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Энергетики устали ждать
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») так и не дождалось от нового руководства КГУП «Примтеплоэнерго» действенного графика платежей и предложений по урегулированию накопленной задолженности.
По информации энергетиков, последние попытки урегулировать вопрос задолженности со стороны «Примтеплоэнерго» были сделаны еще в начале ноября.
После введения ограничительных санкций в отношении административно-хозяйственных и второстепенных объектов «Примтеплоэнерго» направило в адрес ДЭК очередной график платежей.
«В рамках данного графика в декабре должник намеревался оплатить лишь 30 млн рублей при условии того, что объем прогнозируемого потребления в последний месяц года составит 135 млн рублей. Этот график не был принят ДЭК, так как при таком порядке расчетов долг «Примтеплоэнерго» только к концу года достигнет 700 млн рублей, а к концу отопительного сезона - 1 млрд рублей. Но даже из 30 млн рублей «Примтеплоэнерго» не оплатило ни копейки», - пояснили в ДЭК.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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