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"Ростелеком" запустил новую услугу "Видеонаблюдение" для жителей Приморья
«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга представляет собой готовое решение под ключ, которым просто воспользоваться любому.
«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное ОТТ-решение[1], а значит услуга может работать на интернет-сети любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с). Услуга включает:
- цифровую видеокамеру с встроенным микрофоном и широким углом обзора; камеру просто установить самостоятельно;
- облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период до 7 дней;
- сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.
В настоящее время новая услуга «Видеонаблюдение» запущена в опытно-коммерческую эксплуатацию и доступна для пользователей интернета «Ростелекома» бесплатно с предоставлением в рассрочку оборудования на 24 месяца. Новые клиенты могут приобрести оборудование за полную стоимость, абонентская плата по услуге в рамках акции составляет 0 рублей на период 12 месяцев, далее тарификация 300 руб. Акция действует до 31 декабря 2017 года.
«В настоящее время вопросам безопасности уделяется большое внимание, но не всегда есть возможность находиться в том месте, где нужно осуществить контроль и оперативно отреагировать. Новая услуга «Видеонаблюдение» для жителей Приморья решает жизненно необходимые вопросы, без дополнительных затрат времени и ресурсов. К тому же до конца 2017 года услугой можно воспользоваться на выгодных условиях», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Услуга «Видеонаблюдение» поможет всегда быть в курсе, чем занимается ребенок в данный момент, узнать во сколько пришла домработница, сколько времени няня занимается с ребенком или как идут ремонтные работы, дает возможность присматривать за пожилыми родителями, находясь в офисе, другом городе или за границей. И своевременно вызвать помощь при необходимости. Это помощник на время отпуска или командировки. Можно следить за домом с помощью мобильного приложения и получать уведомления о любых изменениях.
Благодаря функциям услуги «Видеонаблюдение» запись с камер транслируется в прямом режиме и по запросу клиента сохраняется в архиве. Видеоаналитика позволяет отслеживать и отправлять клиентам уведомления: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора, отключение камеры. Есть мобильное приложение, где поддерживается: полноэкранный режим, сохранение скриншотов, сохранение и скачивание видео в mp4.
Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.
[1]OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.
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