ЖСК "Остров" будут делать образцовым

Руководитель АИЖК Александр Плутник уверен, что малоэтажный долгострой на острове Русский еще можно «перезапустить»

Приморская история начала отсчет четвертого года существования ЖСК «Остров». Три года назад, 25 октября, в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», его учредили работники ДВФУ и ДВО РАН. «Остров» стал одним из трех пилотных проектов по строительству в РФ малоэтажного жилья жилищно-строительными кооперативами нового типа, объединяющими льготные категории людей. А на сегодня это строительство уже осуществляется в десятках регионов страны.

Особую роль в организации этого ЖСК и участие в первые годы его деятельности осуществлял (и продолжает) федеральный Фонд РЖС, который под строительство первой очереди кооператива выделил из своих земель на острове Русском участок размером более 40 га.

Проектом ЖСК «Остров» на выделенном ему участке предполагается построить 35,9 тыс. кв. метров жилья – 8 трехэтажных домов в целом на 110 квартир, 27 дуплексов и 240 индивидуальных домов. В них должны поселиться 404 семьи или более тысячи человек. К настоящему времени это строительство должно было бы заканчиваться. Однако ни одного скромного домика эконом-класса за минувшее время здесь пока так и не появилось.

Еще одним доказательством того, что это строительство действительно пользуется огромным вниманием государства, стало посещение этой стройплощадки на минувшей неделе наряду с другими приморскими участками РЖС, на которых ведется жилищное строительство, генеральным директором федерального Агентства по ипотечному кредитованию Александром ПЛУТНИКОМ и новым руководителем Фонда РЖС Денисом ФИЛИППОВЫМ.

Пожалуй, особенно вдохновляющими для «островитян» были слова Александра Плутника, которые сегодня цитируются в нескольких вариантах. Первый: «Приморский кооператив «Остров» должен стать образцовым жилищно-строительным кооперативом в стране, и мы приложим к этому все усилия». Второй: «ЖСК «Остров» должен стать успешным примером совместной реализации проектов жилищно-строительных кооперативов для обеспечения жильем работников научно-образовательной сферы, и мы приложим к этому все усилия». В любом случае статус ЖСК повысился до «образцово-показательного». И, как выяснилось, при этом сохранил при себе, а возможно и повысил, тот самый полный контроль Игоря Шувалова, который был прежде, и повышенные усилия федеральных госструктур.

Ознакомившись с ходом строительства ЖСК «Остров», руководитель АИЖК, явно чем-то расстроенный, рекомендовал правлению, которое за минувшие годы не смогло решить ряд ключевых вопросов, «оптимизировать рабочие процессы и, возможно, поменять исполнителей», а администрации города – максимально оперативно отрабатывать поступающие документы, решать вопросы строительства подъездных путей к стройке и предусмотренных проектом автомобильных дорог.

Парадокс в том, что «рабочие процессы» здесь пока отмечены таким успехом как: «Завершены выполнявшиеся в период с 1 по 10 октября 2015 года работы по корчевке и вывозу пней (1 248 шт.) на участках 1-ой очереди строительства кооператива (около 40 домиков). Работы выполнялись силами ЗАО «Генподрядчик» в соответствии с договором с ЖСК». По продолжению работ строительная компания взяла «тайм-аут», чтобы подумать стоит ли ей продолжать участие в данном строительстве. В какой-то степени окончательное решение руководство компании решило принять уже после посещения высокопоставленной инспекцией объекта. Строителей волнует, что они вряд ли смогут построить «квадрат» запроектированного жилья в этом месте по 41 650 рублей, как это было определено три года назад. Кстати, другие строительные компании, которые ЖСК пытался заинтересовать конкурсом на подрядные работы, почему-то принять в нем участие не решились. Сами члены кооператива тоже высказывают сомнения, что в эти деньги можно уложиться, тем более что проект по сути был отработан в категории «улучшенный эконом-класс».

Впрочем, руководитель АИЖК высказал свою точку зрения, что цена «квадрата» адекватна рынку. Сегодня она, например, по программе «Жилье для российской семьи» определена в 35 тыс. рублей, и такие проекты сейчас успешно осуществляются. При активном содействии в строительстве поселка ЖСК «Остров» госструктур, особенно муниципалитета, не может быть сомнений, что проект должен уложиться в определенную по нему сумму.

Кстати, на этом совещании Олег Ежов отметил, что Приморье стало лидером среди регионов страны по количеству участников программы «Жилье для российской семьи» - их уже 4 679. И в поселке Радужном г. Уссурийска уже в этом году первыми в стране для участников программы будут введены 7 тыс. кв. метров жилья по 35 тыс. рублей за «квадрат». Это при том, что само строительство «Радужного» началось всего-то в начале этого года!

Комментируя высокое внимание, проявленное к объекту со стороны АИЖК, один из членов ЖСК отметил на сайте «Острова»: «А кто «мешал и вставлял нам палки в колеса раньше» - это, действительно, интересно. Согласен с мнением: «А где посадки?» Если никаких «посадок» не будет, то процесс «вставления палок в колеса» продолжится сразу после отъезда высокопоставленных представителей».

Из реальных успехов же ЖСК «Остров» на сегодня можно отметить один главный: его члены задолго до начала строительства обеспечили надежное финансирование проведения работ. Однако уже по первому же паю, внесенному еще весной 2013 года, многие из них попали в долги, а некоторые были вынуждены покинуть кооператив, уступив место другим желающим, которых пришлось искать уже и среди ученых по всему Дальнему Востоку, и среди приморских многодетных семей.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.