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Первый в России и СНГ мобильный банк для бизнеса представил Сбербанк
Теперь пользователи Apple Watch и Windows Phone, являющиеся корпоративными клиентами Сбербанка, могут скачать и использовать приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для мобильного управления финансами своей организации.
Приложение для Windows Phone — это полноценный мобильный банк для оплаты услуг контрагентов или перевода средств в бюджет, просмотра выписок и истории операций, выставления счёта своим партнёрам и других действий с финансами одной компании или нескольких юридических лиц, сообщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Версия для Apple Watch позволяет просматривать баланс, последние операции и ограничения по счетам, а также подписывать и оплачивать созданные платёжные поручения прямо с часов.
Сбербанк планирует расширяет функциональность обеих новых платформ.
«За счёт широкого распространения смартфонов рынок электронных продуктов, в том числе и банковских, стал активно развиваться на мобильных устройствах, —подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Мы стремимся дать возможность нашим клиентам вести бизнес там, где им удобно. Запуск «Сбербанк Бизнес Онлайн» на новых платформах — это прежде всего ответ на пожелания наших клиентов».
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