ОАО "Восточный Порт" защитило уголь от ветров и холодов

На Угольном комплексе в этом году продолжают совершенствовать технологию зимних погрузочно-разгрузочных работ. Новая ветрозащитная конструкция, оснащенная инфракрасными излучателями, установлена на Угольном комплексе перед вагоноопрокидывателем на оси Б.

Ветрозащитное сооружение на оси Б идентично тенту на оси А, установленному на комплексе двумя годами ранее. На этот раз строители использовали более практичные материалы. Металлоконструкция протяженностью 100 метров призвана укрыть от ветра единовременно 6 груженых полувагонов.

По словам специалистов ОАО «Восточный Порт», ветрозащитная конструкция позволяет в зимний период защитить груз от ветров и низких температур.

Внутри ветрозащитного сооружения установлены инфракрасные излучатели, которые разогреваются до 180 градусов по Цельсию. В зоне влияния нагревательных устройств находятся два вагона, которые стоят на очереди в ротор вагоноопрокидывателя. За несколько минут уголь подогревается и подсушивается, что позволяет исключить примерзание энергоресурса к стенкам вагона. При этом воздействия на сам полувагон минимальны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.