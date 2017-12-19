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Уникальный и безопасный
Тихоокеанский балкерный терминал презентовал проект погрузочного комплекса полпреду в ДФО
Проект Тихоокеанского балкерного терминала был представлен заместителю председателя правительства РФ, полпреду президента в ДФО Юрию ТРУТНЕВУ 14 декабря в Москве в ходе открытия крупномасштабной выставки «Дни Дальнего Востока».
По словам генерального директора компании Руслана КОНДРАТОВА, проект предусматривает создание современных перегрузочных комплексов в районе п. Славянка в Хасанском районе Приморского края. В настоящий момент проводятся предпроектные изыскания, после чего начнется проектирование предприятия. Начало строительных работ намечено на 2019-2020 годы.
«Уникальность этого проекта состоит в том, что он будет полностью безопасен для окружающей среды. На предприятии планируется использовать полностью закрытую технологию перевалки навалочных грузов: в закрытые хранилища подача будет осуществляться по конвейерам. Они же будут доставлять груз непосредственно на заходящие в бухту суда. Реализация проекта Тихоокеанского балкерного терминала откроет путь российскому углю на высококонкурентные рынки Азиатско-тихоокеанского региона. Количество создаваемых рабочих мест при этом позволит дать работу 750 приморцам».
Реализация первого этапа инвестиционного проекта пройдет в период с 2017 по 2021 годы. Объем инвестиций в строительство на этом периоде составит более 10 млрд рублей. В рамках проекта будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое оборудование. Работу терминалов на полную мощность планируется вывести к 2028 году.
В состав Тихоокеанского балкерного терминала войдет контейнерный терминал, который, в том числе, станет частью развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». Терминал войдет в состав инфраструктуры МТК «Приморье-2», что позволит обслуживать транзитные, экспортные, импортные и каботажные грузы, включая грузы Приморского края. При этом у терминала есть и перспектива работы с контейнерными грузами по МТК «Приморье-1», учитывая потенциал роста контейнерного рынка Приморья в целом.
Социальная направленность проекта выражается в том, что для энергообеспечения «Тихоокеанского Балкерного Терминала» будут применяться специальные газовые турбины. Объем генерируемой энергии за счет природного газа позволит получить серьезную экономию стоимости электричества не только для работы терминала, но и для всех жителей Славянки. По расчетам специалистов, использование газовых турбин позволит снизить стоимость электричества примерно с 3,15 до 1,5 рублей за киловатт в час.
«Реализация данного проекта напрямую повлияет на развитие инфраструктуры Хасанского района. В частности, будут приведены в порядок автомобильные дороги и благоустроена железнодорожная станция Бамбурово. Новый терминал уже на первом этапе предоставит жителям района более 600 рабочих мест. Заходя на территорию поселка с таким масштабным проектом, мы, естественно, несём социальную ответственность перед районом» - рассказал исполнительный директор компании «Тихоокеанский балкерный терминал» Эдуард ПРОБАЧАЕВ.
«Проект совершенно уникален для Приморского края. Он изначально создавался с учетом интересов населения Славянки, потребностей районной инфраструктуры и тех социально-экономических проблем, которые необходимо решать в Хасанском районе. Все экологические нормы и требования в проекте учтены еще на стадии строительства. Полностью закрытая технология перевалки и хранения грузов на территории терминала гарантирует полное отсутствие угольной пыли. «Народная экспертиза» контролирует соблюдение этих требований с самого начала реализации проекта и продолжит делать это и далее» - подчеркнул исполнительный директор ОД «Народная экспертиза» Геннадий Комарницкий.
На фото: Новый терминал отвечает самым строгим технологическим и экологическим требованиям.
Юрий РОГОВ.
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