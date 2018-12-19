"Газпром" пообещал пустить в Приморье газ

До 2020 года более 55 миллиардов рублей будет инвестировано в газификацию Приморья. О том, когда в города и районы края придет газ, какая перспектива ждет газомоторное топливо в регионе, обсудили на встрече врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Валерий ГОЛУБЕВЮ, пишет газета "Золотой Рог".

Олег Кожемяко отметил, что газ в Приморье ждут с нетерпением. Большое количество вопросов на эту тему поступало в ходе встреч с населением.

"Прежде всего, газовая труба может обеспечить теплом и газом дома людей. Для промышленности очень важно, чтобы газ пришел на их производства, поскольку он дешевле, чем другие виды топлива, и это сказывается на экономике предприятия", – подчеркнул он.

По словам Валерия Голубева, общий объем инвестиций в газификацию Приморья со стороны "Газпрома" и администрации региона до 2020 года превышает 55 миллиардов рублей, из которых 39 миллиардов вкладывает "Газпром".

"Только в 2019 году мы заканчиваем строительство 12 объектов газоснабжения – практически все уже прошли проектирование, экспертизу. Одновременно с этим ведется дальнейшее проектирование. Для "Газпрома" это все очень важно – все большие инвестиции на добычу, транспортировку газа должны окупаться. И мы должны довести газ до потребителя, он наш главный приоритет", – обозначил он.

По словам врио губернатора, в настоящее время в регионе создается специальная рабочая группа, которая будет координировать работу администрации Приморья, "Газпрома", муниципалитетов.

В числе первых газифицируют Спасск-Дальний и ряд населенных пунктов Спасского района, с подключением котельных, предприятий, в том числе завода "Спасск-цемент". В 2019 году газ придет и в Уссурийск, где подключат пять котельных, микрорайон "Радужный", сахарный, локомотиво-ремонтный заводы, масложиркомбинаты; в поселки Кневичи и Заводской Артемовского городского округа с подключением птицефабрики, на сельхозпредприятия Михайловского района.

На 2019-20 годы запланирована газификация Надеждинского района – поселка Новый и ряда промышленных объектов. Во Владивостоке все котельные должны быть переведены на газ к 2020 году. В этом же году начнется газификация двух котельных и деревообрабатывающего комбината в Дальнереченске. Котельные и предприятия Находки планируется перевести на газ в 2020-21 годах, Фокино – в 2021 году. В Дальнегорск и Арсеньев газ предполагается подвести к 2025 году. Однако до этого времени в эти города планируется поставлять сжиженный газ, производимый на малотоннажном мини-заводе, контейнерами. Договоренность с "Газпромом" о строительстве такого завода уже достигнута.

В ходе встречи затронули вопрос перевода транспорта на газомоторное топливо. Как сообщил Олег Кожемяко, уже есть предварительная схема расположения автозаправочных станций, и сейчас необходимо создать условия для перевода как частного, так и автотранспорта юридических лиц на новое топливо. Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" подтвердил, что на эти цели предусмотрены меры поддержки.

На фото: Общий объем инвестиций в газификацию Приморья со стороны "Газпрома" и администрации региона до 2020 года превышает 55 миллиардов рублей.

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Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.