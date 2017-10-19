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Предприниматели Приморья смогут получить со скидкой 50% поручительство Гарантийного фонда

19 Октября 2017, 17:52 | Приморье

Гарантийный фонд Приморского края проводит акцию, приуроченную к празднованию Дня рождения Приморского края. С 25 октября по 25 ноября этого года получить поручительство по кредитным и лизинговым договорам предприниматели смогут со скидкой 50%.

Участниками акции могут стать компании малого и среднего бизнеса, заключившие в период проведения акции договор поручительства с Гарантийным фондом Приморского края. Размер скидки не может превышать 50 тысяч рублей.

Более подробно ознакомиться с условиями акции можно на сайте Гарантийного фонда Приморья или по телефону: 8 (423) 244-04-40.

Напомним, по мнению первого вице-губернатора края Василия Усольцева, малый и средний бизнес играет важную роль в развитии региона и страны в целом, поэтому задача власти – максимально его поддержать. Оборот малых и средних предприятий составляет почти 60% общего оборота всех предприятий Приморья. В крае зарегистрирована треть субъектов МСП всего Дальнего Востока.

Для их поддержки в Приморском крае действует целый ряд институтов развития, в числе которых и Гарантийный фонд, созданный в 2009 году для повышения доступности кредитно-финансовых ресурсов для предпринимателей.

Предметом деятельности фонда является предоставление поручительств по кредитным и лизинговым договорам субъектам малого и среднего предпринимательства – до 70% от основной суммы кредита.

Сегодня приморский фонд входит в десятку крупнейших по стране по объему предоставленных поручительств, величине портфеля действующих поручительств, размеру капитала.

За время своей работы Гарантийный фонд Приморья предоставил поручительств на сумму более 3,5 миллиардов рублей. Объем банковских кредитов, выданных с участием фонда, составил более семи миллиардов рублей.

Партнерами фонда являются более 30 финансовых организаций, осуществляющих свою деятельность в крае. На федеральном уровне партнер фонда – Корпорация МСП.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: гарантийный фонд  поручительство  акция  кредиты 



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