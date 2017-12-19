Энергетики устали ждать

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РусГидро») так и не дождалось от нового руководства КГУП «Примтеплоэнерго» действенного графика платежей и предложений по урегулированию накопленной задолженности.

По информации энергетиков, последние попытки урегулировать вопрос задолженности со стороны «Примтеплоэнерго» были сделаны еще в начале ноября.

После введения ограничительных санкций в отношении административно-хозяйственных и второстепенных объектов «Примтеплоэнерго» направило в адрес ДЭК очередной график платежей.

«В рамках данного графика в декабре должник намеревался оплатить лишь 30 млн рублей при условии того, что объем прогнозируемого потребления в последний месяц года составит 135 млн рублей. Этот график не был принят ДЭК, так как при таком порядке расчетов долг «Примтеплоэнерго» только к концу года достигнет 700 млн рублей, а к концу отопительного сезона - 1 млрд рублей. Но даже из 30 млн рублей «Примтеплоэнерго» не оплатило ни копейки», - пояснили в ДЭК.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.