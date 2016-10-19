Инвесторы стремятся застолбить места в "точках роста" Приморья

Региональная программа развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года предусматривает проекты самой разной направленности, но не все они целесообразны с экономической точки зрения

168 проектов с общей суммой инвестиций 246,3 млрд рублей включены в региональную программу развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года. При этом часть заявленных проектов нуждается в поиске инвестора, другая - не убеждает в своей экономической целесообразности. Подробнее в очередном «инвестиционном пакете» территории разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

Региональная программа утверждена в рамках реализации Концепции развития дальневосточных приграничных территорий, принятой правительством РФ в 2015 году. Аналогичная программа Хабаровского края, к примеру, включает лишь 28 проектов (46,8 млрд рублей).

Уссурийская ТЭЦ споткнулась на финансировании

Одним из громких заявленных проектов является строительство Уссурийской ТЭЦ, инициатором которого является ПАО «РАО ЭС Востока» (управляет электроэнергетикой на Дальнем Востоке, входит в группу «РусГидро»). В программе заявлено, что проблем при реализации проекта «не имеется», но это далеко не так.

Строительство Уссурийской и Находкинской ТЭЦ на юге Приморского края первоначально входило во второй этап программы «РусГидро» по строительству новых генерирующих объектов на Дальнем Востоке. «Технологически мы готовы к реализации этих проектов после 2017 года», - отмечал два года назад бывший председатель правления «РусГидро» Евгений ДОД, оговорившись, что необходимо проработать систему финансирования этих проектов.

Еще на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) «РАО ЭС Востока» заключило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по проекту строительства Уссурийской ТЭЦ с Хэйлунцзянским энергомашиностроительным альянсом «Амур Энерго-Строй Альянс» и Народным правительством городского округа Муданьцзяна провинции Хэйлунцзян (Китай).

Документ предполагает совместную реализацию проекта строительства Уссурийской ТЭЦ в Приморье и ориентированных на экспорт линий электропередачи, в том числе в район города Муданьцзяна и его подведомственные округа. Уссурийская ТЭЦ должна расположиться на северо-западной окраине Уссурийска. Установленная электрическая мощность объекта - 226 МВт, тепловая мощность - 342 Гкал/ч.

Увы, но спустя год никакой конкретики в проекте так и не наблюдается.

«Сухим портом» больше

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) выступает инициатором и инвестором строительства на железнодорожной станции Уссурийск терминально-логистического центра по технологии «сухой порт» мощностью 25,3 млн тонн грузов в год, говорится в региональной программе развития приграничных территорий Приморского края на период до 2020 года.

Проект предполагается реализовать в 2017-2020 годы. Он предусматривает формирование генеральной схемы размещения железнодорожных терминалов-сателлитов «Находкинский узел», «Владивостокский узел», «Гродеково» и «Махалино, Хасан».

В рамках проекта будет создано около 500 рабочих мест. Предполагаемый объем инвестиций в проект не раскрывается.

Это далеко не первый проект «сухого порта», заявленный в Приморье. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», финская транспортная компания Itella может получить из Фонда развития Дальнего Востока 700 млн рублей на реализацию своего проекта, уже получившего одобрение подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

Проект строительства «сухого порта» включает контейнерный терминал мощностью до 55 тыс. TEU в год и складской комплекс класса А площадью 30 тыс. кв. м. Общая стоимость - 1,5 млрд рублей, инвестиции фонда - 700 млн рублей. Инициатор проекта - ГК «Юнион», якорный партнер - Itella. Проект направлен на разгрузку контейнерных терминалов в порту Владивосток.

«Slavda Sport City» ищет два миллиарда

В Кировском районе наряду с несколькими фермерскими проектами представлен проект спортивно-рекреационного центра «Slavda Sport City» в курортном поселке Горные Ключи. Начало строительства первой очереди центра планировалось еще на I квартал 2015 года, однако инвестор (ООО «Тайга») столкнулся с недостатком средств для реализации проекта. На данный момент расчетная цифра инвестиций составляет 2 млрд 213,627 млн рублей.

