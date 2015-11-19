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Морское образование отпраздновало юбилей

19 Ноября 2015, 11:40 | Приморье

125-летие МГУ им. Невельского во Владивостоке прошло с размахом

С морским размахом отпраздновал 125-летний юбилей один из знаковых вузов Дальнего Востока – Морской государственный университет им. Невельского.  Начав свою историю с Александровских классов, которые были открыты во Владивостоке в 1890 году, уже в скором времени учебное заведение стало самым престижным для тех, кто мечтал связать свою судьбу с морем, пишет газета "Золотой Рог".

За более чем вековую историю вуз выпустил тысячи специалистов, многие из которых, пройдя морскую закалку, стали не только профессионалами своего дела – капитанами, штурманами, радиомеханиками, - но и управленцами высшего звена: министрами, руководителями крупных компаний, губернаторами.

Программа празднования юбилея морского образования включала в себя целый ряд самых разных мероприятий. Так, в Международной исторической конференции «Морское образование: сближение исторических берегов» приняли участие историки и общественные деятели из России, КНР, США и Канады. Ректор МГУ им. Невельского Сергей ОГАЙ,  приветствуя участников мероприятия, отметил, что значение 125-летнего юбилея морского образования в Приморье выходит за рамки истории учебного заведения, в не меньшей мере относясь к истории освоения Дальнего Востока и развития российской государственности. Эту тему, кстати, в своем докладе затронула княгиня Ольга КУЛИКОВСКАЯ-РОМАНОВА, которая посетила Владивосток в рамках празднования.

В этот же день, 12 ноября, празднования продолжились в  концертном зале FESCO Hall. На торжественном собрании,  посвященном знаменательной дате, благодарили тех, кто внес вклад в историю морского университета, вспоминали выдающихся выпускников, получали поздравления и подарки от органов власти и представителей крупных компаний региона.

Но не только об истории и заслугах вуза шла речь в эти дни. В рамках празднования прошли мероприятия, на которых обсуждали перспективы развития университета.  Заместитель министра транспорта РФ Виктор ОЛЕРСКИЙ на внеоочередном заседании ученого совета вуза  поделился  своими выводами, которые сформировались в ходе визитов в морские университеты страны.  Прежде всего он  отметил, что сегодня перед вузами стоит задача приблизиться к производству. «Сегодня есть востребованность в разработках фундаментальной науки, особенно в индустриальных проектах по нефтегазовым месторождениям на морском шельфе, - подчеркнул заместитель министра. - На ближайшие три года основное внимание будет обращено на материальную поддержку среднего профессионального образования, для чего изыщем и внебюджетные источники финансирования. Потребность в этих специалистах очень большая».

Также он отметил, что новая техника и оборудование современных судов очень сложные, нужно готовить классных специалистов. Для этого необходимы совершенные учебно-производственные суда. Идет проработка серийного судна, в ближайшем будущем запланировано построить как минимум три таких судна.

В свою очередь ректор университета Серей Огай отметил, что уже сегодня в вузе особое внимание уделяется практикоориентированной подготовке курсантов.  Большое значение в университете, как заметил докладчик, придается обучению специалистов среднего звена. Филиалы университета перешли на подготовку только по программам среднего профобразования. И это оказалось верным шагом. Например, в Амурском филиале на плавательные специальности в этом году пришли абитуриенты и на внебюджет.

В настоящее время Морской университет, по словам ректора, наметил новую программу стратегических направлений дальнейшего развития в интересах морской отрасли и дальневосточного региона, дальнейшую актуализацию форм взаимодействия с предприятиями. Университет ориентирован на участие в реализации государственных проектов по подготовке профессиональных кадров для развития дальневосточного региона. Основными являются освоение Северного морского пути, развитие судоремонта и крупнотоннажного судостроения на базе завода «Звезда». В основу будет положен практикоориентированный подход – подготовка кадров, способных решать практические задачи широкого спектра в области морской хозяйственной деятельности. Для этого вуз будет  вести подготовку специалистов плавательных специальностей для судоходных компаний, управленцев и технологов портовой деятельности, инженеров судостроителей и судоремонтников, морских экологов и IT-специалистов, морских психологов и юристов.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы РФ» правительством было принято решение и ведется работа по созданию на базе Морского университета Морского научно-образовательного комплекса. В рамках этого проекта запланированы строительство современной библиотеки, формирование современного студенческого кампуса, пополнение и усовершенствование тренажерной базы, модернизация учебного флота, организация инфраструктуры по обучению безопасности на море, а также создание полигонов для тренировки предотвращения разливов нефти.

Почетный президент МГУ им. адм. Г.И. Невельского, председатель попечительского совета университета, генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей ФРАНК в своем выступлении сказал, что в финансовом плане предстоят несколько трудных лет, но экономия средств не должна коснуться человеческого капитала.  Также Сергей Оттович сообщил, что в 2016 году вступит в строй ПАО «Совкомфлот» новое судно-снабженец «Адмирал Невельской».  И заверил, что руководство компании постарается, чтобы оно зашло в порт Владивосток.

Завершились праздничные мероприятия торжественным шествием колонны университета по городу до памятника морякам торгового флота, погибшим в Великой Отечественной войне, освящением купола и креста Морского храма Николая Чудотворца, строящегося на территории университета, и Морским балом.


 

 

 

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Фото Vl.Ru.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.  

Автор: Елена Ардальянова
Теги: образование 



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