www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.27 р. 100 JPY: 50.9 р.
EUR: 67.36 р. 10 CNY: 86.51 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

В Приморье растет число пользователей банковской карты "МегаФон"

19 Октября 2017, 17:10 | Приморье

На 50% выросло в третьем квартале 2017 года количество пользователей банковской карты «МегаФон» в Приморском крае. Оператор проанализировал, для каких целей чаще всего они ее используют.   

Собственную банковскую карту оператор выпустил год назад. Пользователи сразу оценили основное удобство нового продукта «МегаФона» -  единый счёт мобильного устройства и банковской карты, что позволяет использовать современные гаджеты не только для общения, но и для совершения покупок. Популярность этого продукта стабильно растет, и только за третий квартал текущего года число владельцев банковских карт «МегаФон» в Приморском крае выросло на 50%. Общее количество держателей карт с начала года увеличилось в 3 раза.

Сегодня каждый второй владелец карты ежедневно использует её для оплаты покупок или различных услуг. Чаще всего банковской картой «МегаФона» расплачиваются за покупки в интернете, супермаркетах, услуги связи и такси, заправку топлива на АЗС и кафе, а также для переводов на пластиковые карты других банков. Количество транзакций по карте с начала года увеличилось в 35 раз.

Банковская карта «МегаФон» следует лучшим банковским традициям: отсутствие оплаты за выпуск карты, начисление процентов на остаток по счету, cashback. Кроме того, с июля 2017 г. клиентам «МегаФона» стал доступен сервис ApplePay, при котором необязательно постоянное ношение карты – достаточно «привязать» её к любому мобильному устройству от Apple и расплачиваться за любые покупки и услуги. При этом номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах компании и останется засекреченным даже в случае потери гаджета.

«Нашим клиентам нужны простые и удобные сервисы, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». — Банковская карта, привязанная к счету телефона, позволяет использовать смартфон как кошелек, и это очень комфортно. Я сам расплачиваюсь картой за покупки в интернете и в супермаркетах. Просто пополняю привычным способом баланс и плачу картой в любых магазинах – и реальных, и виртуальных.  Этот продукт подойдет всем и каждый найдет в нем полезное для себя.  Например, возможность выпустить до 10 карт к одному номеру сразу оценили семьи с детьми – следить за расходами в семье теперь гораздо проще. А возможность получить оплату простым пополнением счета телефона заказчиком очень нравится фрилансерам. Все быстро, удобно и безопасно».

Банковские карты «МегаФон» выпускаются в трех вариантах: обычная, стандартная и золотая (она рассчитана на технологию бесконтактной оплаты PayPass). Партнёром ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Мегафон  банковские карты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru