"Приморскуголь" в юбилейный год профессионального праздника День шахтера: 70 лет ради света и тепла!

О знаковых событиях, сегодняшних достижениях компании - в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».

Насыщенным и плодотворным выдался уходящий год для приморских угледобытчиков.

В 2017 году выдал первую тонну угля новый угольный разрез в Приморье - «Некковый».

Торжественное открытие нового производства на Липовецком каменноугольном месторождении состоялось 28 ноября.

Почетное право вывезти первый уголь было предоставлено водителю разреза «Некковый» ООО «Приморскуголь» Андрею НИКИТЕНКО.

Новое производство запущено в короткие сроки. Проектная мощность разреза «Некковый» составляет 500 тыс. тонн.





В октябре 2017 года парк техники разрезоуправления «Новошахтинское» пополнился новым экскаватором KOMATSU РС­1250 №10.

Новая единица техники поступила по инвестиционной программе СУЭК. Поставка, монтаж и наладка экскаватора осуществлена силами специалистов новошахтинского предприятия ООО «Приморскуголь» в сжатые сроки.

- Ввод в строй нового экскаватора позволяет существенно увеличить скорость вскрышных работ, повысив эффективность угледобычи, - отметил генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ.





В ноябре РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» установило рекорд по отгрузке угля за месяц и досрочно выполнило годовой план.

Коллектив отгрузил потребителям рекордное количество угля в объеме 525 тыс. тонн. Подобный результат установлен впервые в истории разрезоуправления.

Также, на разрезе «Павловский №2» - основном производственном участке предприятия - были выполнены годовые программы в объеме 3 млн тонн по отгрузке (24 ноября) и добыче угля (27 ноября).

Стоит отметить, что годовые задания всеми предприятиями «Приморскугля» были выполнены с опережением плана.

В середине ноября РУ «Новошахтинское» выполнило годовой план по вскрыше.

Артемовское Ремонтно­Монтажное Управление ООО «Приморскуголь» с плановым заданием 2017 года справилось за 11 месяцев. Предприятие освоило выпуск нового вида оборудования - для угольных портов.

Артемовское РМУ наладило выпуск дробильно­фрезерных машин (ДФМ). За данную разработку сервисное предприятие «Приморскугля» награждено серебряной медалью в конкурсе «Лучший экспонат» на Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».

С 2016 года Артемовское РМУ занимает второе место в ТОП­10 «Лучших производственных организаций Приморского края в области охраны труда» по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность». В 2017 году на предприятии не допущено случаев аварийности и производственного травматизма.

Артемовское Ремонтно­Монтажное Управление - производственная единица ООО «Приморскуголь». Старейшее (в 2017 году отметило 104 года) и вместе с тем современное предприятие Приморского края, с 2012 года досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций. Производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.

7 декабря ООО «Приморскуголь» досрочно выполнило годовой план по добыче и отгрузке угля. Накануне в РУ «Новошахтинское» состоялся день повышенной добычи угля. Добыт рекордный объем - 32,9 тыс. т.

В 2017 году «Новошахтинское» отметило 35­летие с момента открытия разреза «Павловский №2».

Разрез «Павловский­2» сдавался в эксплуатацию двумя очередями. Первая была сдана 29 октября 1982 г.

Годовая мощность по проекту была установлена 4,5 млн тонн угля в год.

Разрез «Павловский №2» быстро развивался, с каждым годом вводя в эксплуатацию новые участки.

За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется программа техперевооружения, в рамках которой был увеличен парк большегрузных машин; произведена замена экскаваторов с прямой мехлопатой на гидравлические экскаваторы с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение горных работ. В 2013 году на предприятии введена в эксплуатацию единственная на Дальнем Востоке конвейерная технология доставки и отгрузки угля.В 2016 году РУ «Новошахтинское» впервые отгрузило уголь на экспорт.

В канун юбилея предприятия в разрезоуправлении впервые состоялся день открытых дверей.

Гостями горняков стали ученики школ поселка и студенты Приморского многопрофильного колледжа (г.Партизанск).

Команда РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» достойно выступила в конкурсе профессионального мастерства СУЭК «Олимпиада­2017», состоявшемся на площадках Красноярского края, Республик Хакасия и Бурятия в преддверии Дня шахтера.

В Республике Хакасия представитель приморской команды Вадим Бородулин занял первое место в номинации лучший машинист экскаватора (Komatsu PC­1250).

В Красноярском крае представители приморской команды - машинисты роторных экскаваторов ЭР­1250 Сергей ЕРПУЛЕВ и Руслан ШУЛЬГА завоевали «серебро».





В 2017 году приморские угледобытчики удостоены высоких государственных наград. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» липовецкому шахтеру Евгению Холодкову была вручена в Москве, на торжественном приеме в Кремле, посвященном 70­летию Дня шахтера, с участием Президента России Владимира Путина.

Награды новошахтинским горнякам вручил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на праздновании 79­-летия образования края.





В нынешнем году СУЭК выступила партнером по организации Восточного Экономического Форума.

В рамках официальной культурной программы ВЭФ компанией организована выставка «Первозданная Россия».

Открывали выставку Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ и генеральный директор АО «СУЭК» Владимир РАШЕВСКИЙ.

Выставка продолжила работу в кампусе ДВФУ после форума и была доступна для всех жителей и гостей Владивостока.





В новом учебном году Фонд «СУЭК­РЕГИОНАМ» запустил новый проект на территории присутствия компании: в школе пос. Новошахтинский Приморского края при поддержке Фонда уроки шахмат включены в учебную программу.

Небывалых высот, при поддержке Фонда «СУЭК­РЕГИОНАМ», достигла футбольная команда п. Новошахтинский. ФК «Шахтер­СУЭК» впервые становится победителем чемпионата Приморского края-­2017.





В 2017 году команда «Горняк Приморья» заняла 4­е место в молодежном научно­практическом форуме «Горная школа», проходившем на Байкале в Республике Бурятия.