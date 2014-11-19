Предприятия рыбной отрасли остаются в зоне ответственности Россельхознадзора

Мифы и реальность ветеринарной проблемы. Сложности контроля вызывают естественное раздражение бизнеса

В затяжном споре рыбопромышленников и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) поставлена окончательная точка. По сведениям «Золотого Рога», на закрытом совещании, в котором принимали участие первые лица страны, один из вопросов повестки был посвящен взаимодействию рыбной отрасли и Россельхознадзора.

В итоге принято решение о том, что предприятия рыбной отрасли и далее будут входить в зону ответственности этой федеральной службы.

«Решение окончательное, и вряд ли рыбаки смогут убедить правительство и администрацию президента в том, что эта государственная структура тормозит развитие рыбной отрасли. Можно сказать, что для рыбацкого сообщества вопрос закрыт, и скорее всего, к этой теме в ближайшие годы руководство страны не вернется», - высказал в неофициальном разговоре один из крупных рыбопромышленников.

Спадет ли градус накала противостояния между рыбацкими отраслевыми ассоциациями и чиновниками Россельхознадзора, будет ясно в ближайшее время. Однако эксперты считают, что постановка вопроса о полном снятии ветеринарного контроля предприятий, задействованных в промысле, перевозке, хранении, транспортировке и реализации, прежде всего ударит по хозяйственной деятельности самих компаний.

По факту стороны пытаются доказать или опровергнуть один единственный постулат, что «имеющиеся в российской системе ветеринарного контроля рыбной продукции системные проблемы необоснованны и направлены по своей сути на обнуление уровня государственного контроля и увеличение экспортной направленности».

Доводы рыбаков просты. На каждый ветеринарный сертификат, выдаваемый на партии рыбных уловов, приходится документ административного производства, в результате чего, по мнению лоббистов, дальнейшее движение рыбных грузов тормозится, а бизнес несет серьезные убытки. Кроме того, на самых различных уровнях звучат заявления РСПП и ВАРПЭ о всеобщем ветеринарном контроле со стороны Россельхознадзора рыбных уловов, который препятствует поставкам российской рыбной продукции на территорию страны.

Так ли это или нет, можно выяснить, обратившись к статистике. Согласно отчету, размещенному на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за 2013 год, в прошедшем году этих регионах, через которые проходит большая часть добываемой на Дальнем Востоке рыбы, Россельхознадзором было проконтролировано 3,6 млн тонн рыбной продукции. Из них импорт составил 25,7 тыс. тонн, экспорт - 1,3 млн тонн, внутрироссийские перевозки - 2,25 млн тонн.

При этом в течение всего 2013 года управлением приостанавливалось движение 17,1 тыс. тонн рыбных грузов, что составляет менее 0,5% от общего объема проконтролированной рыбопродукции.

40 минут на контроль

Схема ветеринарного контроля проста только на первый взгляд. Промысловое судно или береговые бригады, работающие вставными неводами, добывают определенное количество биоресурсов, делают они это в пределах доли квоты, выделенной им государством. Считается, что большая часть продукции, выловленной в дальневосточных морях, для потребителей безопасна, ее после переработки можно употреблять в пищу или пускать в промышленную переработку.

Тем не менее продукция, приходящая в порт на транспорте или промысловом судне, должна получить ветеринарный сертификат. Ведь государство давно следит за ее качеством и безопасностью при помощи ветеринарного контроля. По данным Россельхознадзора их сотрудникам необходимо от 20 до 40 минут для оформления одной партии рыбы, отправляемой на экспорт в страны АТР.

Но еще в 2008 году было предложено рыбодобывающим компаниям подавать документы на оформление рыбных партий заранее, еще до прихода судна в порт. И сейчас сложилась довольно эффективная практика, когда рыбодобывающие суда и их продукция, а также необходимый для экспорта ветеринарный сертификат формы «5i», оформляются заблаговременно, за несколько дней до захода судна в порт. Специалисты Россельхознадзора на борт судна даже не поднимаются.

Данные показатели достигнуты за счет создания электронной базы данных «Эпизоотическое состояние Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна», в которой собрана вся информация о благополучии в ветеринарно-санитарном отношении районов промысла Дальневосточного региона. Данные этой базы постоянно обновляются за счет исследований отобранных проб с оформляемых партий рыбопродукции. На основе данных этой информационной базы Россельхознадзором производится выдача ветеринарно-сопроводительных документов на экспортируемые партии уловов водных биоресурсов в течение от 20 до 40 минут.

В то же время этот ветеринарный контроль приводит к тому, что компании вынуждены вести большой документооборот, что вызывает естественное раздражение бизнеса, так как порой формальное отношение проверяющих приводит к тому, что бизнес несет экономические потери. В настоящее время приблизительные затраты бизнеса по заполнению ветеринарных бланков оцениваются в 7-8 млрд рублей, косвенные затраты на оформление ветсертификатов составляют еще около 20 млрд рублей.

Обоюдные мифы

А риторика обвинений в адрес Россельхознадзора тональности не поменяла. Рыбаки несут экономические потери. Вновь называются суммы затрат. Правда, насколько корректны эти данные, сказать затруднительно. Как нет и корректных показателей нелегального объема продукции, то есть той, которая добыта сверх лимитов биоресурсов, обозначенных государством. То есть изъята рыбаками с помощью ННН-промысла.

По оценкам экспертов, нелегальный промысел в России, в том числе на Дальнем Востоке, может достигать 10-30%. По словам президента Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Германа ЗВЕРЕВА, негативное давление ННН-промысла может варьироваться в процентном отношении в зависимости от объекта промысла. «Если на Дальнем Востоке добывается миллион тонн минтая, то 10% нелегального промысла - это серьезные экономические потери государства и легального бизнеса», - считает глава АДМ.

Между тем получение сертификатов установленной формы - одна из эффективных норм контроля легальности происхождения рыбной продукции. По подсчетам экспертов, лососевые породы рыб на Дальнем Востоке могут быть в теневом промысле. На практике это выглядит следующим образом: дикие бригады рыбаков добывают рыбу, изымают из нее икру, которую потом, как и выловленную рыбу, пытаются легализовать.

Схем легализации довольно много, можно просто банально подделать документы, можно выдавать одну партию рыбы за другую, а можно попытаться ее продать вовсе без документов. Главное условие успешного завершения процесса - это транспортировка ее из района лова на большую землю. И здесь у браконьеров случаются неудачи: инспекторы Россельхознадзора часто обнаруживают сотни тонн рыбы, происхождение которой неизвестно.

Гроза браконьеров

Таких задержаний с неустановленным происхождением сотни. А ведь любая «серая» продукция - это ценовой демпинг для легальных рыбопромышленников. И часть из них сегодня уже не так активно пытаются противостоять надзорным мероприятиям в отрасли, учитывая особенности своего промысла. Ведь не слышно претензий от сотен рыбодобывающих предприятий, хотя правила игры одинаковы для всех.

«Самое главное, чтобы инспекторы Россельхознадзора не знали «дислокацию» твоего рефконтейнера. Ведь тогда вся продукция будет изъята и уничтожена», - рассказывал «ЗР» один из представителей браконьерского бизнеса, зарабатывающий на ловле краба в Японском море.

Примечательно, только в одном Приморье в ходе контрольных мероприятий почти ежедневно изымается не имеющие документов рыба и морепродукты, причем они по факту являются браконьерскими, и их употребление в пищу может привести к серьезным отравлениям.

Но опасность отравления подобной продукцией мало волнует тех, кто на полном серьезе считает, что контрольные функции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в нашей стране пора приостановить.

А объяснений здесь может быть сразу несколько. Например, желание оптовика, купившего у рыбака рыбу, перевезти ее в августе в вагоне- термосе, а не в специализированной рефрижераторной секции. Бизнесмен, безусловно, оптимизирует свои транспортные расходы, правда, доедет она, когда температура в теле рыбы будет не минус 18 градусов как положено по правилам, а минус 5 или 0. И конечно, понятно возмущение предпринимателя, когда инспектор Россельхознадзора снимает с поезда партию рыбы, заходящей в вагоны с температурой в теле -5 градусов.

Но на подобные шалости бизнес обычно пытается закрыть глаза, хотя понимает, что нарушения температурного режима при хранении и перевозке бьет по репутации всего рыбного бизнеса, не говоря о том, что рядовые потребители под угрозой.

Точки соприкосновения

Некачественный импорт - еще одна точка соприкосновения отечественного рыбного бизнеса и Россельхознадзора. Рыбаки давно просят расчистить им дорогу для их продукции, так как импортеры откровенно демпингуют, поставляя низкокачественную, а порой просто опасную для здоровья рыбу. Опять же сотни тонн продукции тормозятся контролерами, и благодоря этому российские рыбаки могут заходить на рынок со своей продукцией.

Как будет дальше складываться взаимодействие двух сторон? Будет ли оно конструктивным? Это зависит не только от чиновников, но и от компаний. Ведь трудности оформления опять же будут. Теперь большинство сертификатов будет выписываться ветеринарными службами субъекта Федерации. То есть, отгруженной во Владивостоке партии рыбы, следующей в Новосибирск, по прибытии надо будет опять ждать проведения лабораторных испытаний и получения ветеринарного сертификата, правда дольше на две недели и от другой службы. С которой уже не повоюешь.

Юрий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.