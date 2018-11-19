На севере Приморья отмечено трепанговое изобилие

После многолетнего ожидания марикультурщики зафиксировали небывалый урожай

Миллионные вселения молоди трепанга в залив Владимир, которые производила компания «Биобанк» на протяжении последних 6 лет, отозвались трепанговым изобилием. Первая тонна выращенного трепанга уже изъята из воды и направлена на переработку. Остальной урожай, который зафиксировали водолазы, останется на участках компании «Биобанк» под надежной охраной.

В начале октября водолазная съемка на рыбоводных участках компании «Биобанк» зафиксировала наличие на дне большое количество товарного трепанга. Дискуссия на тему бесперспективности выращивания трепанга на севере края – закрыта. Утверждения ученых о том, что трепанг растет в холодных водах северного Приморья на несколько лет дольше, чем в акваториях южного Приморья подтвердила природа.

Как рассказывает генеральный директор компании «Биобанк» Александр КОЛЕСНИКОВ, еще в начале осени водолазы, производившие съемки увидели, что на всех участках компании, где было вселение, появился трепанг. «Они докладывали нам, что большинство особей более 200 грамм, при этом математическая модель показала, что его запас десятки тонн. Мы считаем, что это урожай первых вселений, которые были произведены в 2012-2014 годах. Правы были ученые, которые считали, что в холодных водах трепанг растет значительно медленнее, чем в теплых».

Новости со дна морского, хоть и стали несколько неожиданными для марикультурщиков, но врасплох не застали. Завод компании расположенный на побережье залива Владимир, уже более 5 лет овладел технологией выращивания молоди трепанга в заводских условиях, и сегодня он является основным производителем посадочного материала, снабжая всех своих коллег по цеху необходимыми объемами.





Специализация компаний на выращивание трепанга началась в Приморье лишь 7-8 лет назад, когда приморские предприниматели подглядели технологии в соседнем Китае. Хотя до этого попытки получения молоди трепанга бизнесом предпринимались, предприниматели пытались выращивать его естественным путем, собирая осевшие личинки на коллекторах, выставленных в прибрежных водах. Традиционно трепанг обитает в заливе Петра Великого, однако первый завод по производству молоди трепанга появился не на юге Приморского края, а в поселке Веселый Яр Ольгинского района.

Завод по воспроизводству морских гидробионтов запустили в 2010 году и в этом же году получили первый урожай в виде молоди трепанга. «Когда мы проектировали завод, то изначально планировали развиваться сразу в нескольких направлениях. Первое - это товарное выращивание трепанга и гребешка для собственных нужд. У нас в компании было три рыбопромысловых участка, и мы планировали заселять выращенную молодь на них. Второе направление - это обеспечение наших коллег по цеху заводской молодью. То есть реализация молоди трепанга предприятиям, имеющим в активе рыбоводные участки», - вспоминает генеральный директор.

Сегодня можно говорить о том, что нацеленность руководства на результат привела компанию к достижению поставленных целей. Первому в России трепанговому заводу удалось привить в России технологии зарубежных коллег по культивации трепанга. Теперь тридцать бассейнов общей вместительностью 1000 кубометров воды почти никогда не пустуют.

Технология выращивания проста. Технологический цикл начинается с накопительного бассейна емкостью 300 кубов - сюда поступает морская вода из залива Владимира, здесь она фильтруется, потом, если надо, нагревается в специальных котлах для морской воды, а затем поступает в бассейны, где уже и происходит выращивание молоди трепанга. Но просто только на первый взгляд, здесь есть свои премудрости, и часть знаний передали китайские мореводы.

В цехе искусственного выращивания трепанга свет включают всего два раза в сутки, когда идет кормление. Так как в естественной среде обитания трепанг любит теплую воду и совсем не любит свет. Кормят особей трепанга специальными водорослями, которые либо вылавливают в море, либо выращивают в этом же цехе. С помощью агрегата, напоминающего огромную мясорубку, водоросли измельчают. На выходе в бассейнах завода жизнестойкая молодь трепанга весом не менее 0, 3 грамма.

0, 3 грамма это норматив, который гарантирует, что часть выращенной молоди выживет и достигнет товарного веса. С 2010 года сотрудники компании вырастили и вселили в морские акватории более 20 миллионов штук молоди. И продолжают засыпать свои участки выращенной молодью.

