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Сбербанк запускает сервис быстрых платежей

19 Декабря 2016, 13:40 | Приморье

Сбербанк сокращает время трансграничных платежей для юридических лиц до 30 минут, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Сбербанк запускает сервис быстрых платежей: теперь любой платёж между клиентами в России, Белоруссии и Казахстане не превысит 30 минут. Сервис доступен для любого юридического лица, являющегося клиентом Сбербанка, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.

«Мы находимся в начале большой трансформации. В основе изменений лежат инновации в бизнес-подходах и технологиях. Сейчас международная команда Группы Сбербанк тестирует возможность проведения платежей для клиентов всей Группы в режиме онлайн. Мы планируем запустить этот продукт в 2017 году. Первые результаты — сокращение времени платежа с 3 часов до 30 минут — выводим на рынок уже сегодня. Сейчас это лучшая на рынке скорость проведения корпоративных платежей», — подчеркнула заместитель Председателя Правления Сбербанка Светлана Сагайдак.

С августа 2016 года Сбербанк сократил скорость вывода на рынок новых международных продуктов с 1 года до 3 месяцев. Стратегия развития международного бизнеса Сбербанка предполагает перевод в онлайн-режим к 2018 году всех платежей в странах присутствия Группы. Обеспечение быстрых, выгодных и удобных денежных переводов — основа для дальнейшего укрепления позиций Сбербанка на международной арене.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: платежи  сбербанк 



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