Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Приморскуголь" в юбилейный год профессионального праздника День шахтера: 70 лет ради света и тепла!
О знаковых событиях, сегодняшних достижениях компании - в обзоре Деловой газеты «Золотой Рог».
Насыщенным и плодотворным выдался уходящий год для приморских угледобытчиков.
В 2017 году выдал первую тонну угля новый угольный разрез в Приморье - «Некковый».
Торжественное открытие нового производства на Липовецком каменноугольном месторождении состоялось 28 ноября.
Почетное право вывезти первый уголь было предоставлено водителю разреза «Некковый» ООО «Приморскуголь» Андрею НИКИТЕНКО.
Новое производство запущено в короткие сроки. Проектная мощность разреза «Некковый» составляет 500 тыс. тонн.
В октябре 2017 года парк техники разрезоуправления «Новошахтинское» пополнился новым экскаватором KOMATSU РС1250 №10.
Новая единица техники поступила по инвестиционной программе СУЭК. Поставка, монтаж и наладка экскаватора осуществлена силами специалистов новошахтинского предприятия ООО «Приморскуголь» в сжатые сроки.
- Ввод в строй нового экскаватора позволяет существенно увеличить скорость вскрышных работ, повысив эффективность угледобычи, - отметил генеральный директор ООО «Приморскуголь» Александр ЗАНЬКОВ.
В ноябре РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» установило рекорд по отгрузке угля за месяц и досрочно выполнило годовой план.
Коллектив отгрузил потребителям рекордное количество угля в объеме 525 тыс. тонн. Подобный результат установлен впервые в истории разрезоуправления.
Также, на разрезе «Павловский №2» - основном производственном участке предприятия - были выполнены годовые программы в объеме 3 млн тонн по отгрузке (24 ноября) и добыче угля (27 ноября).
Стоит отметить, что годовые задания всеми предприятиями «Приморскугля» были выполнены с опережением плана.
В середине ноября РУ «Новошахтинское» выполнило годовой план по вскрыше.
Артемовское РемонтноМонтажное Управление ООО «Приморскуголь» с плановым заданием 2017 года справилось за 11 месяцев. Предприятие освоило выпуск нового вида оборудования - для угольных портов.
Артемовское РМУ наладило выпуск дробильнофрезерных машин (ДФМ). За данную разработку сервисное предприятие «Приморскугля» награждено серебряной медалью в конкурсе «Лучший экспонат» на Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг».
С 2016 года Артемовское РМУ занимает второе место в ТОП10 «Лучших производственных организаций Приморского края в области охраны труда» по итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность». В 2017 году на предприятии не допущено случаев аварийности и производственного травматизма.
Артемовское РемонтноМонтажное Управление - производственная единица ООО «Приморскуголь». Старейшее (в 2017 году отметило 104 года) и вместе с тем современное предприятие Приморского края, с 2012 года досрочно выполняет годовой план, активно наращивает объемы производства за счет увеличения заказов сторонних организаций. Производит ремонт производственной техники, электрооборудования, гидравлики, имеет собственное литейное производство, лабораторию неразрушающего контроля.
7 декабря ООО «Приморскуголь» досрочно выполнило годовой план по добыче и отгрузке угля. Накануне в РУ «Новошахтинское» состоялся день повышенной добычи угля. Добыт рекордный объем - 32,9 тыс. т.
В 2017 году «Новошахтинское» отметило 35летие с момента открытия разреза «Павловский №2».
Разрез «Павловский2» сдавался в эксплуатацию двумя очередями. Первая была сдана 29 октября 1982 г.
Годовая мощность по проекту была установлена 4,5 млн тонн угля в год.
Разрез «Павловский №2» быстро развивался, с каждым годом вводя в эксплуатацию новые участки.
За период в составе СУЭК в РУ «Новошахтинское» реализуется программа техперевооружения, в рамках которой был увеличен парк большегрузных машин; произведена замена экскаваторов с прямой мехлопатой на гидравлические экскаваторы с обратной лопатой, что позволило сократить потери угля и стабилизировать ведение горных работ. В 2013 году на предприятии введена в эксплуатацию единственная на Дальнем Востоке конвейерная технология доставки и отгрузки угля.В 2016 году РУ «Новошахтинское» впервые отгрузило уголь на экспорт.
