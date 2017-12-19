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Зима в Приморье в режиме повышенной готовности

19 Декабря 2017, 13:54 | Приморье

«Примтеплоэнерго» становится «черной дырой» регионального бюджета

 

Власти Приморья продолжают принимать экстренные меры для спасения отопительного сезона 2017-2018 годов, а также его главного оператора – КГУП «Примтеплоэнерго». О серьезности сложившейся ситуации свидетельствует постановление врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО от 7 декабря, которым введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Приморского края. Из документа следует, что подобная мера связана «с недостаточностью топлива на объектах жилищно-коммунального хозяйства».

Кроме того, к работе по недопущению срыва отопительного сезона на территориях края подключились федеральные власти: еще 8 декабря заместитель главы МЧС Павел БАРЫШЕВ провел совещание с участием первого вице-губернатора Приморья Александра КОСТЕНКО и других ответственных лиц. А на минувшей неделе краевой парламент согласовал перечисление дополнительных доходов бюджета Приморья в размере 1 млрд рублей в Резервный фонд администрации Приморского края. Данные средства будут перечислены КГУП «Примтеплоэнерго» на закупку топлива для котельных. Это уже второй за полмесяца «спасательный круг» для тонущего предприятия – в дополнение к предоставленной в конце ноября госгарантии на 0,6 млрд рублей.

Кроме того, 5 декабря вышло постановление администрации Приморского края, разрешившее перечислить субсидии теплоснабжающим организациям на авансирование выпадающих доходов (связанных с разницей между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения – прим. автора), исходя из объема планируемого отпуска тепловой энергии в декабре 2017 года, а не по фактическим показателям. Тем временем председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН по итогам внеочередной сессии краевого парламента уточнил, что руководство «Примтеплоэнерго» и другие ответственные лица пообещали парламентариям, что деньги из бюджета просят в последний раз в текущем сезоне.

- Депутаты хотели бы разобраться, кто довел предприятие до такого состояния, в какой период и почему возникли такие долги. До этого нам говорили, что все хорошо, не было никаких опасений, - отметил Ахоян.

В этой связи примечательно, что, несмотря на состоявшуюся еще в середине октября смену руководства КГУП «Примтеплоэнерго», крупные тендеры на поставку угля и топочного мазута для нужд компании, согласно данным портала «Госзакупки», были размещены лишь 28-30 ноября, когда проблемы с теплоснабжением северных территорий Приморья получили широкую огласку. Прием заявок по данным тендерам завершился лишь несколько дней назад. Предыдущая серия размещения лотов на поставку небольших партий мазута в 400-500 тонн имела место 19-20 октября, однако на участие в большинстве из данных торгов не было подано ни одной заявки.

Добавим, что уже после введения режима повышенной готовности врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко поручил к лету 2018 года разработать стратегию вывода ЖКХ края из кризиса. Но как показывают последние события, пока больше актуальны тактические – если не сказать, экстренные – меры. Так, сменивший Александра ЮРОВА на посту вице-губернатора Гагик ЗАХАРЯН за две недели провел уже несколько совещаний, посвященных ближайшим перспективам КГУП «Примтеплоэнерго». В качестве одной из ближайших целей заявлено создание к Новому году 50-дневного запаса топлива на котельных «Примтеплоэнерго». Сообщается, что уже заключены договоры на поставку более 90 тыс. тонн топлива

«Сейчас Примтеплоэнерго – это бездонная бочка, или топка, в которую забрасываются громадные краевые деньги, а в итоге даже дыма не остаётся. Сколько бы мы ни давали предприятию, оно все равно оказывается в долгах. Из-за такой работы фактически потеряна связь с поставщиками топлива, другими контрагентами», - отметил Гагик Захарян в ходе одного из совещаний. Кроме того, новый заместитель главы региона обратился к руководству ПАО «ДЭК», перед которым у КГУП образовался долг почти в 600 млн рублей, с просьбой прекратить на время отопительного сезона отключение вспомогательных объектов «Примтеплоэнерго».

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ахоян  энергетика  тарасенко  Примтеплоэнерго 



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