В Приморье бизнесу предлагают перейти на электронную форму бухгалтерской отчетности

«Ростелеком» предлагает своим корпоративным клиентам в Приморском крае перейти на новую и удобную форму получения платежно-расчетных документов.

Движение электронных документов организовано по требованию законодательства через аккредитованного ФНС РФ Оператора электронного документооборота ООО «Компания «Тензор» c применением веб-решения СБиС.

Использование системы для приема и обработки документов после регистрации на портале sbis.ru для абонентов ОАО «Ростелеком» – бесплатное. Для работы необходим только компьютер с выходом в Интернет и действующая электронная цифровая подпись (ЭЦП). Электронная подпись с хранением на сервере выдается бесплатно после регистрации и подачи заявки на sbis.ru. В том случае, если клиент хочет получить электронную подпись на носителе, ему необходимо обратиться в филиал ООО «Компания «Тензор» (по адресу, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, оф. 49) и оплатить ее в соответствии с действующими тарифами.

Таким образом, юридические лица могут перейти на электронный документооборот, в рамках которого ежемесячные счета, счета-фактуры, акты выполненных работ по услугам, предоставляемым компанией «Ростелеком», подписываются и передаются в электронном виде.

Данный переход осуществляется в несколько этапов:

- Клиенту необходимо обратиться в офисы ОАО «Ростелеком» и подписать дополнительное соглашение.

- Зарегистрироваться на сайте http://sbis.ru. Получить на электронный адрес логин и пароль, затем зайти в Личный кабинет.

- Если у клиента нет электронной подписи, необходимо подать заявку на ее предоставление (с хранением на сервере) на портале СБиС или получить электронную подпись на носителе в филиале ООО «Компания «Тензор» по адресу, г. Владивосток, ул. Комсомольская, д. 3, оф. 49.

- После получения ЭЦП платежно-расчетные документы доступны клиенту в Личном кабинете на сайте http://sbis.ru.

«Использование данной электронной системы позволит юридическим лицам оперативно получать и обрабатывать все входящие документы не только от «Ростелекома», но и от других поставщиков», - отмечает коммерческий директор «Ростелеком - Дальний Восток» Андрей Сун.

Досье ZRPRESS: Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.