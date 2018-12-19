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"Универсальный мобильный помощник" научит виртуальному общению
В Приморской краевой библиотеке для слепых прошел урок по мобильной и интернет-безопасности. О том, как противостоять мошенникам, участникам программы «Универсальный мобильный помощник» рассказали сотрудники компании «МегаФон».
«Универсальный мобильный помощник» - общероссийский проект, призванный повысить мобильность слепых и слабовидящих за счет использования мобильной техники - смартфонов и планшетов. В Приморском крае, который присоединился к проекту осенью этого года, он реализуется на базе краевой библиотеки для слепых. Сотрудники библиотеки уже побывали в некоторых районах края, где провели тренинги, в рамках которых обучили людей с нарушениями зрения посредством гаджетов передвигаться по городу с помощью GPS-навигации или программ для сопровождения незрячих, определять номинал денежных банкнот, распознавать плоскопечатный текст и другим навыкам.
Партнером проекта выступает компания «МегаФон». Накануне ее сотрудники провели для слабовидящих Владивостока урок мобильной и интернет-безопасности.
«Грамотное использование современной сенсорной техники может значительно способствовать адаптации незрячего человека, - отмечает Елена Кислицина, директор Приморской краевой библиотеки для слепых. – Мы уверены, что в процессе реализации проекта «Универсальный мобильный помощник» многие приморцы, имеющие серьезные проблемы со зрением - а таких более 2 000 человек - смогут стать более самостоятельными и повысить качество жизни. Здоровые люди даже не догадываются, насколько полезным может быть смартфон для незрячего человека за счет использования как стандартных программ, так и специализированных приложений. При этом мы понимаем, что более активное обращение к гаджету повышает для любого пользователи риск стать жертвой мобильных мошенников, коих сейчас огромное множество. Как раз для того, чтобы научить участников проекта распознавать мошенников и противостоять им, мы и решили провести урок мобильной и интернет-безопасности совместно с нашим партнером – компанией «МегаФон».
Во время урока «ученики» узнали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и простых рецептах противостояния ему, а также познакомились с полезными сервисами, которые могут помочь слабовидящим быть на связи с родными и вести более активную жизнь.
«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, а дети, пожилые, инвалиды – всегда в «группе риска», - говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Выходя во Всемирную сеть, таким людям нужно быть особенно осторожными, уметь распознавать мошенников, знать, что делать, когда у них пытаются выманить деньги, провоцируют подписаться на рассылку или сделать дорогой звонок. Во время нашей встречи читатели библиотеки задавали также много вопросов о приложениях и сервисах самой различной направленности. Особый интерес вызвал новый для дальневосточников сервис – «Мегафон Здоровье», позволяющий любому получить консультацию врача онлайн. Действительно, смартфон – обязательный атрибут современного человека, и большинство его преимуществ сегодня могут быть доступны абсолютно всем людям. Мы рады, что благодаря нашей работе жизнь людей становится легче и комфортнее».
«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.
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