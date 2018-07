У "Дальневосточного банка" сегодня 25-летний юбилей!

На вопросы «Золотого Рога» отвечает президент ПАО «Дальневосточный банк» Валерий Павлюк

В ноябре 2015 года Дальневосточному банку исполняется 25 лет. В пространственно­временных координатах современной России четверть века - возраст солидный. С его высоты и с учетом сегодняшних реалий, когда многих из участников первого «экономического забега», с которыми некогда стояли на старте, просто не осталось, можно взглянуть на истоки, обозначить правильные решения и сильные позиции, позволившие банку все эти годы стабильно и динамично двигаться вперед.

Накануне юбилея деловая газета «Золотой Рог» встретилась с президентом ПАО «Дальневосточный банк» Валерием ПАВЛЮКОМ.

- Валерий Романович, какие, на ваш взгляд, главные решения топ­менеджеров банка тогда, в 1990­-м, запрограммировали его на успешное развитие и что из них действующая команда банка ставит во главу угла сегодня?

- Хотел бы напомнить, что Дальневосточный банк образован на базе Приморского управления Жилсоцбанка СССР - специализированного банка, обслуживавшего в то время торговлю, бытовое обслуживание, социальную сферу. Это был момент, когда стремительно зарождающаяся новая экономика потребовала иной финансовой поддержки, а законодательство позволило учреждать коммерческие банки - структуры для нашей страны абсолютно новые. Тогда и был образован Дальневосточный коммерческий банк. По форме собственности сначала паевой, со временем он стал акционерным обществом, как требовало меняющееся законодательство.

Кирпичики в фундамент

Закладывался фундамент банка в первые пять лет, когда председателем правления и президентом была Рита Георгиевна ГОНЧАРУК. Ее с полным правом можно назвать основателем Дальневосточного банка. Собственно говоря, на фундаменте, заложенном ей, банк стоит и сегодня. Это ориентация на самые передовые технологии, скрупулезное изучение и внедрение мирового банковского опыта и тщательный подбор персонала.

На начальном этапе почти весь менеджмент был из Госбанка, как следствие - с правилами, устоями, ментальностью государственного учреждения. И это являлось сильной стороной нового банка: люди, стоявшие у его истоков, уже имели авторитет крепких финансистов, которым можно доверять. Их «заточенность» на жесткий контроль каждой копейки, проходящей через банк, и здоровый консерватизм стали основными кирпичиками того самого фундамента, которые обеспечивают его прочность и по сей день. Вслед за ними в банк пришли и первые клиенты.

Должен заметить, что, как только банк начал операционную деятельность, потребовался приток новых сил. В коллектив пришло уже иное пополнение - люди подчас без специального образования, но с богатым жизненным опытом и главным достоинством которых был непомерный интерес к новому делу и огромное желание созидать. Вспомним, что и сама банковская деятельность тогда была регламентирована не так жестко, как сегодня. Все они становились членами единой команды, которой управляла и которую вдохновляла Рита Георгиевна. Сформированный тогда управленческий костяк банка стал кадровым резервом на долгие годы. В банке и сегодня есть руководители еще из того первого «внешнего» набора, которые прошли вместе с ним 20­25 лет.

Кроме того, очень своевременно был совершен и технологический прорыв. Про автоматизацию банковских процессов тогда мало кто знал, многое приходилось делать где­то интуитивно, где­то слушая советы и рекомендации внешних консультантов. При этом системных готовых решений не было, все делалось практически индивидуально и эксклюзивно, под каждый конкретный проект. Тогда в банк из науки пришла сильная команда IT­специалистов, задавшая, как мы видим сегодня, правильный вектор развития в этой сфере.

- Какие задачи тогда ставила перед банком новая экономика, стремительно набирающая обороты?

- Действительно, жизнь диктовала свои условия, на которые в первую очередь должны были реагировать коммерческие банки, это были потребности зарождающегося молодого бизнеса России, акционерных обществ, вышедших из советского прошлого в ходе приватизации. У них появились другие возможности, стали актуальными вопросы развития внешнеэкономической деятельности, построения эффективного корпоративного управления - новых и интересных сегментов такого преобразования. И, в принципе, этому учились все друг у друга, эти процессы - становления, обучения - шли параллельно друг другу.

Должен подчеркнуть, что благодаря первому президенту Дальневосточный банк всегда был в лидерах по обучению и внедрению в свою деятельность всего нового и передового. Это был первый банк за Уралом, который провел международный аудит в 1993 году, один из первых банков на Дальнем Востоке, кто присоединился к международной платежной системе Visa International, кто сотрудничал с Европейским Банком Реконструкции и Развития - тогда мы впервые узнали, что такое малый и средний бизнес.

