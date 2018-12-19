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Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung

19 Декабря 2018, 19:50 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, дарит клиентам 1 терабайт при покупке 4G-смартфонов Samsung. Эксклюзивное предложение оператора позволит абонентам оценить все преимущества скоростного мобильного интернета Tele2 и не ограничивать себя пакетами трафика в рамках базовых тарифов.

В преддверии новогодних праздников Tele2 подготовила эксклюзивное предложение для клиентов, планирующих покупку LTE-смартфона. Компания дарит 1 терабайт интернет-трафика абонентам, которые с 16 декабря 2018 года по 15 января 2019 года приобретут смартфоны Samsung в рознице Tele2. Участники акции могут пользоваться пакетом до 31 декабря 2019 года или до момента исчерпания его объема. Специально подключать услугу не нужно – 1 терабайт предоставляется автоматически.

Эксклюзивное предновогоднее предложение действует во всех регионах присутствия Tele2. Акция распространяется на действующих или новых клиентов при покупке 4G-смартфона Samsung в розничной сети или интернет-магазине оператора. Предложением могут воспользоваться абоненты тарифов «Мой онлайн» или «Мой онлайн +».

Партнерская акция с Samsung соответствует новому вектору развития розничной сети Tele2. На фоне активного строительства сетей четвертого поколения компания сосредоточилась на продажах оборудования с поддержкой LTE. Tele2 выстроила эффективные взаимоотношения с ведущими производителями 4G-смартфонов и укрепила присутствие известных мировых брендов в своем ассортименте устройств. Партнерство с ними позволило компании запускать выгодные промоакции при покупке популярных моделей смартфонов и услуг связи в салонах Tele2. По итогам октября 2018 года доля 4G-устройств в сети Tele2 увеличилась до 46%, при этом их проникновение в Московском регионе достигло 74%.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового рынка Tele2:

«По итогам третьего квартала 2018 года число активных data-пользователей в нашей сети выросло на 28,4% год к году. При этом традиционно активными потребителями data-услуг являются владельцы смартфонов Samsung, которые занимают в нашей сети значительную долю. По итогам октября 2018 года проникновение этих устройств в сети Tele2 составило 25%. Мы развиваем взаимоотношения с ведущими поставщиками и рады партнерству с Samsung, мировым лидером в производстве абонентских устройств. Совместная акция с компанией позволит клиентам не только приобрести смартфон, который давно стал синонимом качества, но и получить по-настоящему большой объем трафика. Мы дарим пользователям 1 терабайт на год, что эквивалентно 85 Гб в месяц. Так наши клиенты могут оценить все возможности мобильного интернета Tele2, качество которого неоднократно подтверждали исследования Роскомназдора и независимых агентств».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2 



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