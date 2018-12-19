В Приморье в "ПримКрабе" назначен новый генеральный директор

Объем квот компании сегодня составляет около 2,9 тысяч тонн

Генеральным директором ООО «ПримКраб» назначен Роман Линин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». На посту генерального директора ООО «ПримКраб» он сменит Александра Кириченко, занимавшего эту должность с момента основании компании в 2017 году.

Руководство выразило признательность Александру Кириченко за обеспечение условий для успешного старта и развития крабового промысла.

Досье "Золотого Рога": ООО «ПримКраб» образовано в 2017 году как операционная компания для освоения квоты на вылов краба, приобретенной акционерами «Русской Рыбопромышленной Компании» в ходе аукционов по распределению квот в Приморской подзоне. Объем квот сегодня составляет около 2,9 тысяч тонн.

Роману Линину, имеющему богатый опыт в области финансового менеджмента, инвестиций и управления активами, предстоит решать задачи повышения эффективности крабового бизнеса и реализации инвестиционных проектов, направленных на его развитие. В том числе - масштабного проекта по созданию нового флота – проектирования и строительства краболовных судов «с нуля».

Досье "Золотого Рога": Линин Роман Александрович. С октября 2018 г. - Заместитель генерального директора РРПК – управляющий директор по крабу

2017 – 2018 гг. - АО «Синема Парк», генеральный директор

2016 – 2017 гг. - ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», заместитель генерального директора по экономике и финансам

2015 – 2018 гг. - IXCELLERATE ДАТА ЦЕНТРЫ, Финансовый директор

2014 – 2015 гг. - AZIMUT HOTELS, Директор по развитию и управлению активами

2010 – 2014 гг. - ЭЛЬБРУС КАПИТАЛ, Москва, Россия, Директор по инвестициям

Образование:

1998 г. – окончил Московский Инженерно-Физический Институт, Инженер-Математик,

1998 г. – окончил Высшую Школу Экономики, Магистр Экономики,

2006 г. – окончил Гарвардскую Школу Бизнеса, MBA

Газета "Золотой Рог", Владивосток.