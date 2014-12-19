Системе тотальных проверок регионального бизнеса пришел конец

Издательской компании «Золотой Рог» вручена благодарность от генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) России Андрея НИКИТИНА за сотрудничество и объективное освещение деятельности АСИ.

Вручая диплом на последнем в минувшем году заседании экспертного совета, руководитель представительства Агентства в Дальневосточном федеральном округе Ольга КУРИЛОВА попросила совета у экспертов по массовым коммуникациям, как с помощью СМИ повысить лидерские позиции предпринимателей Дальнего Востока.

Опора на экспертное сообщество из числа региональных предпринимателей – и есть главный стиль в деятельности АСИ по продвижению новых проектов. За три года с момента создания агентства в регионах ДФО сформированы инициативные группы из сотни экспертов. И на экстренное заседание во Владивостоке Ольга Курилова пригласила руководителей компаний нового бизнеса и социального предпринимательства, чтобы протестировать планы агентства на 2015 год перед поездкой в Москву, где и должны утвердить программу на будущий год.

Первое, за что все голосовали дружно, - это снижение количества проверок бизнеса. И как стало известно 17 декабря с заседания у руководителя Администрации Президента России Сергея ИВАНОВА, законопроект о создании единого реестра проверок уже одобрен в первом чтении Госдумой РФ. Реестр проверок планируется вводить поэтапно: сначала в отношении государственного федерального надзора, затем, с 2016 года, в отношении регионального надзора, а с 1 января 2017 года - в отношении муниципального контроля.





Второе решение – доработать «дорожную карта» для строительной отрасли. Напомним, дорожной картой назвали план действий по преодолению административных барьеров для бизнеса в том или ином госведомстве. И, похоже, АСИ дозрело замахнуться на самую проблемную сферу для предпринимательства – выделение земельных участков и разрешительной документации для начала строительства. Количество долгостроев, судебных решений о незаконных стройках, коррупционных делах в Приморье – уже следствие того безобразия, которое творится в этой сфере. По итогам Национального рейтинга инвестиционной привлекательности - еще одно новое начинание АСИ, запущенное в ноябре 2014 года, – Приморский край, а особенно Владивосток в аутсайдерах. Год нужен только на то, чтобы оформить земельный участок под строительство.

Вот и запланировало АСИ провести в Приморье «контрольную закупку» в следующем году. Кто станет «тайным покупателем» - вопрос. Так, для того, чтоб провести «контрольную закупку» на одной из таможен Дальнего Востока, АСИ пришлось прибегнуть к услугам предпринимателя из Калининграда. Смельчака среди приморских импортеров не нашлось – боятся портить отношения с контролирующими органами. А это уже вопрос доверия местного бизнеса к власти. Кстати, нынешнее состояние социального предпринимательства в Приморском крае – подтверждение неблагополучия в отношениях прежде всего с муниципальной властью.

Возможно, поможет бизнесу «посмелеть», обрести уверенность в защите своих прав подписание соглашения между дальневосточным представительством АСИ и Приморским отделением общественной организации «Деловая Россия».





Ведь именно «Деловая Россия» три года назад была инициатором создания АСИ и получила карт-бланш у Президента России. Теперь они вместе займутся внедрением стандартов Национального рейтинга инвестиционной привлекательности в регионах ДФО. Объединение усилий по продвижению предпринимательских инициатив возьмет и такой барьер как бюрократическая стена современной России.

Елена БАРКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.