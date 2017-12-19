Давайте расти вместе

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморья Ксения Плетцер уверена, что невыполнимых задач не бывает

Гарантийный фонд Приморского края за 8 лет работы стал влиятельным краевым финансовым институтом, беспрецедентным лидером в Дальневосточном регионе по объему предоставленной предпринимателям поддержки, одним из лучших среди региональных гарантийных организаций в стране по основным ключевым показателям эффективности работы.

Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморья Ксения ПЛЕТЦЕР предлагает приморскому бизнесу совместными усилиями продолжать двигаться вперед в новом 2018 году. Ведь кризис, по ее мнению, - хорошая возможность заявить о себе и реализовать новые профессиональные амбиции.

О том, как в непростое для экономики время Фонду удалось нарастить объемы сделок в 1,5 раза, а значит и предоставить приморскому бизнесу больше возможностей для роста, Ксения Плетцер рассказала в интервью Деловой газете «Золотой Рог».

- Новогодний номер любого издания предназначен для итогов, победных реляций. Как известно, вы человек деловой и с точки зрения профессионала оцениваете ситуацию. При всех положительных результатах работы Гарантийного фонда, сегодня можно сказать, что бизнес имеет все возможности для роста?

- Ответ содержится в названии нашей организации. Мы являемся гарантом, обеспечивая доступ компаний - субъектов малого и среднего бизнеса Приморья к заемным финансовым ресурсам. По нашим оценкам, в 2017 году мы предоставим поручительств на сумму более 1 млрд рублей, что позволит предпринимателям привлечь дополнительно для развития своего бизнеса более 2 млрд рублей заемных денежных средств. 30% наших клиентов - это бизнесмены, обращающиеся к нам повторно.

К сожалению, получить кредит малому бизнесу в банке без качественного залога, обеспечивающего весь объем кредитной задолженности, сегодня очень сложно. ТМЦ (товарно-материальные ценности) не стоит даже предлагать в качестве залогового имущества. Финансовые организации охотно рассматривают недвижимость во Владивостоке и новые дорогие автомобили. Ответственно заявляю: подавляющее большинство приморских компаний (микро и малый бизнес) таким имуществом сегодня не обладает.

В таких случаях наш Фонд оказывается в полном смысле незаменимым партнером для бизнеса, предоставляя свое поручительство в размере до 70% от суммы кредита (максимальная сумма поручительства Фонда - 80 млн рублей). Если компании необходима большая сумма поручительства, мы привлекаем в сделку в качестве согарантов других участников национальной гарантийной системы РФ - АО МСП Банк, Корпорацию МСП.

В прошлом году мы более чем на 30% снизили средний размер нашего комиссионного вознаграждения, что также способствовало росту доступности и востребованности наших услуг.

- Постоянное внедрение новых продуктов, удобных для бизнеса, - это некий тренд Гарантийного фонда Приморского края...

- Слоган «лучше быть, а не казаться» особенно актуален для всех государственных структур. Команда Фонда - финансисты и юристы с большим опытом работы в кредитных организациях. Мы постоянно предпринимаем, придумываем, изобретаем, не сидим на месте. Так, в прошлом месяце у нас появился новый продукт «Рост», в рамках которого Фонд начал предоставлять свое поручительство по уже действующим кредитным обязательствам заемщика.

Его алгоритм достаточно прост. Например, предприниматель оформил кредит год назад, заложил автомобиль, но, по каким-то причинам, желает его сейчас реализовать. В случае одобрения банком данной операции, автотранспорт выводится из залога и заменяется на поручительство Фонда. Все подробности о получении гарантий, а также наших многочисленных продуктах можно найти на сайте www.garantprim.ru

Могу определенно сказать, большинство наших инициатив нашли поддержку у нового вице-губернатора Приморья Татьяны КАЗАНЦЕВОЙ, нового куратора Гарантийного фонда Приморского края. Благодаря этому свою деятельность мы сейчас продолжаем в деловом и конструктивном ключе.

- Насколько известно, Гарантийный фонд Приморья постоянно участвует в специализированных рейтингах и оценках, которые предоставляет ряд уважаемых агентств, это, само по себе, говорит о многом.

- Наш Фонд действительно имеет стабильный прогноз по рейтингу, формируемому, в частности, отечественным агентством «Эксперт РА». На сегодня рейтинг Фонда - RuВВВ+ (соответствует рейтингу А (I) по ранее применявшейся шкале). Сотрудничество с «Эксперт РА» не связано с нашей амбициозностью, желанием мелькать в первых строчках. Таким образом фонд прежде всего подтверждает свой статус, представляет высококлассное обеспечение, что позитивно отражается на ставке по кредитованию для клиентов.

