С Гарантийным фондом можно действовать

Свою конкурентоспособность приморский бизнес показывает на деле

«Рост бизнеса невозможен без привлечения капитала», - такая фраза идет рефреном во всех выступлениях управляющей Гарантийным Фондом Приморского края Ксении ПЛЕТЦЕР. Приморские предприниматели подхватывают подобный настрой, одновременно имея конкретный план развития на будущее, обогащая экономику Приморья новыми интересными проектами, новыми историями успеха.

Пополнение оборотных средств входит в топ-3 среди целей, которые приморский бизнес указывает при запросе на кредит. Но что стоит за необходимым объемом средств, если компания выполняет госконтракт? Приморские предприятия могут вполне быть оттеснены конкурентами из центральных регионов, если требуемая кредитная линия не будет им открыта. Гарантийный фонд Приморского края в данном случае позволяет нашему бизнесу показать свою конкурентоспособность, предоставляя поручительство на значительные суммы.

Госконтракту – в помощь

По словам и.о. департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Анны ТЕРЛЕЦКОЙ, получение доступа к исполнению госконтрактов нашими региональными предприятиями, субъектами малого бизнеса является по-настоящему приоритетной задачей. Создание специального продукта «Госзаказ» на льготных условиях обеспечивает подобную возможность благодаря поручительству Гарантийного Фонда Приморского края.

Поставка продуктов питания для серьезных силовых ведомств и социальных учреждений требует от предприятия, выигравшего аукцион держать марку, быть поставщиком качественной и недорогой продукции. Конкурс? Разумеется. Выигрывает ответственный и самодостаточный, тот, кто готов взаимодействовать с Казначейством, вести открытые расчеты, предоставлять всю документацию.

ООО «Оптовик трейд» из Уссурийска сегодня является поставщиком продуктов питания для ФСБ, МВД, Пограничного управления нашего края. Всероссийский Детский центр «Океан», городские больницы, ВГУЭС, а также МГУ имени адмирала Невельского также зависят от поставок своего партнера. Генеральный директор предприятия Ольга ЗВЯЗКА искренно говорит, что за договором со столь значимыми структурами стоят и ответственность перед сотрудниками предприятия, желание обеспечить всех работой и постоянным заработком. Поэтому каждый очередной контракт – всегда волнение.

«С поддержкой Гарантийного фонда наши возможности увеличились вдвое. Больший объем кредитной линии, открытый в банке благодаря гарантии фонда, позволяет приступить к осуществлению следующего контракта без промедления. Несмотря на задержку по оплате, которая очень часто связана с реализацией контрактов. Мы прикладываем все силы, чтобы продукты питания соответствовали всем стандартам качества, поэтому поиск серьезных компаний-контрагентов - также важная задача. Большая часть наших крупных партнеров, готовых поставить товары крупного тоннажа (как правило, мясную продукцию, консервы), сегодня находится на западе России. Тогда как закупку молочной продукции мы производим у нас в крае, поддерживая местного производителя. Поэтому логистическая цепочка доставки товара по нашим контрактам очень разнообразна», - отмечает руководитель ООО «Оптовик трейд».

Бизнес-стимул

Такие масштабные мероприятия как ВЭФ являются настоящей визитной карточкой для Владивостока. Как оказалось, и здесь приморский бизнес держит высокую планку. Обустройство всего выставочного и дискуссионного пространства организовано ООО «Платина», генеральным застройщиком форума.

По словам руководителя рекламно-производственного предприятия Ольги СЕЛЕХ, компетенции ООО «Платина» распространялись не только на оформление, но и «застройку» площадки ВЭФ, в том числе зала пленарного заседания, всех залов для встреч первых лиц государств, руководителей отечественных и зарубежных компаний и делегаций. Бизнес-конструкции Octonorm и Maxima вырастали буквально на глазах за считанные дни. «Мы спокойно можем вздохнуть, когда все конструкции собраны, стены и потолки павильонов установлены, большие объемы работ выполнены качественно и в кратчайшие сроки. Все это обеспечено слаженной работой 500 сотрудников компании», - рассказывает Ольга Селех. Наверняка поэтому в 2018 году в третий раз фонд «Росконгресс» выбирает приморскую компанию в качестве партнера.