Предполагается, что после окончания строительства (проект первоначально предусматривал три очереди) на территории «Slavda Sport City» в максимально загруженные периоды смогут проходить лечение, заниматься спортом и отдыхать около 1 тыс. человек в день. Проект может обеспечить создание до 500 рабочих мест.

Золотой агропром

ООО «Черниговский агрохолдинг» (входит в группу компаний «Агротек») в 2017 году планирует завершить строительство в рамках ТОР «Михайловский» комплекса первичной переработки злаковых культур стоимостью 369,6 млн рублей. Компания собирается выращивать кукурузу, ячмень и сою в селе Черниговка. Неподалеку будет построен комплекс первичной переработки злаковых культур с объемом хранения 20 тыс. тонн. Проект был презентован в сентябре 2015 года в рамках ВЭФа.

«На Камчатке находится комбикормовый завод, куда мы будем поставлять большую часть продукции. Излишки будут проданы в страны АТР. Элеватор (зернохранилище) станет логистическим центром не только для собственной продукции, но и для местных фермеров», - пояснял гендиректор ООО «Черниговский агрохолдинг» Александр КОРНЕЕВ.

Досье "Золотого Рога": ООО «Черниговский агрохолдинг» зарегистрировано в с.Черниговка Приморского края с уставным капиталом 500 тыс. рублей. 90% капитала принадлежит ЗАО «Агротек Холдинг» (Камчатский край), 10% - гендиректору Александру Корнееву. Группа «Агротек» объединяет в том числе ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» и другие предприятия по выпуску мясных полуфабрикатов, фермерские хозяйства, дистрибьюторскую и торговую сети, планирует строительство в Камчатском крае крупной свиноводческой фермы.

ООО «ХорольАгроХолдинг» (с.Черниговка) планирует выращивать сою в ТОР «Михайловский» на 2,5 тыс. га земли с урожайностью 10 ц/га. Проект имеет громкое название «Создание безукоризненного технологического процесса выращивания соевой культуры». Отметим, что компания, принадлежащая Алексею ЮГАЮ (75%) и Николаю ЯННИНУ, уже имеет успешный опыт сельскохозяйственной деятельности на территории Приморского края и в рамках ТОР расширяет производственные мощности.

Животноводство

ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» (входит в производственно-торговый холдинг ООО «СГБ Менеджмент», по 44% долей которого принадлежат Александру БЕККЕРУ и Аркадию ГОРДИЯНУ) инвестирует 8,5 млрд рублей в создание высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий полного цикла по производству и переработке молочной продукции.

Выход на полную мощность позволит предприятию выпускать 36 тыс. тонн молочной продукции в год.

Досье "Золотого Рога": В холдинг ООО «СГБ Менеджмент» помимо «Грин Агро» входят ООО «Приморский кондитер» (крупнейший производитель кондитерских изделий на Дальнем Востоке) и АО «Гормолокозавод «Артемовский».

ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» планирует создание к 2019 году в Черниговском районе двух молочных ферм на 2,4 тыс. голов (с. Халкидон) и свиноводческого комплекса мощностью 108 тыс. голов (с. Светлое). Объем инвестиций в проект оценивался в 9 млрд рублей.

Резидент ТОР «Михайловский» планирует наладить замкнутый цикл производства. Комплекс будет состоять из собственного комбикормового завода, молочно-товарного комплекса, свинокомплекса и мясомолочного комбината по переработке продукции.

Досье "Золотого Рога": ООО «Дальневосточная сельскохозяйственная компания» зарегистрировано 20 ноября 2015 года в Черниговском районе Приморского края с уставным капиталом 170 тыс. рублей. 60% ООО принадлежит ООО «Финансовые партнеры - Магадан» (Магадан), единственным учредителем которого является Александр ШИРОКИХ, он же является руководителем «Дальневосточной сельскохозяйственной компании».

