги мы наняли организации, которые привели такие помещения в порядок, после чего эти объекты, что называется, хорошо пошли в реализацию и в аренду.

Большой интерес в 2014 году был и к двум земельным участкам, расположенным в микрорайоне Снеговая Падь. При начальной цене 7 млн рублей и 30 млн рублей эти участки ушли за 45 млн рублей и более чем 300 млн рублей соответственно. Покупатели планируют разместить на этих участках многоуровневую парковку и объекты торговли. Думаю, что, решившись вложить в покупку земли такие значительные деньги, они понимают ценность этого ресурса. Кроме того, участки могут использоваться как условие для того, чтобы получить ссуду на застройку этой земли.

- Какие наиболее значимые, крупные объекты включены в план приватизации на 2015 год? Будет ли вновь выставлена на торги овощебаза по ул. Фадеева?

- Торги по ней уже объявлены, оценочная стоимость базы составила 528 млн рублей. Но думаю, что она будет выше: в Снеговой Пади мы продали участок в 2 га за 300 млн рублей, а Фадеевская овощебаза занимает территорию в 3 га со строениями в хорошем состоянии и двумя железнодорожными тупиками. К тому же в скором времени будет оборудован съезд с трассы Седанка - Патрокл в районе ТЭЦ-2, и район улиц Борисенко и Фадеева станет более удобным с точки зрения логистики, стоимости транспортных расходов.

- Планируется ли реализация в 2015 году каких-либо объектов, переданных в собственность муниципалитета Министерством обороны в 2013-2014 годах? Ощущает ли уже город выгоду от использования данных объектов?

- В основном мы эти объекты не продаем. Некоторые из них применяются для муниципальных нужд, например, в здании бывшей столовой 34-го военного городка на Давыдова после ремонта открыт многофункциональный центр системы «Госуслуги». Часть помещений мы предложили для аренды предпринимателям, причем за некоторые была активная конкуренция. В целом, всему, что получено от Минобороны, мы нашли то или иное применение. По многим переданным объектам потребовалось сначала приводить в порядок документацию, но эти затраты оправдались: доходы от сдачи объектов в аренду покрыли понесенные расходы.

- Сохранится ли право преимущественного выкупа занимаемых помещений для добросовестных арендаторов?

- Да, право на приобретение занимаемого помещения прямым порядком, без торгов, у добросовестных арендаторов сохраняется. За период с 2008 года, когда начала действовать эта норма, большинство тех, кто имел право на преимущественный выкуп, воспользовались им. Однако не все добросовестные арендаторы идут на приобретение помещения, хорошо взвешивая свои финансовые возможности. Наверное, поэтому у нас еще не было случаев, когда приобретатель выкупал помещение и впоследствии не мог внести за него деньги.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.