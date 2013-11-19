Обвала цен на рынке недвижимости ждать не стоит - эксперты

Корреспондент «ЗР» принял участие в конференции «Рынок недвижимости: посткризисная стабильность?», организованной группой Finam.ru

Рынок недвижимости нашел относительное посткризисное равновесие и чувствует себя стабильно на фоне спада экономики РФ. Россия стала лидером в Европе по строительству торговых центров, однако рынок коммерческой недвижимости еще не выглядит насыщенным. Он привлек даже Дональда ТРАМПА, который намерен построить в Москве небоскреб наподобие Trump Tower в Нью-Йорке. Эксперты отмечают и динамичное развитие рынка ипотеки, а значит, и жилищного строительства.

Обвала цен не ждите

Эксперты считают, что обвала цен на рынке недвижимости ждать не стоит. С другой стороны, введение налога на недвижимость может привести к снижению на 20-25%.

«Статистика цен на жилье, накопленная за последнее время, показывает, что падение цен на жилье в случае масштабного экономического кризиса может быть достаточно существенным. Так, в 2006-2007 годах рост цен на жилье существенно превышал инфляцию и достигал уровня 30-40% в год. Однако уже в 2009 году цены начали показывать отрицательную динамику, перейдя к росту в реальном выражении только в начале 2012 года. Тем не менее «обвала» цен не произошло даже тогда - падение на десятки процентов наблюдались только в некторых регионах (в основном - моногородах). Для сравнения - индекс РТС упал в тот период с почти 2500 пунктов до 500», - отмечает аналитик Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Михаил ГОЛЬДБЕРГ.

Генеральный директор аналитического агентства RWAY Александр КРАПИН, в свою очередь, считает, что основным трендом ближайших лет будет медленное повышение цен предложений на недвижимость.

«Изменения могут произойти из-за введения налога на недвижимость, поскольку может существенно измениться такой показатель, как стоимость владения недвижимостью (пока в России она мала по сравнению с другими странами мира). Пока возможный размер ставок налога на недвижимость в России на порядок ниже среднемировых значений, а сам срок введения налога перенесен на 2018 год. Если ставки налога составят порядка 1-5% от кадастровой стоимости (с соблюдением принципа - чем выше стоимость, тем выше ставка налога), то цены могут снизиться на 20-25% относительно текущих», - поясняет аналитик.

Налог вам

Президент России Владимир ПУТИН призвал руководителей муниципалитетов быть аккуратными при введении с 2015 года налога на недвижимость. Он напомнил, что введение этого налога будет сопровождаться переходным периодом до 2020 года. «Я исхожу из того, что не все муниципалитеты будут к этому готовы и не везде есть кадастры, это сложное и дорогостоящее дело», - добавил президент.

Вместе с тем глава государства предостерег главы муниципалитетов от поспешных решений относительно этого налога. «Здесь нужно быть очень аккуратным с тем, чтобы это не было непосильным бременем ни для граждан, ни для юридических лиц», - подчеркнул Путин. По его словам, нельзя допустить того, чтобы бизнес и люди уходили из территорий из-за непосильного налога.

Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что налог на недвижимость все-таки нужен.

«Опыт других стран показывает, что налог нужен, поскольку он выполняет чрезвычайно важную функцию - вводит экономический интерес у муниципальной власти в развитии «своих» рынков недвижимости. Одновременно с этим, этот налог осуществляет и социальную функцию. Но в России такого налога пока нет. Предварительные параметры его введения существенно отличаются от среднестатистических мировых аналогов. Так, предлагаемые ставки налога на практически порядок ниже», - говорит Александр Крапин.

«Налог на недвижимость, в общем-то, нужен затем, зачем и остальные налоги. Что бы государству и его производным было на что выполнять свои функции. Еще одна его функция - регулирующая, чтобы недвижимость не концентрировалась в одних руках, чтобы поощрять развитие тех или иных типов недвижимости и застройки через сетку налоговых ставок. В общем, вопрос не в том, нужен ли налог, а каким он должен быть», - считает директор аналитического центра «ГдеЭтотДом.РУ» Александр ПЫПИН.