Первые аудиторы нам многое подсказали, на что­то просто открыли глаза, задав правильный вектор развития. Например, они дали рекомендации не только как выстраивать внутреннее наполнение банка, формировать его организационную структуру, но и организовать банковский бизнес в целом. Да и само осознание того, что мы занимаемся бизнесом, который направлен на обслуживание реального сектора экономики, по сути сервис­поддержкой, тоже пришло в процессе этих общений.

По законам партнерства

Осваивая мировой банковский опыт, уже благодаря второму президенту, Ядвиге Михайловне ДОБРЯНСКОЙ, банк продолжал поступательное развитие на протяжении многих трудных, неоднозначных для экономики России лет (были 1995­й, 1998­й, 2008­й), притом больше эволюционное, без каких­то резких движений и крайностей, двигаясь взвешенно и аккуратно.

Придя в банк за конкретной услугой, многие клиенты со временем становились партнерами. Происходило это во многом благодаря Ядвиге Михайловне, потому что именно она заложила и развила в банке то, что сегодня называется клиентоориентированностью. Она внесла в сухие и строго регламентированные банковские технологии эмоциональную составляющую - выслушать клиента, взглянуть на ситуацию под иным углом, понять, подсказать, посодействовать. Этот принцип взаимодействия с клиентом является определяющим и сегодня.

Кстати говоря, на принципах взаимного доверия и сотрудничества всегда строились и строятся отношения и с акционерами, в первую плеяду которых входили «Дальзавод», «Дальневосточное морское пароходство», «Дальморепродукт», «Акфес», «Владивостокский морской торговый порт», «Дальневосточный институт советской торговли» и другие предприятия и учреждения.

- С кем из тех, кто стоял у истоков банка, продолжается сотрудничество сегодня?

- В той или иной степени это ОАО «ВМТП», частично ПАО «ДВМП». Некоторые дочерние общества и совместные предприятия того «Акфеса», который был в начале 90­х, продолжают работать сегодня как самостоятельные и весьма успешные компании, это и страховая компания «Дальакфес», и торгово­строительная компания «Промакфес», и «Саммит Моторс (Владивосток)», они и по сей день являются нашими клиентами. Наши истории действительно параллельные, мы вместе росли, набирались опыта, мужали.

А есть такие клиенты, которые выросли вместе с Дальневосточным банком, например, в этом году группе компаний «Славда» тоже исполняется 25 лет. Ее становление и развитие происходили при финансовой поддержке, в том числе и нашего банка.

Все эти годы в своей деятельности мы исходили из постулата, что успешный банк - это три составляющие: персонал, технологии и клиенты. Без любой из них гармоничное развитие невозможно.

Финансовый ликбез

- А как выстраивали отношения с населением, ведь оно поначалу не слишком доверяло коммерческим банкам?

- Поначалу население вообще не воспринимало коммерческий банк как возможного финансового партнера: у большинства любой банк ассоциировался со «сберкассой». Экономическая грамотность населения, мягко говоря, оставляла желать лучшего. И одной из задач всего банковского сообщества было обучение своих будущих клиентов финансовой грамоте. Кстати сказать, решить ее удалось в том числе благодаря нарождающемуся классу коммерсантов и бизнесменов, которые, став первыми клиентами, привели в банки членов своих семей и персонал собственных компаний.

В целом это был непростой и небыстрый процесс. Если вспомнить, с чего начинались зарплатные проекты, то это была целая эпопея. Представители банка приезжали на предприятия, где проводились собрания трудовых коллективов и чуть ли не митинги, где шумели, задавали вопросы, порой никакого отношения не имеющие к банковскому обслуживанию, высказывали недоверие и все­таки принимали решение попробовать и познакомиться с этой диковиной - пластиковой карточкой.

Сегодня сложно представить себе жизнь без «пластика», мобильного телефона, интернета. Но все это приходило в повседневный обиход совсем недавно, и, конечно же, с нашим участием. С 1993 года Дальневосточный банк приступил к обслуживанию пластиковых карт международной платежной сиcтемы Visa International, а с 1995 года уже получил статус ее ассоциированного участника. Практически сразу мы начали выпускать карты с собственным логотипом - первыми на Дальнем Востоке. Первые банкоматы, установленные тогда во Владивостоке, сегодня уже антикварная техника.

Должен заметить, что в этой непростой работе с населением, в том числе и по внедрению в повседневную жизнь пластиковых карт, нас здорово поддержали акционеры банка, очень скоро многим стало понятно, что зарплата на карточку удобна морякам, рыбакам, многим другим коллективам, и дело пошло. Вообще говоря, на протяжении всей своей истории банк всегда осваивал новинки финансового рынка и предлагал их своим клиентам.

Риск­аппетит умеренный

- Валерий Романович, 25­-летний юбилей банка пришелся на достаточно тяжелый год - девальвация рубля, кризис в экономике: Как и за счет чего выходите из ситуации?

- Для того чтобы откуда­то выходить, надо как минимум там оказаться. Но если ты туда не входил, то и выходить не придется… Говоря конкретно, мы ощущаем себя на рынке уверенно, и не только ничего не потеряли, а даже приобрели.

Первое приобретение - это опыт. То поколение банковских специалистов, которое в своей практике не получило опыт 1998 года, теперь имеет собственный опыт 2014­го, это очень полезно и дает новый взгляд на вещи. Что касается финансовых показателей, то они ни в коей мере не ухудшились, как минимум мы их держим на прежнем уровне…

Сегодня особую актуальность приобретает не количество, а качество. Такой подход в Дальневосточном банке применялся изначально, исторически мы никогда не бросались на какие­то новые сегменты рынка, не понимая, не просчитывая до конца последствия и не оценивая риски. Мы всегда это делали и будем делать, потому что банковский бизнес, по нашему пониманию, - консервативный бизнес, банк не может просто так рисковать деньгами акционеров и вкладчиков. Этот риск должен быть тщательно просчитан и управляем, только тогда он будет оправдан.

Соответственно, в реалиях сегодняшнего дня мы продолжаем работать над качеством активов. Это то, что сегодня подкашивает некоторые банки, которые в свое время увлеклись рискованной политикой, что совершенно не характерно для Дальневосточного банка, в каком бы сегменте он ни работал, будь то розница, корпоративный или малый и средний бизнес. Мы всегда оцениваем свои возможности и возможности рынков, глубину рисков, и мы держим более чем умеренный риск­аппетит.

Наша политика в последнее десятилетие кардинально не менялась. Были отдельные годы, когда мы по инициативе нефтяной компании «Роснефть» - акционера банковской группы Всероссийского банка развития регионов, куда входит и Дальневосточный банк, - развивались опережающими темпами, придавали ускорение некоторым процессам, в частности вхождению на новые рынки Восточной Сибири и Дальнего Востока. Это происходило в контексте глобальных задач «Роснефти», «идущей» на Восток. Мы эту сложную задачу выполнили в достаточно сжатые сроки, имеем сегодня развернутую региональную сеть, отвечающую задачам наших акционеров, и сейчас уже больше усилий направляем на ее оптимизацию, повышение эффективности ее деятельности.

С остальным рынком мы работаем по­прежнему как универсальный банк, как публичное акционерное общество, и поскольку мы понятны и прозрачны, к нам приходят все новые клиенты, в том числе представители малого и среднего бизнеса.

Программа Европейского банка реконструкции и развития, по которой мы начали работать в 90­е годы, давно завершена, и на тот момент это были прекрасный опыт и существенное финансирование - кредитная линия $5 млн. ЕБРР учил персонал банка, а мы учили клиентов.

Особый подход к малому бизнесу, который предложил ЕБРР, тогда был не свойственен российскому рынку, а сегодня его используют практически все банки, потому что набор требований, правил, подходов концептуально одинаков, есть только отдельные нюансы, которые опять­таки зависят и от риск­аппетита.

На международной волне

- Дальневосточный банк прошел хорошую школу и в области внешнеэкономической деятельности. Как на нее влияет сегодняшняя ситуация на мировых рынках?

- Внешнеэкономическая деятельность для нашего региона - сегмент очень актуальный, потому что мы находимся на пересечении многих геополитических и экономических путей. Наши клиенты весьма мобильны, работают с Америкой, Европой, со многими странами Юго­Восточной Азии, так что потребности в этой сфере были, есть и будут. Банк всегда был вовлечен в эту работу и предлагал клиентам требуемые решения.

Партнерские отношения с зарубежными банками мы начали развивать буквально с первых лет, первый корреспондентский счет в инобанке был открыт в Bank of Tokyo Ltd. уже в 1992 году. Потом были американские и другие банки, которые впоследствии претерпели слияния и поглощения. Но с некоторыми зарубежными банками сотрудничество по­прежнему продолжается. С Bank of America была даже осуществлена программа обучающего партнерства в рамках международного проекта развития финансовых учреждений России. Ее успешно завершили только два отечественных банка, один из которых - Дальневосточный банк. Для нас во всей этой истории вместе с полученным опытом было очень важно, что воспринимали нас не просто как способных учеников, но как партнеров. Дальневосточному банку иностранными банками открывались кредитные линии, выдавались синдицированные кредиты, что имело просто неоценимое значение для наших клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.

