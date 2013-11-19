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Дальневосточная таможня поэкспериментирует с автоперевозчиками
Эксперимент по упрощенному перемещению товаров автомобильным транспортом по процедуре таможенного транзита проводится в Дальневосточном таможенном управлении. Он продлится до 31 января 2014 года.
Это позволит сократить сроки таможенных операций, связанных с помещением товаров таможенного транзита в местах прибытия. А также обеспечить бесперебойную работу международных автомобильных пунктов пропуска и повысит их пропускную способность.
В эксперименте могут участвовать российские транспортные компании, совершившие не менее 50 международных автомобильных перевозок в течение 2013 года. А также имеющие собственный автопарк и опыт перевозок товаров не менее 1 года.
Кроме того, важным условием является отсутствие фактов нарушения таможенных правил и неисполненной обязанности по уплате таможенных платежей, пеней.
Для участия в эксперименте перевозчики могут обратиться в региональное таможенное управление по месту регистрации. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (432) 230-82-31, (432) 230-83-81.
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