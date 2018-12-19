www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.75 р. 100 JPY: 59.34 р.
EUR: 75.78 р. 10 CNY: 96.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Универсальный мобильный помощник" научит виртуальному общению

19 Декабря 2018, 19:29 | Приморье

В Приморской краевой библиотеке для слепых прошел урок по мобильной и интернет-безопасности.  О том, как противостоять мошенникам, участникам программы «Универсальный мобильный помощник» рассказали сотрудники компании «МегаФон».

«Универсальный мобильный помощник» -  общероссийский проект, призванный повысить мобильность слепых и слабовидящих за счет использования мобильной техники -  смартфонов и планшетов.  В Приморском крае, который присоединился к проекту осенью этого года, он реализуется на базе краевой библиотеки для слепых.  Сотрудники библиотеки уже побывали в некоторых районах края, где провели тренинги, в рамках которых обучили людей с нарушениями зрения посредством гаджетов передвигаться по городу с помощью GPS-навигации или программ для сопровождения незрячих, определять номинал денежных банкнот, распознавать плоскопечатный текст и другим навыкам.

Партнером проекта выступает компания «МегаФон». Накануне ее сотрудники провели для слабовидящих Владивостока урок мобильной и интернет-безопасности.

«Грамотное использование современной сенсорной техники может значительно способствовать адаптации незрячего человека, - отмечает Елена Кислицина, директор Приморской краевой библиотеки для слепых. – Мы уверены, что в процессе реализации проекта «Универсальный мобильный помощник» многие приморцы, имеющие серьезные проблемы со зрением -  а таких более 2 000 человек -  смогут стать более самостоятельными и повысить качество жизни. Здоровые люди даже не догадываются, насколько полезным может быть смартфон для незрячего человека за счет использования как стандартных программ, так и специализированных приложений. При этом мы понимаем, что более активное обращение к гаджету повышает для любого пользователи риск стать жертвой мобильных мошенников, коих сейчас огромное множество. Как раз для того, чтобы научить участников проекта распознавать мошенников и противостоять им, мы и решили провести урок мобильной и интернет-безопасности совместно с нашим партнером – компанией «МегаФон».

Во время урока «ученики» узнали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества и простых рецептах противостояния ему, а также познакомились с полезными сервисами, которые могут помочь слабовидящим быть на связи с родными и вести более активную жизнь.

«С развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества, а дети, пожилые, инвалиды – всегда в «группе риска», - говорит Ирина Боровская, менеджер по связям с общественностью Приморского регионального отделения компании «МегаФон».  - Выходя во Всемирную сеть, таким людям нужно быть особенно осторожными, уметь распознавать мошенников, знать, что делать, когда у них пытаются выманить деньги, провоцируют подписаться на рассылку или сделать дорогой звонок. Во время нашей встречи читатели библиотеки задавали также много вопросов о приложениях и сервисах самой различной направленности.  Особый интерес вызвал новый для дальневосточников сервис – «Мегафон Здоровье», позволяющий любому получить консультацию врача онлайн. Действительно, смартфон – обязательный атрибут современного человека, и большинство его преимуществ сегодня могут быть доступны абсолютно всем людям. Мы рады, что благодаря нашей работе жизнь людей становится легче и комфортнее».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Мегафон  Универсальный мобильный помощник 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru