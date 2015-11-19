ВГУЭС работает на реальный сектор экономики Приморья

Новый ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева планирует сделать вуз площадкой для общения профессионалов

За 48-летнюю историю Владивостокского государственного университета экономики и сервиса более 25 лет у руля учебного заведения стоял Геннадий ЛАЗАРЕВ, который не только первым создал в вузе развитую инфраструктуру, но и смог сохранить ВГУЭС как самостоятельный, востребованный абитуриентами и работодателями вуз. Летом этого года он принял решение больше не выставлять свою кандидатуру на выборы ректора. Коллектив практически единогласно выбрал на эту должность доктора экономических наук, проректора по научной и международной деятельности Татьяну ТЕРЕНТЬЕВУ.

О том, какие изменения новый руководитель планирует провести в вузе, изменит ли курс своего предшественника и на чем сделает особый акцент, Татьяна Терентьева рассказала в интервью Деловой газете «Золотой Рог».

- Татьяна Валерьевна, избрание ректором ВГУЭС для вас было неожиданностью или вы шли к этой ступени поступательно, выстраивая свой карьерный путь?

- Я никогда не мечтала стать ректором вуза. Более того, много лет работая с Геннадием Иннокентьевичем, я даже не могла представить, что он когда-нибудь откажется участвовать в выборах и я буду выставлять свою кандидатуру. Поэтому для меня это назначение стало неожиданностью. При этом я очень признательна коллективу за доверие.

- После окончания вуза вы более 10 лет проработали в реальном секторе экономики – на предприятиях Приморского края. Чем вас, к тому моменту уже состоявшегося специалиста, привлекла вузовская среда?

- Карьера развивалась довольно успешно, но мне хотелось большего: делиться своим опытом с молодежью, заниматься исследовательской работой. В то время одна из подруг пошла работать в университет и постоянно рассказывала, как это интересно. И я решила попробовать. Сначала пришла работать просто преподавателем: очень привлекал удобный для женщины график работы. Но академическая среда сильно отличалась от той, к которой я привыкла. И я прошла весь путь от преподавателя до заведующего кафедрой, а потом и проректора. Защитила кандидатскую диссертацию, затем докторскую.

- Вы пришли во ВГУЭС в 1996 году. Каким был ВГУЭС тогда и что представляет собой сегодня?

- 20 лет назад у вуза было всего два здания. А Геннадий Иннокентьевич говорил: здесь будет зимний сад, здесь – спорткомлекс, здесь – новые общежития… Мне тогда казалось, что это мечты, которые невозможно осуществить, ведь в стране в то время практически ничего не строилось. Но сейчас мы видим, что все наши планы претворены в жизнь. Понятно, что можно развиваться за счет федеральных денег, но на эти цели нам денег не давали. И университет зарабатывал сам, пуская внебюджетные средства на развитие инфраструктуры, которой сегодня по праву можно гордиться.

- На ваш взгляд, в чем секрет успеха ректора Лазарева?

- Как мне кажется, его плюс в том, что он изначально был не из академической среды, не из среды ученых. А он в непростое время модернизации сферы высшего образования смог в прямом и переносном смысле построить вуз с комфортной средой и для студентов, и для преподавателей. Он, на мой взгляд, талантливейший менеджер, потому что смог заразить людей своей идеей и организовать процесс так, чтобы мечты стали реальностью.

- Что из его опыта возьмете с собой, а от чего откажетесь?

- Я бы все взяла, только боюсь, не унесу. Я не знаю таких его качеств, от каких бы я отказалась. В управлении вузом мне хочется впитать все. Тем более что Геннадий Иннокентьевич щедро делится своим опытом. Не все пока получается: хочется быть такой же рациональной, спокойной, не принимать импульсивных решений. Над этим работаю.

- Примеров, когда ректором вуза становится женщина, в российской практике не так много. В Приморье это и вовсе в первый раз. Насколько вам уютно в этом кресле? Как восприняли вас коллеги в том числе и из других вузов?

- Мне очень повезло с людьми, с которыми я работаю. И заведующие кафедрами, и сотрудники ректората – все нацелены на результат. И со всеми работать очень легко. Мы действительно все в одной лодке, и гребем в одном направлении. С ректорами других вузов отношения сложились еще во времена работы проректором. Так что все очень конструктивно.

- На мой взгляд, сегодня на рынке образования сложился некоторый паритет. Федеральный университет нацелен в основном на высокобалльников из других регионов России. Владивостокские же школьники, в том числе и с высокими баллами, предпочитают ВГУЭС по целому ряду причин: транспортная доступность, развитая инфраструктура внутри вуза, прикладной характер образовательных программ. Это действительно так или вам по-иному видится расклад на образовательном рынке края?

- Мне кажется, что именно с этого года, так сказать, «разделение полномочий» стало наиболее явным. И это правильно. Во-первых, конкурентами мы не можем быть априори. ДВФУ – глобальный проект государства, в который вкладываются большие деньги для решения определенных задач. Нам в связи с этим необходимо было искать свою нишу. И мы ее, я считаю, нашли. У нас четко определилась миссия: мы работаем для экономики региона, готовим специалистов прикладного профиля. У нас все нацелено на реальный сектор экономики Приморского края и Дальнего Востока. В рамках тех проектов, которые сегодня реализуются, а это территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, это особенно важно.

