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75 тонн золота ждут своего часа на Малиновском объекте в Приморье
Газете «Золотой Рог» стали известны подробности новой золоторудной находки в Приморье. ОАО «Приморгеология» (входит в ОАО «Росгеология») защитило в Роснедрах геологическую карту Малиновского объекта (Красноармейский и Дальнереченский районы), где выделены две перспективные площади на рудное золото.
Это Солнечный и Дорожный рудные узлы с суммарными прогнозными ресурсами золота порядка 75 тонн.
Работы велись в рамках госконтракта на протяжении четырех лет.
Кроме того, рекомендованы к изучению еще 7 перспективных площадей в рамках Малиновского объекта. По мнению специалистов, есть неплохие шансы выявить здесь как минимум мелкие и средние месторождения золота, серебра, титана, меди, никеля, олова, вольфрама.
«Чтобы понять, насколько рентабельной может быть разработка площадей Малиновского объекта, нужно полноценное, более детальное, качественное доизучение территории. На заседании правительственной комиссии руководство «Росгеологии» предложило разработать механизм привлечения частных инвестиций в региональные поисковые работы. На наш взгляд, самым эффективным вариантом будет право бесконкурсного получения объекта для тех бизнесменов, которые вложили свои средства в геологоразведку на перспективной территории», - сообщил генеральный директор «Приморгеологии» Сергей ЛИТВИНЕНКО.
Досье "ЗР"
«Приморгеология» открыла в Приморском крае около 180 месторождений и перспективных участков на различные полезные ископаемые. Специалистами компании созданы несколько поколений Государственной геологической карты Приморского края. Сегодня «Приморгеология» выполняет федеральные заказы на 11 крупных объектах и входит в число основных исполнителей геологоразведочных работ по поиску и оценке месторождений полезных ископаемых на объектах Роснедр.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Короче золото для своих в очередной раз. . . как и всё в этой стране