Также, рейтинг агентства - это, прежде всего, - серьезная проверка, которую каждый квартал проходит наша компания по всем параметрам. Не говоря о том, что все соответствующие процедуры Гарантийный фонд Приморья проходит и со стороны Министерства экономического развития РФ, АО Корпорации МСП и прочих структур. Не надо забывать, что и коммерческие банки - наши партнеры проводят финансовый мониторинг Фонда как контрагента, который сможет гарантировать выплату в случае неплатежеспособности заемщика. Когда меня спрашивают - все ли хорошо с рисками у Фонда, я отвечаю - да, иначе наши партнеры не наращивали бы кратно свой кредитный портфель с нашим участием. Понимаете?

- Гарантийный фонд Приморского края выступил поручителем у столь разных компаний, многие их них успешны и продолжают развиваться на ваших глазах. Но процент проблемных, тем не менее, существует?

- Уровень просрочки, который допустили наши клиенты, меньше установленного регулятором уровня. Все выплаты Фонд осуществил за счет своей чистой прибыли. Для нас этот факт является исключительным поводом для гордости, ведь мы сохранили и даже приумножили средства федеральных и краевых субсидий (объем накопленной чистой прибыли Фонда составляет на сегодня более 120 миллионов рублей). На том и стоять будем.

Значительное количество предпринимателей продолжают диалог с нами, стараются выплатить долги и выйти из дефолта. Многие из них искренне говорят: «Мы не собираемся скрываться, нам здесь жить и продолжать свое дело» Такой подход вызывает большое уважение.

Клиенты порой восстают буквально из пепла: продают свое имущество, чтобы справиться с долгами и работать дальше, расплачиваются с нами и банком. В мгновение ока производят переориентацию своего дела, находят новые бизнес-ниши. Разумеется, за таких людей мы готовы стоять горой, препятствовать их банкротству. И в данном вопросе с нами не раз выступала с солидарной позицией перед банками Уполномоченный по правам предпринимателей Приморского края Марина ШЕМИЛИНА.

Все успехи и неудачи наших клиентов - реальные истории бизнеса региона. Как говорится, нет лучшей мотивации, чем крылья, дарованные Богом. Уверена, что «полет в своем эшелоне», на нужной высоте, позволяет предпринимателям двигать нашу приморскую экономику вперед, предлагать рынку все новые продукты и услуги, формировать рабочие места, стимулировать жить на Дальнем Востоке.

- Новогодний номер не может обойтись без пожеланий.

- Буду безапелляционна. Призываю очень серьезно подойти к выстраиванию стратегии развития бизнеса в Новом году, буквально «включить голову». Не нужно бояться кредитов, нужно постоянно работать над своей финансовой грамотностью. Это более зрелая позиция для любого предпринимателя, по моему мнению. Четко понимать, что потребительский спрос изменяется на глазах, а значит обязательно надо запускать новые проекты и выдвигать новые идеи. Если сегодня вы не вложите дополнительные финансовые средства в развитие бизнеса, ваше место займут конкуренты, построят рядом с вами большой новый красивый магазин с оптовыми ценами и заберут у вас долю рынка. В выигрыше останутся активные и творческие бизнесмены, Гарантийный фонд Приморского края готов поддержать вас и в Новом, 2018 году!

Уполномоченный по защите права предпринимателей в Приморском крае Марина ШЕМИЛИНА:





- Гарантийный фонд Приморского края зарекомендовал себя в качестве реального инструмента поддержки малого и среднего бизнеса в нашем регионе с самого начала своей деятельности, выполняя не только свои функции по выдаче поручительств, но и предоставляя консультационные услуги. В 2017 году в рамках взаимного сотрудничества представители Фонда принимали участие в нашем практико-образовательном проекте «Время возможностей». В итоге около тысячи бизнесменов из 17 муниципалитетов Приморья узнали о поддержке бизнеса через систему поручительств, смогли получить специализированную консультацию представителей Фонда.

Сопредседатель Приморского регионального отделения ООО МСП «Опора России» Константин БОГДАНЕНКО:





- Между отделением «Опоры России» и Гарантийным фондом Приморского края сложилось конструктивное сотрудничество. Считаю, что это один из немногих институтов развития на региональном уровне, чье создание себя оправдывает. Многочисленные истории успеха клиентов Фонда доказывают, что такая поддержка необходима.

Председатель совета Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) Антон СКОРИК:





- Важным шагом к формированию благоприятной бизнес-среды является поддержка малого и среднего бизнеса. Гарантийный фонд Приморского края решает данную задачу, предоставляя бизнесу

свое поручительство. Поэтому особую благодарность выражаем Гарантийному фонду Приморского края за продукт, специально созданный для резидентов СПВ.

Яна МАЛЬЦЕВА.