Корреспондент газеты «Золотой Рог» побывал на заводе в начале ноября. Погода благоволила для работ на море. С раннего утра шла погрузка молоди на плавсредство. После того, как 330 килограмм выращенной молоди в корзинах аккуратно сложили на палубу, бот повез «малышей» на новое место жительство. Несколько месяцев назад компания «Биобанк» воспользовалась разработанным корпорацией развития Дальнего Востока онлайн-сервисом, с помощью которого любой желающий может сформировать границы рыбоводного участка и подать заявку на аукцион. После формирования границ участка, предприятие победило на аукционе и после заключения договора аренды уже заселяет этот участок.

«Это участок в бухте Южная, залива Владимир, - рассказывает Александр Колесников. - На этой бесхозной воде долгие годы работали браконьеры. Собрали весь природный запас трепанга и гребешка. Теперь, когда эта вода стала нашей, мы первым делом наладим режим охраны и начнем вселение. Специально для этого участка мы оставили резерв молоди трепанга, который сейчас вселяем».





Работа на воде продолжается почти весь световой день. Осенью часто дуют сильные северные ветры, и из-за волнения на море видимость в воде бывает очень плохая. А для заселения участка желательна идеальная погода, тогда водолазы имеют возможность прицельно «отметаться». На вселении работают слажено и неторопливо. Молодь трепанга аккуратно укладывают в специальные пакетики. С ними водолаз опускается на дно и вручную бережно расселяет «семена» на дно. Здесь важен опыт и знание «предмета», так как очень часто трепанга нужно расселять по рельефу, то есть оставлять его там, где есть лучшие условия для выживания».

На время расселения, работы по сбору урожая приостановлены. Но уже завтра они вновь возобновятся. В данный момент водолазы достают «морские «огурцы» от 200 до 250 грамм. Трепанга таких гигантских размеров в акваториях Приморского края уже не встретишь. Сотни нелегальных добытчиков каждый день выходят на промысел, чтобы достать со дна морского либо трепанга, либо гребешка. И там где охраны нет, на морском дне практически уже все зачищено.

В «Биобанке» охране участков уделяется самое пристальное внимание. На договорной основе здесь работает частное охранное предприятие. Просмотр и патрулирование акватории ведется круглосуточно. Все охранные мероприятия планируют профессионалы, бывшие морские пограничники. Затраты на охрану уже дают результаты. Нелегальные промысловики знают, что в чужом огороде особо не поработаешь, и поэтому не лезут.

Еще один нюанс, от которого зависит процветание и успех марикультурного предприятие, это технологии. Если с воспроизводством трепанга особых трудностей нет, то технология искусственного воспроизводства гребешка еще только в стадии разработки. Но чтобы выйти на объемы производства нужно научиться, получать молодь в заводских условиях. Пока это не просто, так как опыта у российских марикультурщиков практически нет. Другие предприятия получают молодь, выставляя коллектора на сбор личинки в воду. В «Биобанке» технологи завода производят нерест гребешка в бассейнах завода, и следующая задача, стоящая перед ними дорастить личинку до ракушки нужного диаметра, после которого она может отправляться в садки, установленные на участках.

«У нас уже 60 хребтин с садками, и мы увеличиваем их количество. На своих участках планируем довести объем выращивания гребешка до 1000 тонн. Вода, которую мы взяли в аренду на аукционе позволит нам идти к этой цели. Эта сложная задача, так как ни одно хозяйство в Приморье не перешагивало рубеж даже в 700 тонн гребешка. Но мы верим, что наши усилия, ежедневная кропотливая работа мореводов, собственные уникальные биотехнологии помогут нам ее выполнить», - считает гендиректор компании.

По рекомендациям науки в прошлом году руководство компании приступило к искусственному воспроизводству морского ежа.





Именно запасы морского ежа в этом районе ранее давали прибрежным предприятиям возможность хорошо зарабатывать. Однако сильный промысловый прессинг, как и в случае с приморским гребешком, практически уничтожил местную популяцию. И учёные подсказали марикультурщикам, что ежа можно не только добывать, но и успешно разводить. Первые эксперименты с получением молоди ежа уже прошли, и результаты обнадеживают. В 2018 году, в заводских условиях получено около 800 тыс. молоди серого ежа, оставленного на подращивание в бассейнах завода до весны. Это, безусловно, огромный успех работников завода в освоении нового, очень сложного в выращивании продукта аквакультуры. Теперь осталось только ждать и наблюдать, как будет расти новый перспективный объект товарного выращивания. Для отрасли разведение новых объектов аквакультуры, не только разнообразит видовой состав гидробионтов получаемых в искусственной среде, но и позволит занять свою нишу в объемах китайского рынка экологически чистых морепродуктов.

Сергей КУЗЬМИН. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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