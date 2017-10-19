www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.27 р. 100 JPY: 50.9 р.
EUR: 67.36 р. 10 CNY: 86.51 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" запустил новую услугу "Видеонаблюдение" для жителей Приморья

19 Октября 2017, 17:31 | Приморье

«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга представляет собой готовое решение под ключ, которым просто воспользоваться любому.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» – это коробочное ОТТ-решение[1], а значит услуга может работать на интернет-сети любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети (со скоростью передачи данных от 512 Кбит/с). Услуга включает:

  • цифровую видеокамеру с встроенным микрофоном и широким углом обзора; камеру просто установить самостоятельно;
  • облачную платформу обработки видео – возможность хранить в архиве видеозаписи за период до 7 дней;
  • сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.

В настоящее время новая услуга «Видеонаблюдение» запущена в опытно-коммерческую эксплуатацию и доступна для пользователей интернета «Ростелекома» бесплатно с предоставлением в рассрочку оборудования на 24 месяца. Новые клиенты могут приобрести оборудование за полную стоимость, абонентская плата по услуге в рамках акции составляет 0 рублей на период 12 месяцев, далее тарификация 300 руб. Акция действует до 31 декабря 2017 года.

«В настоящее время вопросам безопасности уделяется большое внимание, но не всегда есть возможность находиться в том месте, где нужно осуществить контроль и оперативно отреагировать. Новая услуга «Видеонаблюдение» для жителей Приморья решает жизненно необходимые вопросы, без дополнительных затрат времени и ресурсов. К тому же до конца 2017 года услугой можно воспользоваться на выгодных условиях», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Услуга «Видеонаблюдение» поможет всегда быть в курсе, чем занимается ребенок в данный момент, узнать во сколько пришла домработница, сколько времени няня занимается с ребенком или как идут ремонтные работы, дает возможность присматривать за пожилыми родителями, находясь в офисе, другом городе или за границей. И своевременно вызвать помощь при необходимости. Это помощник на время отпуска или командировки. Можно следить за домом с помощью мобильного приложения и получать уведомления о любых изменениях.

Благодаря функциям услуги «Видеонаблюдение» запись с камер транслируется в прямом режиме и по запросу клиента сохраняется в архиве. Видеоаналитика позволяет отслеживать и отправлять клиентам уведомления: движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора, отключение камеры. Есть мобильное приложение, где поддерживается: полноэкранный режим, сохранение скриншотов, сохранение и скачивание видео в mp4.

Узнать подробности новых тарифных планов, проверить техническую возможность и подключить услуги связи можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0800.


[1]OTT (Over the Top) – метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: услуги  видеонаблюдение  связь  Ростелеком 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru