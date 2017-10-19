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В Приморье растет число пользователей банковской карты "МегаФон"
На 50% выросло в третьем квартале 2017 года количество пользователей банковской карты «МегаФон» в Приморском крае. Оператор проанализировал, для каких целей чаще всего они ее используют.
Собственную банковскую карту оператор выпустил год назад. Пользователи сразу оценили основное удобство нового продукта «МегаФона» - единый счёт мобильного устройства и банковской карты, что позволяет использовать современные гаджеты не только для общения, но и для совершения покупок. Популярность этого продукта стабильно растет, и только за третий квартал текущего года число владельцев банковских карт «МегаФон» в Приморском крае выросло на 50%. Общее количество держателей карт с начала года увеличилось в 3 раза.
Сегодня каждый второй владелец карты ежедневно использует её для оплаты покупок или различных услуг. Чаще всего банковской картой «МегаФона» расплачиваются за покупки в интернете, супермаркетах, услуги связи и такси, заправку топлива на АЗС и кафе, а также для переводов на пластиковые карты других банков. Количество транзакций по карте с начала года увеличилось в 35 раз.
Банковская карта «МегаФон» следует лучшим банковским традициям: отсутствие оплаты за выпуск карты, начисление процентов на остаток по счету, cashback. Кроме того, с июля 2017 г. клиентам «МегаФона» стал доступен сервис ApplePay, при котором необязательно постоянное ношение карты – достаточно «привязать» её к любому мобильному устройству от Apple и расплачиваться за любые покупки и услуги. При этом номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах компании и останется засекреченным даже в случае потери гаджета.
«Нашим клиентам нужны простые и удобные сервисы, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». — Банковская карта, привязанная к счету телефона, позволяет использовать смартфон как кошелек, и это очень комфортно. Я сам расплачиваюсь картой за покупки в интернете и в супермаркетах. Просто пополняю привычным способом баланс и плачу картой в любых магазинах – и реальных, и виртуальных. Этот продукт подойдет всем и каждый найдет в нем полезное для себя. Например, возможность выпустить до 10 карт к одному номеру сразу оценили семьи с детьми – следить за расходами в семье теперь гораздо проще. А возможность получить оплату простым пополнением счета телефона заказчиком очень нравится фрилансерам. Все быстро, удобно и безопасно».
Банковские карты «МегаФон» выпускаются в трех вариантах: обычная, стандартная и золотая (она рассчитана на технологию бесконтактной оплаты PayPass). Партнёром ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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