Московские страдания

По данным Росстата, средняя стоимость 1 квадратного метра в Москве (на 1 июля 2013 года) составляла 157,3 рубля. Для покупки типовой квартиры в 54 квадратных метра необходима сумма в 8,5 млн рублей. Для того чтобы взять ипотечный кредит в размере 6,8 млн рублей (80% от стоимости такого жилья) по ставке 12,7% на срок около 14 лет, домохозяйство должно иметь возможность выплачивать ежемесячный платеж в размере 47,5 тыс. рублей.

«С учетом того, что среднедушевой доход в Москве на на 1 июля (в среднем за год) составил почти 52 тыс. рублей из данных Росстата по распределению домохозяйств по доходным группам, такой возможностью (при допущении о том, что на обслуживание кредита должно уходить не более 45% совокупного дохода) обладают около 40% московских домохозяйств. При это следует учитывать, что по данным Банка России средний размер ипотечного кредита в Москве составляет 3,7 млн рублей, и это говорит о том, что значительная часть заемщиков использует ипотеку для улучшения своих жилищных условий - используя альтернативные сделки (например, для переезда из однокомнатной квартиры в двух- или трехкомнатную). Что касается других регионов, то доступность жилья с помощью ипотеки в них сильно варьируется в зависимости от их привлекательности и, соотвественно, цен на недвижимость», - говорит Михаил Гольдберг.

«Квадратный метр жилья в Москве стоит от 1 млн рублей в элитных проектах до 30 тыс. рублей на окраинах Новой Москвы. Такой немаленький разброс, но и Москва у нас один из крупнейших мегаполисов мира и по площади - тоже ого-го какая. Что касается доступности жилья, то в среднем по России она ниже, чем в странах Западной Европы, но есть регионы, где доступность вполне сравнима. Основная проблема «доступности» в том, что в стране одно место, где все хотят жить. В принципе, серьезное различие доступности жилья по регионам характерно и для других стран. Там тоже есть места, притягательные для жизни, а значит, с низкой доступностью жилья», - поясняет Александр Пыпин.

Заграница не поможет

Отечественные застройщики показали, что они не в состоянии обеспечить рынок Дальнего Востока дешевым и качественным жильем. На вопрос «ЗР» «может, стоит привлекать, пусть даже на особых условиях, застройщиков из Азии?» эксперты четкого ответа так и не дали.

«Проблема не в том, откуда застройщик - на нашем рынке работают и турецкие, и немецкие подрядчики, - а в механизмах рынка, в котором им приходится работать. Поэтому можно привлечь любую компанию, но если львиная часть прибыли будет уходить на «решение вопросов» при согласовании документации, на строительство социальной инфраструктуры, застройщик будет вынужден закладывать и эти расходы в цену 1 кв. метра», - сказал руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «БЕСТ-Новострой» Сергей ЛОБЖАНИДЗЕ.

Вопрос - ответ

- Как государство может мотивировать граждан покупать жилье?

Лобжанидзе:

- Граждане мотивированы нерешаемым квартирным вопросом на протяжении десятков лет. Все упирается в деньги, в платежеспособный спрос. Поэтому государство могло бы как минимум посодействовать в снижении ипотечных ставок до среднеевропейского уровня (3-6%).

- Если бы не было воровства, коррупции и махинаций с землей на всех уровнях, насколько дешевле в процентах было бы жилье в стране?

Крапин:

- Жилье эконом-класса может быть дешевле на 30-50% (в зависимости от региона), но нужна комплексная система мер как со стороны власти (управляющей подсистемы рынка), так и со стороны бизнеса. Начало этого процесса стало заметным со второй половины 2012 года, но за предыдущие годы очень много сделано деструктивного.

- Как может сказаться на рынке введение обязательного страхования жилья?

Пыпин:

- Пока не известен размер платежей по обязательному страхованию - трудно сказать. Платеж в 100 рублей в месяц - никак не повлияет. Платеж в 3000 рублей в месяц - это уже может повлечь волну расприватизации жилья. Особенность от ОСАГО в том, что автомобиль - товар добровольный, без него прожить можно, а как прожить без жилья?

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.