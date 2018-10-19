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Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс

19 Октября 2018, 11:29 | Приморье

"Минвосток и Минтранс поддержали увеличение периода действия перевозок до круглогодичного

Предложение Администрации Приморского края увеличить период действия программы субсидированных авиаперевозок с Дальнего Востока в центральную часть России и позволить жителям региона летать по льготным авиабилетам круглый год подержали Минтранс и Минвостокразвития. Сейчас период действия программы ограничивается мартом – октябрем

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, Администрация Приморья вышла на федеральный уровень с несколькими предложениями:

– увеличить период действия программы субсидированных авиаперевозок до круглогодичного. Сейчас она действует ежегодно с 1 марта по 1 декабря;

– расширить возрастные категории жителей России, которые имеют право приобретать субсидированные авиабилеты: моложе 30 лет, старше 55 лет для мужчин и для женщин – старше 50 лет, либо без ограничений по возрасту. Текущие возрастные рамки: моложе 23 лет, старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин;

– увеличить количество льготных билетов, предусмотрев увеличение квоты мест в салоне эконом-класса воздушного судна до 50% от общего количества мест в салоне эконом-класса. Текущая квота, по Постановлению Правительства, – 30%.

«Минвосток и Минтранс поддержали увеличение периода действия перевозок до круглогодичного. Теперь эту инициативу предстоит рассмотреть Правительству РФ», – отметил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий.

Ранее Администрация Приморья обращалась к заместителю Председателя Правительства – полномочному представителю Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу с просьбой увеличить федеральное финансирование на программу льготных авиаперевозок в этом году. Этот вопрос был решен положительно. Министерство транспорта в ближайшее время планирует направить авиакомпании «Аэрофлот» дополнительные 300 миллионов рублей на реализацию программы субсидирования билетов до конца года.

Еще одно предложение Администрации Приморья к федеральным властям – помочь в поиске авиаперевозчиков на полеты из Владивостока в Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Симферополь. Полеты в Сочи и Минеральные Воды включены Правительством РФ в перечень маршрутов, на которые приморцы могут купить субсидированные билеты. Однако перевозчиков на этих направлениях нет.

«Полеты в Симферополь и Краснодар, мы считаем, будут востребованы жителями Приморского края, так как отдых на российских курортах становится альтернативой отдыху в странах Юго-Восточной Азии», – отметил Григорий Плотницкий.

Напомним, сегодня в программу льготных авиаперелетов из Приморья входят шесть направлений: Екатеринбург, Новосибирск, Сочи, Минеральные Воды, Москва и Санкт-Петербург.

Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: авиаперевозки  кожемяко  Минтранс 



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