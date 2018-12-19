Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, дарит клиентам 1 терабайт при покупке 4G-смартфонов Samsung. Эксклюзивное предложение оператора позволит абонентам оценить все преимущества скоростного мобильного интернета Tele2 и не ограничивать себя пакетами трафика в рамках базовых тарифов.
В преддверии новогодних праздников Tele2 подготовила эксклюзивное предложение для клиентов, планирующих покупку LTE-смартфона. Компания дарит 1 терабайт интернет-трафика абонентам, которые с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года приобретут смартфоны Samsung в рознице Tele2. Участники акции могут пользоваться пакетом до 31 декабря 2019 года или до момента исчерпания его объема. Специально подключать услугу не нужно – 1 терабайт предоставляется автоматически.
Эксклюзивное предновогоднее предложение действует во всех регионах присутствия Tele2. Акция распространяется на действующих или новых клиентов при покупке 4G-смартфона Samsung в розничной сети или интернет-магазине оператора. Предложением могут воспользоваться абоненты тарифов «Мой онлайн» или «Мой онлайн +».
Партнерская акция с Samsung соответствует новому вектору развития розничной сети Tele2. На фоне активного строительства сетей четвертого поколения компания сосредоточилась на продажах оборудования с поддержкой LTE. Tele2 выстроила эффективные взаимоотношения с ведущими производителями 4G-смартфонов и укрепила присутствие известных мировых брендов в своем ассортименте устройств. Партнерство с ними позволило компании запускать выгодные промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи в салонах Tele2. По итогам октября 2018 года доля 4G-устройств в сети Tele2 увеличилась до 46%, при этом их проникновение в Московском регионе достигло 74%.
Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового рынка Tele2:
«По итогам третьего квартала 2018 года число активных data-пользователей в нашей сети выросло на 28,4% год к году. При этом традиционно активными потребителями data-услуг являются владельцы смартфонов Samsung, которые занимают в нашей сети значительную долю. По итогам октября 2018 года проникновение этих устройств в сети Tele2 составило 25%. Мы развиваем взаимоотношения с ведущими поставщиками и рады партнерству с Samsung, мировым лидером в производстве абонентских устройств. Совместная акция с компанией позволит клиентам не только приобрести смартфон, который давно стал синонимом качества, но и получить по-настоящему большой объем трафика. Мы дарим пользователям 1 терабайт на год, что эквивалентно 85 Гб в месяц. Так наши клиенты могут оценить все возможности мобильного интернета Tele2, качество которого неоднократно подтверждали исследования Роскомназдора и независимых агентств».
Новости тематики
- Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
- "Универсальный мобильный помощник" научит виртуальному общению
- Администрация Лучегорска и "Ростелеком" заключили соглашение о сотрудничестве
- Большие данные для малого бизнеса
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- "Ростелеком" предлагает бизнесу Приморья обновленное пакетное предложение
- Сотрудники Tele2 приняли участие в акции "День открытых людей"
- Tele2 дарит клиентам Байкала и Дальнего Востока безлимит на Новый год
- "Аналог" уходит в прошлое
- "Ростелеком" создал единую сеть передачи данных для 37 тысяч отделений Почты России
Новости раздела
- Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
- "Универсальный мобильный помощник" научит виртуальному общению
- В Приморье в "ПримКрабе" назначен новый генеральный директор
- Александр Вознесенский, генеральный директор ГК "Акцент": Если хочешь идти быстро - иди один. Если хочешь идти далеко - идите вместе
- Инвестиционный бум: зачем компании рвутся в Свободный порт Владивосток
- Cебестоимость строительства жилья во Владивостоке с нового года может взлететь
- "Газпром" пообещал пустить в Приморье газ
- В Приморье выпускников школ в технические вузы завлекают "Аллигатором"
- Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока
- Наша цель – довольные новоселы!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Владивостоку советуют муниципальные облигации
- Приговоренные к мошенничеству
- Главе Приморья предложили поднять минимальные пенсии в крае до 60 тысяч рублей и снизить тарифы ЖКХ в два раза
- Франшиза косит наши ряды
- Гипермаркет "В-Лазер" окончательно сменил ориентацию
- Огонь игр "Дети Азии" зажгут на Ленских Столбах
- Китайцы готовы купить крупнейший банк Дальнего Востока
- Изобретатели из Приморья разработали уникальные машины
- В Приморье приступили к строительству крупнейшего рыбоперерабатывающего завода