В канун юбилея предприятия в разрезоуправлении впервые состоялся день открытых дверей.
Гостями горняков стали ученики школ поселка и студенты Приморского многопрофильного колледжа (г.Партизанск).
Команда РУ «Новошахтинское» ООО «Приморскуголь» достойно выступила в конкурсе профессионального мастерства СУЭК «Олимпиада2017», состоявшемся на площадках Красноярского края, Республик Хакасия и Бурятия в преддверии Дня шахтера.
В Республике Хакасия представитель приморской команды Вадим Бородулин занял первое место в номинации лучший машинист экскаватора (Komatsu PC1250).
В Красноярском крае представители приморской команды - машинисты роторных экскаваторов ЭР1250 Сергей ЕРПУЛЕВ и Руслан ШУЛЬГА завоевали «серебро».
В 2017 году приморские угледобытчики удостоены высоких государственных наград. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» липовецкому шахтеру Евгению Холодкову была вручена в Москве, на торжественном приеме в Кремле, посвященном 70летию Дня шахтера, с участием Президента России Владимира Путина.
Награды новошахтинским горнякам вручил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на праздновании 79-летия образования края.
В нынешнем году СУЭК выступила партнером по организации Восточного Экономического Форума.
В рамках официальной культурной программы ВЭФ компанией организована выставка «Первозданная Россия».
Открывали выставку Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей ДОНСКОЙ и генеральный директор АО «СУЭК» Владимир РАШЕВСКИЙ.
Выставка продолжила работу в кампусе ДВФУ после форума и была доступна для всех жителей и гостей Владивостока.
В новом учебном году Фонд «СУЭКРЕГИОНАМ» запустил новый проект на территории присутствия компании: в школе пос. Новошахтинский Приморского края при поддержке Фонда уроки шахмат включены в учебную программу.
Небывалых высот, при поддержке Фонда «СУЭКРЕГИОНАМ», достигла футбольная команда п. Новошахтинский. ФК «ШахтерСУЭК» впервые становится победителем чемпионата Приморского края-2017.
В 2017 году команда «Горняк Приморья» заняла 4е место в молодежном научнопрактическом форуме «Горная школа», проходившем на Байкале в Республике Бурятия.
Новости тематики
- "Приморскуголь" в юбилейный год профессионального праздника День шахтера: 70 лет ради света и тепла!
- С Гарантийным фондом можно действовать
- Давайте расти вместе
- Успешный год "Транснефть - Порт Козьмино"
- Уникальный и безопасный
- В Приморье задолженность по зарплате продолжает расти
- Жители Приморья съели и выпили на сумму 155,5 млрд рублей
- Правительство России выделило 4,3 млрд рублей пяти дальневосточным регионам
- Приморье покажет столице свои новые экономические режимы
- "Восточный порт" добавил мегаватт
Новости раздела
- Энергетики устали ждать
- "МегаФон" ответил на запросы рынка
- "Приморскуголь" в юбилейный год профессионального праздника День шахтера: 70 лет ради света и тепла!
- С Гарантийным фондом можно действовать
- Давайте расти вместе
- Успешный год "Транснефть - Порт Козьмино"
- Зима в Приморье в режиме повышенной готовности
- Ставка – на Большой Владивосток
- Уникальный и безопасный
- По МТК "Приморье-2" отправлен первый транзитный контейнерный поезд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рубль ждет деноминация и девальвация
- Китай готовит удар по экономике Приморья
- Владимир Путин намекнул, к чему готовиться россиянам
- Центробанк России обрушил рубль
- Медведев назначил нового ректора Дальневосточного федерального университета
- На новогоднем столе многих приморцев не будет красной икры
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Москвичи распробовали курильскую икру
- Правительство России выделило 4,3 млрд рублей пяти дальневосточным регионам
- На Колыме откроется "Контактный музей" военно-исторической реконструкции 14 века