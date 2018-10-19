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Приморье получит на благоустройство городов и поселков более 700 млн рублей

19 Октября 2018, 10:30 | Приморье

Субъектам Дальнего Востока увеличат финансирование на формирование комфортной среды. Такая мера позволит реализовать масштабные проекты благоустройства. Приморский край в 2019 году получит 600 миллионов рублей из федерального бюджета, еще 100 – добавит своих.

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, по поручению Президента России Владимира Путина планируется использовать повышающий коэффициент для увеличения финансирования госпрограмм по благоустройству городской среды в субъектах Дальневосточного федерального округа.

«На эти субъекты мы будем обращать более пристальное внимание. У каждого региона есть возможность доказать необходимость поддержки того проекта, на который они претендуют, и получить федеральное софинансирование», – подчеркнул Владимир Якушев.

Как отметила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2019 по 2024 год Приморью определен примерный лимит финансирования – 3,5 миллиарда рублей, на будущий год эта сумма составит 600 миллионов рублей.

«Это на 200 миллионов рублей больше, чем в край получил в этом году. Еще примерно 100 миллионов рублей предусмотрено в краевом и местных бюджетах», – уточнила руководитель ведомства.

Елена Пархоменко уточнила, что основные позиции распределения субсидий –качество городской среды. Индекс качества включает в себя такие понятия как доступность, безопасность, экологичность. Еще один важный показатель – увеличение вовлеченности самих жителей в формирование комфортной среды.

«Сейчас это 5%, а к 2024 году цифра эта цифра должна возрасти до 30%», – пояснила руководитель департамента.

Отметим, врио Губернатора Приморья Олег Кожемяко считает необходимым на последующие годы увеличить объем средств на благоустройство городов и районов края.

«Жители вместе с муниципальными властями должны определить, какие объекты нужно отремонтировать, что сделать в первую очередь, а край в этом поможет», – поручил он профильным ведомствам.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина. В городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: субсидии  благоустройство  бюджет 



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Комментарии

  • городовой12:38, 19.10.2018#

    Приморье получит на благоустройство коттеджей и усдадьб 700 млн рублей

  • тоже12:51, 19.10.2018#

    где проекты со сметами

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