Успешный год "Транснефть - Порт Козьмино"

Компания не только обеспечивает бесперебойный процесс транспортировки нефти, но и уделяет повышенное внимание экологической безопасности

Нефтеналивной порт Козьмино с момента запуска в декабре 2009 года стал одним из ключевых предприятий региона, успешно выполняя поставленную президентом России задачу наращивания экспортных поставок высококачественной нефти в страны АТР. Слаженная работа трудового коллектива ООО «Транснефть - Порт Козьмино» (входит в систему ПАО «Транснефть») из года в год обеспечивает бесперебойный процесс транспортировки «черного золота», спрос на которое у наших соседей только растет.

Нефтепорт Козьмино – стратегически важный для компании «Транснефть» объект, конечное звено транспортной системы ВСТО, от надёжной работы которого зависит бесперебойная транспортировка российской нефти на экспорт.

Досье "Золотого Рога": Расположенный на побережье Японского моря нефтеналивной порт Козьмино – конечная точка трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО), которая имеет протяженность почти 5 тыс. километров и соединяет шесть регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока. ВСТО-1 представляет собой участок нефтепровода Тайшет (Иркутская область) – Сковородино (Амурская область), ВСТО-2 - участок нефтепровода Сковородино - нефтеналивной терминал «Козьмино».

По словам генерального директора ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Рустама ГАМБЕРОВА, в 2017 году из Козьмино планируется экспортировать более 31 млн тонн нефти. Обработать такие объемы может только современное высокотехнологичное предприятие.

Стоит отметить, что не так давно ООО «Транснефть - Порт Козьмино» успешно прошло сертификационный аудит, подтвердивший соответствие системы менеджмента качества в области оказания услуг по транспортировке нефти международному стандарту ISO 9001:2015.

По результатам аудита предприятию выдан соответствующий сертификат сроком на три года. Сертификат подтверждает, что ООО «Транснефть - Порт Козьмино» полностью соблюдает требования международного стандарта, а внедренная система менеджмента функционирует эффективно.

Одним из главных и стратегически важных проектов, реализованных компанией в 2017 году, стало расширение резервуарного парка нефтебазы порта.

Строительство двух резервуаров для хранения нефти строительным номиналом 50 тыс. кубометров каждый увеличило объем имеющегося нефтехранилища с 500 до 600 тыс. кубометров. Запуск новых резервуаров РВСПК-50000 с плавающей крышей для хранения нефти также позволил повысить технологическую надежность и устойчивость транспортировки нефти по трубопроводу.

Другой крупный объект, введенный в эксплуатацию в 2017 году - центральный склад общей площадью 2,064 га. Строительство новых функциональных складских помещений позволило существенно увеличить комплекс для хранения материалов и оптимизировать процесс снабжения производственных площадок порта Козьмино необходимыми материально-техническими ресурсами. В состав комплекса объектов и сооружений склада вошли открытая площадка для хранения материально-технических ресурсов, два склада материально-технического снабжения, склад горюче-смазочных материалов и площадка для металлолома.

Компания «Транснефть» бережно относится к хрупкой экосистеме Приморского края, и потому уделяет большое внимание экологической безопасности. В порту внедрена система экологического менеджмента в соответствии с самыми строгими международными стандартами, функционирует установка рекуперации паров, выделяемых танкерами при погрузке нефти. Чтобы предотвратить возможное загрязнение с танкеров, которые обслуживаются у причалов порта, каждое судно полностью перекрывается специальными плавучими заграждениями. Для этих целей в составе аварийно-спасательного формирования имеется 7,5 километров морских бонов.

Промышленные стоки поступают на очистные сооружения, расположенные на площадке нефтебазы. Постоянный контроль за уровнем загрязнения балластных вод, сбрасываемых танкерами, осуществляют специалисты эколого-

аналитической лаборатории.

В течение года ООО «Транснефть - Порт Козьмино» провело ряд мероприятий, ориентированных на привлечение внимания общества к проблемам экологии и решение вопросов экологического характера. В числе таких мероприятий - образовательные лекции для школьников, озеленение городских территорий, субботники, фотоконкурсы, участие в международных выставках и форумах.

По уже сложившейся традиции, в этом году вновь осуществлен выпуск в залив Находка морских гидробионтов, выращенных на собственном участке марикультуры, с целью повышения биоразнообразия залива и в рамках компенсационных мероприятий, а также выпуск молоди кеты в реку Рязановка.

Фото «Транснефть - Порт Козьмино».

Сергей КУЗЬМИН.