- То есть, на ваш взгляд, у вузов, которые не получили статуса федеральных или исследовательских, свой путь развития?

- Совершенно верно. Федеральная целевая программа развития образования как раз и определила основные направления. Есть ведущие – федеральные и научно-исследовательские – вузы. В них сильна фундаментальная наука. Остальные – вузы прикладного бакалавриата, которые решают практические задачи региона.

- Но магистратура, научная деятельность в таких вузах тоже предусмотрены?

- Да, но наполненность магистерских программ будет несколько иной. В том, что касается науки, ситуация сегодня в стране складывается таким образом: федеральные деньги будут выделены тем университетам, которые занимаются фундаментальными исследованиями. Таким университетам, как наш, деньги на научные изыскания должен выделять бизнес. И мы таким образом будем решать конкретные проблемы того или иного бизнеса. Сейчас для нас главная задача – показать свою полезность реальному сектору экономики.

- То есть государство на прикладную науку денег не выделяет? А бизнес готов платить за исследования?

- Государственные научные деньги стали редки и труднодоступны, но мы прилагаем большие усилия для того, чтобы быть востребованными в этом смысле. И интересные проекты у нас есть. Только закончили работу для Министерства экономического развития по разработке регламентов. Вторая большая работа – это актуализация стратегии развития Дальнего Востока. Дальше думаем замахнуться на стратегию развития Приморского края. Про экономику Приморья мы знаем все, поэтому в этом направлении готовы к любым проектам.

Если говорить про бизнес, то не могу сказать, что в этом направлении бизнес особенно активен. Тем более что с экономической точки зрения сейчас не самое лучше время для того, чтобы тратить на научные разработки миллионы. И мы это на себе чувствуем.

- А в плане сотрудничества по образовательным программам, предоставления мест для практики студентов бизнес активен?

- В этом смысле у нас взаимоотношения отлажены. И бизнес-сообщество сотрудничает с нами достаточно продуктивно. Потому что студент – это все-таки очень хороший ресурс для того, чтобы делать базовую работу. А поскольку мы перешли на новую образовательную модель и перестроили график (три года студенты получают академическое образование в аудиториях, а потом целый год стажируются в компаниях), сотрудничество с бизнесом стало еще более тесным. Особенно активен финансовый сектор экономики, потому что в банках, налоговых органах очень много рутины, а будущий специалист обязательно должен через этот этап пройти. Он должен сначала все эти бумажки пощупать, понять и осознать весь процесс, а потом уже идти дальше и строить свою карьеру. ВГУЭС, наверное, единственный в России вуз, который очень серьезно подошел к внедрению модели практико-интегрированного обучения. И у нас это действительно получилось.

- Планируете ли принять какие-то кадровые решения, которые повлекут за собой новые назначения?

- Топ-менеджмент университета останется прежним. Здесь ничего не поменяется. Процесс реорганизации на уровне кафедр и институтов у нас идет уже достаточно давно и будет продолжаться. Если раньше у нас несколько кафедр объединялись в институт, а директора институтов подчинялись проректору по учебной и воспитательной работе, то сейчас директоров институтов у нас не будет, а кафедры станут значительно крупнее. Например, на кафедре экономики и менеджмента работает 50 человек. Перед укрупненными подразделениями теперь будут стоять и более глобальные задачи. Привлекать людей со стороны в этом процессе мы не планируем, возможны только внутренние перестановки для более эффективной работы.

- На чем как ректор планируете сделать особый акцент?

- Мне очень хочется, чтобы наш университет стал площадкой для общения профессионалов. Поэтому продвигать ВГУЭС мы будем крупными профессиональными мероприятиями. Например, у нас есть кафедра сервисных технологий, моды и дизайна и проект Pacific Style Week. Он уже известен далеко за пределами Приморья, и на него съезжаются профессионалы из разных уголков России и из-за рубежа.

Кафедра туризма и гостинично-ресторанного бизнеса является соорганизатором выставки PITE. Кафедра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы проводит фитнесс-конвенции, кафедра экологии и природопользования - международный экологический форум, кафедра экономики и менеджмента совместно с журналом «Профессиональный бухгалтер» - ежегодную конференцию для бухгалтеров. Все это должно привлекать профессионалов в наш вуз. Они должны понимать, что здесь они могут говорить на одном языке, а микс теории и практики должен дать синергетический эффект.

Еще я ставлю задачу кафедрам быть полезными с точки зрения управления кампусом. Кафедра экологии и природопользования должна обновить экологическую тропу вокруг университета, кафедра дизайна и технологий - ландшафтный дизайн, кафедра транспортных процессов и технологий - обеспечить порядок парковки на территории кампуса, кафедра экономики и менеджмента – бухгалтерский учет всех малых инновационных предприятий, созданных в вузе. То есть в процесс жизни университета и управления им должны быть включены все: и преподаватели, и студенты.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.