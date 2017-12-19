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Ставка – на Большой Владивосток
В Новом году компания ООО ИК «Восточные ворота» начнет во Владивостоке строительство еще четырех новых жилых домов
Компания ООО ИК «Восточные ворота» в минувшем году понесла тяжелую утрату – ушел из жизни ее генеральный директор Иван Иванович БУЛЕНОК, заслуженный строитель РСФСР, Почётный строитель России, отличный организатор строительства, удостоенный многих наград от Родины и уважения – от приморцев. И, пожалуй, лучшей ему памятью сегодня остается то дело, которому он посвятил последние годы, и которое сегодня успешно продолжается его последователями.
- К концу этого года мы завершили два вводных объекта – две новых семнадцатиэтажных блок-секции во Владивостоке и одиннадцатиэтажный дом в Арсеньеве, - говорит генеральный директор компании «Восточные ворота» Евгений БУЛЕНОК. – А в Новом году мы запускаем 4 проекта во Владивостоке. Плюс – дом в Артеме в центре города. Разрешение на это строительство мы уже получили.
Евгений Сергеевич отмечает, что, оставаясь в сегменте пользующегося повышенным спросом эконом жилья, компания нацеливается и на новый для себя сегмент «комфорт». Так, из начинаемых во Владивостоке четырех новых домов две десятиэтажки эконом класса будут строиться в завершаемом ею микрорайоне на ул. Черняховского, а дома комфорт класса будут заложены в других привлекательных районах города. Последние будут дороже, но квартиры для покупателей останутся в пределах среднерыночной сегментной цены по городу и ниже. То есть, компания нацелена и впредь продолжать политику строительства доступного, комфортного и качественного жилья в короткие сроки. И зарабатывать не на взвинчивании цен, а на увеличение объемов ввода.
Кстати, на квартиры в домах эконом класса недавно уже началась предварительная запись.
- Во Владивостоке мы рассматриваем участки для дальнейшего строительства, которое будем начинать через три-пять лет. Это будут крупные, неточечные застройки. Они уже согласованы, документы – на стадии подписания, - говорит генеральный директор. – Сегодня есть правильное понимание и у проектировщиков, и у меня, какие дома мы будем строить в Зеленом углу и в других районах: комфорт класс. Причем не за «космические деньги». Я считаю, что в будущем это будет отличный уютный, зеленый район, связанный с другими частями города хорошими дорогами. Его пересечет «Зеленый Арбат», будут беговые и велосипедные дорожки и многое другое, что потребуется для будущих жителей.
А будет ли компания продолжать строительство жилья по краю столь же широко, как в последние годы?
- Нет. Мы станем ориентироваться на Владивосток и Артем. Здесь больше концентрация, и можно будет строить не точечно, а крупными комплексами. В Арсеньеве мы продаем дом и уходим. К этому буду подводить и Находку. Из-за угольной пыли люди начали уезжать, спрос и продажи упали до минимума. И не только у нас, но и у других застройщиков, хотя мы строим в экологически чистом и тихом районе города, рядом с озером, куда никакая пыль не долетает. Не смотря на убытки, которые мы понесли при строительстве жилья по краю, итоги года у нас будут хорошими, сказал Евгений Буленок.
Одним из положительных для компании моментов в уходящем году стало и то, что удалось серьезно расширить работу с кредитными организациями по ипотеке. Теперь у ее клиентов стал более широким выбор банков, с которыми они могут заключать договоры ипотечного кредитования на льготных условиях.
В первом квартале этого года на конкурсной основе компания ООО ИК «Восточные ворота» вдвое быстрее установленного срока выполнила снос и полностью демонтаж семиэтажного здания по Почтовому переулку «у дома Прэй», построенного компанией ООО «Техно Парк» без разрешения на строительство, которую в свою очередь по решению суда и администрации Приморского края обязали демонтировать данный самострой.
- Для нас, строителей, лучшими новостями в 2018 году будут новости о новосельях. И пусть их будет больше! Пусть в новых домах будут свет и радость, любовь и достаток. Я всем этого искренне желаю! – этими словами генеральный директор компании «Восточные ворота» поздравляет всех приморцев с Новым годом.
По всем вопросам о строительстве компанией нового жилья и приобретения квартир можно обращаться в ее офис по адресу г. Владивосток, Океанский проспект, 10а, офис 307 или по телефону:
8 (423) 230-26-15. Реклама.
Виктор КУДИНОВ.
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