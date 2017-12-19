"МегаФон" ответил на запросы рынка

Для компании «МегаФон» 2017-й год прошел под знаком новой стратегии развития, которая рассчитана до 2020 года. Основные тренды уходящего года - создание экосистемы услуг для цифровых клиентов, развитие концепции «умного дома», покрытие сетью 4-го поколения большей части Приморского края и резкий рост трафика, потребляемого абонентами региона.

С точки зрения развития телекоммуникационной отрасли, Приморский край показывает пример не только соседям по федеральному округу, но и другим регионам России. «Задачи объединения мира связи и мира цифровых услуг успешно реализуются», - сообщил руководитель Приморского филиала ПАО «МегаФон» Артем БАЗЫЛЬ. Благодаря инвестициям операторов, регион стал одним из лидеров в преодолении цифрового неравенства: все больше населенных пунктов получают возможность пользоваться услугами связи и доступом в интернет.

«МегаФон» постоянно следит за развитием технологий и мировыми тенденциями — IoT (интернет вещей), M2M технологии, BIG-дата, 5G. Среди клиентов оператора уже давно востребован целый ряд предложений - системы мониторингов удаленных объектов, сервисы видеоконференций, мобильные АТС. Оператор также занимается разработкой и внедрением сервисов, которые являются частью будущих «умных городов».

Увеличение покрытия сети LTE на территории Приморья привело к взрывному росту скоростей доступа. Так, количество базовых станций стандарта LTE на территории края за год увеличилось более чем на 40%. Связь 4-го поколения появилась в Находке, Дальнереченске, поселке Кавалерово и селе Черниговка. В итоге, на сегодняшний день мобильный интернет стандарта LTE и LTE-Advanced доступен более чем для 60% жителей Приморского края.

По словам Артем Базыля, 2017-й стал годом активного знакомства с новым финансовым продуктом. «Пользователи оценили основное удобство нового продукта «МегаФона» - единый счет мобильного устройства и банковской карты, что позволяет использовать современные гаджеты не только для общения, но и для совершения покупок. Общее количество держателей карт с начала года увеличилось в 3 раза, количество транзакций по карте выросло в 35 раз», - сказал руководитель Приморского филиала.

Чаще всего банковской картой «МегаФона» расплачиваются за покупки в интернете, супермаркетах, услуги связи и такси, заправку топлива на АЗС, в кафе, а также для переводов на пластиковые карты других банков.

С развитием в крае сетей LTE почти на 50% выросло количество пользователей сервиса «МегаФон.ТВ». В «МегаФон.ТВ» есть пакеты «по интересам» для любителей музыки, научно-популярных или спортивных программ, классики кинематографа, пакеты для детей.

Дополнительным плюсом для абонентов «МегаФон.ТВ» стала возможность с октября 2017 года смотреть новинки российского кино и телевидения раньше их официальных премьер. Благодаря сотрудничеству с видеосервером START пользователи сервиса могут увидеть продолжение любимых сериалов и оценить новинки на несколько дней раньше, чем это сделают зрители Первого канала, НТВ и СТС.

Не секрет, что операторы в последнее время постоянно вводят все новые и новые принципы тарификации. Так, у «МегаФона» в 2017 году хитом стала тарифная линейка «Включайся!», основанная на аналитике больших данных.

«В наших предложениях учтены реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Названия тарифов соответствуют наполнению по интересам, а неограниченное пользование привычными приложениями не требует расчетов потребляемого трафика. Абсолютным лидером пользовательских предпочтений в Приморье стал тариф «Слушай» - более 50%. Отлично подходит тем, кто любит жить под музыку. Приобретая его, абонент получает неограниченный доступ к лучшим музыкальным сервисам. По подключениям этой линейки Приморский «МегаФон» стал лидером на территории Дальнего Востока (без Сибири), обогнав все регионы, в том числе, ближайшего соседа – Хабаровский край, подключив в 1,5 раза больше абонентов, чем хабаровчане», - говорит Артем Базыль.

Надежда ДЯДЕНКО.

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