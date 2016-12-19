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Новый интернет-банк для бизнеса запустил Сбербанк
Сбербанк запустил новый высокотехнологичный интернет-банк для предпринимателей. В его основе — максимальное удобство для клиента, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Интерфейс стал интуитивно понятным — с ним смогут работать как специалисты в области финансов и бухгалтерии, так и предприниматели и стартаперы, которые только начинают свое дело. Дизайн разработан с учетом потребностей клиентов. Клиент моментально при входе видит статус исполнения операций и может в один клик совершать наиболее частые действия. Система всегда «ведёт» пользователя по его задачам, подсказывая, сколько документов нужно подписать, а сколько отправить в банк, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Новый интернет-банк отличается расширенной функциональностью. Клиенты смогут управлять корпоративными картами, отправлять заявки на кредит онлайн, отчитываться перед государственными органами и многое другое. Отличительная особенность новой системы — возможность подключить и использовать дополнительные сервисы от сторонних разработчиков в разделе «Магазин». Например, сервисы для финансового планирования и ведения бухгалтерии онлайн.
«Мы хотим дать возможность предпринимателям решать большую часть задач удаленно и поэтому стремимся обеспечить их простым доступом к услугам, которые им необходимы каждый день, — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Забирая у предпринимателя всю рутинную работу и обеспечивая его простыми и удобными сервисами, мы позволяем ему сфокусироваться на главном — на его бизнесе».
Корпоративный онлайн-банк Сбербанка для бизнеса — один из самых крупных не только в России, но и в Европе. Сбербанк обслуживает 1,4 млн клиентов — юридических лиц, и 99 % из них обслуживаются онлайн, в удалённых каналах. В среднем 1,2 млн клиентов заходят в интернет-банк ежедневно.
Сегодня Сбербанк проводит 2 млн транзакций в день. Доля электронных транзакций составляет 99,4 %. Через Сбербанк проходит 30 % всех электронных платежей в России.
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