Сейчас мы переживаем сложное время: Российская Федерация находится под определенным политическим и экономическим давлением, как следствие на финансовых рынках происходит переоценка взаимодействия между их участниками, возможных проектов. Поэтому говорить о какой­то бурной деятельности пока не приходится. Но все течет, все меняется, и, определенно, будут перемены и в этой сфере. Что же касается расчетов с зарубежными банками, то они идут в обычном режиме. Мы по­прежнему используем каналы SWIFT, кто бы и что ни заявлял, развиваем прямые расчеты рубль­юань с китайскими банками, параллельно интегрируемся в российскую Национальную систему платежных карт в качестве участника рынка платежных услуг, обслуживающего карты международных платежных систем.

- Какие наиболее важные для региона проекты получили свое развитие благодаря финансовой поддержке Дальневосточного банка?

- Хочу заметить, что банк всегда занимался не локальными проектами, а стремился поддерживать понятных нам клиентов, которые в той или иной степени в таких проектах участвовали. Мы финансировали и финансируем практически все субъекты Российской Федерации и муниципальные образования в регионе нашего присутствия (края, области, города), многих представителей топливно­энергетического комплекса, судостроения и судоремонта, транспортной отрасли, строительства, пищевой промышленности, торговли и других отраслей. Поэтому мы говорим, что финансировали не строительство того или иного здания, а кредитовали нашего клиента, который строил и этот, и тот дом, а параллельно еще много других объектов. Мы кредитовали компании, которые возводили мосты, строили здания и сооружения, дороги, в том числе в рамках программы по развитию г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско­Тихоокеанском регионе при подготовке к саммиту АТЭС­2012, конечно, не только на деньги Дальневосточного банка, но с нашей поддержкой. Принимая конкретное решение, мы всегда оцениваем не отдельный проект, а клиента целиком, ориентированного на тот или иной регион, представляющий конкретную отрасль.

- Валерий Романович, вы на должности президента банка работаете уже почти пять лет; какие задачи удалось решить за это время, как сегодня выстраивается работа банка?

- Я уже говорил, что в последнее время, и особенно сейчас - в условиях глобальных сдвигов, происходящих в мировой и национальной экономиках, - как никогда становятся актуальны качественные показатели и их внутреннее содержание. На переднем плане показатели прибыльности и эффективности. Это и есть главные цели, которые перед нами ставит акционер.

За последние несколько лет у нас существенно возросла чистая прибыль - с 328 млн руб. в 2010 году до 709 млн руб. в 2014 г. В 2015 году мы эту планку постараемся удержать. Более чем в 2 раза возросла рентабельность активов, в 2 раза выросла рентабельность капитала, уверенно растет процентная маржа, существенно улучшилось качество кредитного портфеля, несмотря на то что риски в этой области только возрастают. Нам удается удерживать на оптимальном уровне хозяйственные расходы, несмотря на стремительный рост стоимости услуг, в том числе за счет внедрения закупочной системы и оптимизации бюджета. При этом фонд оплаты труда у нас не снижается, но изменяется система мотивации, нацеленная сегодня на повышение производительности труда.

Для решения поставленных задач в том числе была осуществлена серьезная работа по перестройке внутренних бизнес­процессов, оптимизирована организационная структура банка, перестроена работа с корпоративными клиентами, усилены подразделения, контролирующие риски, экономическую безопасность. Большая работа проведена по синхронизации бизнес­процессов в рамках взаимодействия внутри банковской группы, повышению скорости принятия решений.

Все эти и другие качественные изменения не возникли в один момент, это большой и кропотливый труд. Легко сломать то, что работает, а вот построить - неизмеримо сложнее, причем быстро, аккуратно и качественно, приходится действительно много работать. Эта работа продолжается и сегодня: для движения в этом направлении еще есть потенциал, есть к чему стремиться.

Безусловно, работая «над собой», внедряя новые технологии, продукты и услуги, мы не забываем и о наших клиентах и партнерах ­ всесторонне поддерживаем и укрепляем отношения с ними. Мы благодарим всех клиентов, которые доверяют банку не просто деньги, но и свои проблемы и надежды, делятся планами и радостями свершений. Банк это ценит и старается соответствовать их интересам и ожиданиям. Слоган Дальневосточного банка в 2015 году простой и понятный: «Нам 25 лет. Спасибо за доверие!»

Досье «Золотого Рога»:

ПАО «Дальневосточный банк» - крупный универсальный региональный банк, основанный в 1990 году в городе Владивостоке.

Акционер: АО «Всероссийский банк развития регионов».

Показатели на 01.10.2015 по РПБУ:

Активы - 26,6 млрд руб.

Капитал - 4,8 млрд руб.

Средства клиентов - 21,4 млрд руб.

Чистая ссудная задолженность - 18,8 млрд руб.

Чистая прибыль - 686 млн руб.

Рейтинг «РА Эксперт» по Дальнему Востоку и Восточной Сибири на 01.10.2015 г.:

№ 2 по объему чистой прибыли;

№ 3 по объему капитала.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.