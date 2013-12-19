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"Владивосток-СПГ" входит в инвестиционную программу "Газпрома" на 2014 год

19 Декабря 2013, 12:57 | Приморье

На состоявшемся на этой неделе заседании Совета директоров ОАО «Газпром» утверждена инвестиционная программа, бюджет и программа сокращения затрат на 2014 год.

Согласно принятым решениям, часть расходов будет урезана, но строительство завода по производству СПГ во Владивостоке останется в планах финансирования на 2014 год в полном объеме, сообщается на официальном сайте ОАО "Газпром".

Общий объем освоения инвестиций госкомпании на 2014 год составит 806 млрд рублей. При этом объем капитальных вложений — 701,11 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство — 698,21 млрд рублей, на приобретение внеоборотных активов — 2,9 млрд рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений — 104,89 млрд рублей.

Согласно утвержденному бюджету на 2014 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной деятельности составит 5,552 трлн рублей, объем выплат по всем видам деятельности — 5,651 трлн рублей. Размер внешних финансовых заимствований — 90 млрд рублей. Профицит средств (с учетом внутригрупповых заимствований и входящих остатков на счетах ОАО "Газпром" на начало 2014 года) составит 0,5 млрд рублей.

Помимо финансовых вложений в строительство завода СПГ в районе Владивостока, инвестиционный план на 2014 год предусматривает участие "Газпрома" в реализации проекта "Южный поток", финансировании создания инфраструктуры для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе и на Дальнем Востоке.

Надежда ВОРОНЦОВА, ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: газпром  СПГ 



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