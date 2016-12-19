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Первый в России и СНГ мобильный банк для бизнеса представил Сбербанк

19 Декабря 2016, 16:10 | Приморье

Теперь пользователи Apple Watch и Windows Phone, являющиеся  корпоративными клиентами Сбербанка, могут скачать и использовать приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для мобильного управления финансами своей организации.

Приложение для Windows Phone  — это полноценный мобильный банк для оплаты услуг контрагентов или перевода средств в бюджет, просмотра выписок и истории операций, выставления счёта своим партнёрам и других действий с финансами одной компании или нескольких юридических лиц, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

Версия для Apple Watch позволяет просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.

Сбербанк планирует расширяет функциональность обеих новых платформ.

«За счёт широкого распространения смартфонов рынок электронных продуктов, в том числе и банковских, стал активно развиваться на мобильных устройствах, —подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы стремимся дать возможность нашим клиентам вести бизнес там, где им удобно. Запуск «Сбербанк Бизнес Онлайн» на новых платформах — это прежде всего ответ на пожелания наших клиентов».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк 



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