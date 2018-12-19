Странная овощная продукция появилась на прилавках Владивостока

Производителя овощей с названием ООО "Дальневосточное" в Приморском крае не существует

В одном из магазинов сети Фреш 25 среди прочих продуктов были выложены в упаковке огурцы и помидоры, на этикетке которых было указано, что производителем их является ООО "Дальневосточное", расположенное в городе Артеме. При этом там же был указан телефон с кодом города Уссурийска и владивостокским номером самого телефона. Огурцы и томаты на упаковке были объявлены экологически чистым продуктом, а саму упаковку украшал знак в виде печати с надписью "гарантия качества".

В то же время производителя овощей с названием ООО "Дальневосточное" в Приморском крае не существует. До недавнего времени зимние овощи в Приморье выращивало тепличное хозяйство с похожим названием - ФГУП "Дальневосточное", известное в народе как "Суражевка". В этом году предприятие не осуществляет свою деятельность, поскольку теплицы не были подключены к теплу. Эта ниша на рынке в этот зимний сезон фактически полностью пустая. Ее-то, видимо, и заполнили овощи с неизвестным производителем.

Впрочем, по указанному на этикетке владивостокскому телефону "Золотому Рогу" пояснили, что овощи эти были выращены в городе Благовещенске, в амурском хозяйстве ООО "Тепличное". А само ООО "Дальневосточное" - это всего-навсего посредник, закупивший продукцию в Амурской области. Отсутствие информации о реальном производителе (что, по словам специалистов, является нарушением) – это просто нечаянная ошибка, как собственно и номер телефона на этикетке с уссурийским кодом. Вот только без ответа остался вопрос: если на этикетке столько ошибок, не является ли ошибочной и другая информация, например, про "экологически чистый продукт" и "гарантию качества"?

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.