«Мы несколько лет вели переговоры с банком об открытии кредитной линии на значительную сумму, переговоры увенчались успехом, после того как поручителем нашей затратной части впервые выступил Гарантийный Фонд Приморского края. Вполне очевидно, что такое решение позволит улучшить материально-производственную базу, поднять нашу работу на более высокий уровень. Надеемся, что такое сотрудничество окажется эффективным для обеих сторон. Уже сегодня у нас есть опыт и репутация, достаточно оборудования для того, чтобы обеспечить свою кредитоспособность, поэтому наши партнеры могут быть в нас уверены», - убеждена руководитель компании.

Но и после форума жизнь не стоит на месте. ВЭФ оказался стимулом и для диверсификации бизнеса, ООО «Платина» - явный тому пример. Как говорится, «в мирное время» компания занимается изготовлением наружной рекламы, выпуском полиграфической и сувенирной продукции. Линии по раскройке материалов ДСП, ЛДСП позволяют выполнять достаточно крупные заказы по производству офисной мебели.

Выход на новые рынки

Директор группы компаний «ВБК» Олег ЧЕРНОМОРЦЕВ полагает, что в наши дни кредит без обеспечения возможен, разумеется, если у компании блестящая репутация, кредитная история и финансовые показатели. Однако, сумма такого кредита, как правило, ограничивается 5 млн рублей. Для бизнеса, стремящегося к росту, чья миссия - стать глобальным игроком российского IT-рынка и начать решать проблемы заказчиков со всех уголков России, такие средства уже не интересны.

«Наша компания является системным интегратором и предлагает клиентам большой продуктовый портфель, начиная от расходных материалов для печатной техники и заканчивая «тяжелыми» серверными решениями для центров обработки данных. Уже сегодня «ВБК» обеспечивает коммерческие организации и бюджетные учреждения IT-оборудованием и программным обеспечением по всей территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Трехлетний опыт сотрудничества с Гарантийным фондом Приморского края в очередной раз убеждает, что выбор был сделан правильно. «Планы по увеличению финансирования бизнеса в 2017 году заставили задуматься об увеличении кредитной линии на значительную сумму. Залоговое имущество оказалось недостаточным. Гарантийный фонд в который раз оперативно оказал поддержку. На текущий момент наша компания активно увеличивает географию работы, каждый год добавляются новые региональные рынки, в 2018 году мы планируем открыть офис и склад в Москве. Но без Гарантийного фонда Приморского края мы бы не смогли показывать такой интенсивный рост из года в год», - делится опытом сотрудничества Олег Черноморцев.

Уникальный опыт

Объекты архитектурного наследия, реставрацию которых провело ООО «ВСК Технострой», а также те, что стоят в планах по реконструкции, известны всем владивостокцам – УВД Приморского края по адресу ул. Алеутская, 48, где до революции располагалась гостиница «Ницца», здание Приморского отделения социального страхования по адресу ул. Муравьева- Амурского, 1-б, здание Совнархоза, а сегодня - дума г. Владивостока, санаторий «Приморье», дом по Океанскому проспекту, 9, где сегодня располагается Артэтаж, а ранее Администрация Фрунзенского района Владивостока и многие-многие другие объекты. 100% заказчиков компании – государственные заведения. ООО «ВСК Технострой» - единственная в крае организация, которая обладает лицензией на реставрацию памятников архитектуры.

Как рассказывает директор компании Сергей КОЛЕСНИКОВ, чтобы «зайти» на такие проекты, действительно нужны внушительные средства, так как исполнение госконтрактов сопряжено с пост-

оплатой. «Инструменты залоговой поддержки, которые предлагает Гарантийный Фонд Приморского края в контексте открытой для нас в банке кредитной линии, позволили увеличить ее размер до 12 млн рублей. 70% обеспечения (или 8 млн рублей) фонд покрыл своей гарантией. Таким образом, наше предприятие получило большую возможность для маневра. В следующем году нашему совместному сотрудничеству исполнится четыре года. Могу вполне искренно заявить: Гарантийный Фонд нашего края выполняет по-настоящему достойную миссию. Без подобной поддержки малому бизнесу сложно удержаться на плаву», - выражает солидарное мнение своих коллег по рынку глава ООО «ВСК Технострой».

Буквально месяц назад компания как постоянный клиент получила третье по счету поручительство Гарантийного Фонда Приморского края и скидку на обслуживание. В этот раз согласие было выдано ровно в течение одного дня. ООО «ВСК Технострой» и ее руководитель зарекомендовали себя как добросовестные клиенты и отмечены в номинации «Лучший предприниматель Владивостока».

Всероссийский Детский центр «Океан».



На верхнем фото: Объекты архитектурного наследия, реставрацию которых провело ООО «ВСК Технострой», известны всем владивостокцам.

Сергей КУЗЬМИН.