В Китай на канатке

Нашлось место в программе и совместному российско-китайскому проекту. В Дальнереченском районе Хулиньская городская инвестиционная компания планирует построить туристическо-логистический комплекс «Графское». В рамках проекта также предусмотрено открытие пункта пропуска Дальнереченск - Хутоу (КНР), что может затянуть процесс реализации. В программе отмечается, что в настоящее время подготовлен пакет всех необходимых документов в соответствии с действующим законодательством для рассмотрения вопроса открытия пункта нового пропуска на региональном и федеральном уровнях.

Китайские инвесторы вроде бы готовы вложить в проект 2,5 млрд рублей в расчете на прием в «Графском» почти миллиона туристов в год. Предполагаемый срок окупаемости проекта – 4-5 лет. Местные власти готовы выделить земельные участки для строительства и обеспечить инженерную инфраструктуру.

Завлекать туристов призвана трансграничная канатная дорога пропускной способностью 1 тыс. человек в час, которая может связать приморский город и китайский Хутоу.

«Канатная дорога обещает стать яркой достопримечательностью города, что очень важно для Дальнереченска, работающего над увеличением турпотока, - отмечает глава администрации Дальнереченского ГО Сергей ВАСИЛЬЕВ. - На набережной Уссури можно произвести масштабную реконструкцию. Сегодня в Хутоу приезжает около миллиона туристов. Кто-то из них катается по реке на катере и с интересом разглядывает наши объекты. Дальнереченск был основан казаками как станица Графская в честь графа Муравьева-Амурского. Мы уверены, что для китайских туристов были бы интересны наш Спасский храм, здания старых казарм, инженерные сооружения, автором которых является Дмитрий КАРБЫШЕВ. Дальнереченск – одно из мест, где закончилась Вторая мировая война. Здесь была битва двух гарнизонов, аналогов которой нет. В городе установлен памятник 502 погибшим, и китайские делегации посещают его очень часто. У китайского региона тоже есть программа по развитию туризма, на той стороне Уссури создана набережная, организована инфраструктура для отдыха и развлечений, достаточно отелей с дополнительным резервом мест. И Хутоу скоро готов принимать уже более 3 млн человек. И китайская сторона после строительства канатной дороги готова предоставить почти миллионный поток в направлении Дальнереченска, а к 2025 году поток туристов из КНР должен уже достичь 1,5-2 млн».

Заработать на гидробионтах

ООО «НПКА «Нереида» к 2019 году планирует построить в Хасанском районе завод по разведению молоди дальневосточного трепанга мощностью по выращиванию до 5 млн штук молоди трепанга, по переработке - 460 тонн. Проект включен в государственную программу Приморского края «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 2013-2020 годы». Планируется создание около 100 рабочих мест. В планах предприятия также приобретение технологических линий производства сырья для косметологической индустрии, выпуск БАДов и т.д.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», 65% долей ООО «НПКА «Нереида» на данный момент принадлежит супруге экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА Ларисе БЕЛОБРОВОЙ, а еще 25% принадлежит ООО «Акция-ДВ-Находка», единственным учредителем которого выступает давний партнер Дарькина Сергей ПЕРЕДРИЙ, в свое время успевший поработать вице-губернатором. Мало того, оставшиеся 10% «Нереиды» контролируются через ООО «Савитар» Сергеем ВАХНИНЫМ, бывшим гендиректором КГУП «Примтеплоэнерго».

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «СиЛайф» (Владивосток) планирует построить в бухте Перевозной акватории залива Петра Великого завод по разведению молоди трепанга, гребешка и мидий. Заявленные параметры проекта: 10 млн особей молоди гидробионтов в год, переработка – 500 тонн трепанга и 1 тыс. тонн гребешка.

«К 2019 году мы планируем выращивать до 200 тонн трепанга и 65 тонн гребешка. Реализация продукции будет - как в России, так и за рубежом. Близость основных мировых рынков потребления - Китая, Японии, Кореи и других стран АТР - создает благоприятные условия для экспорта готовой продукции», - поясняла генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена ГУБИНА.

Проект требует подведения электричества, водоснабжения, водоотведения, дороги, а также предоставление долгосрочного кредита.

Досье "Золотого Рога": ООО «СиЛайф» зарегистрировано во Владивостоке 1 июня 2010 года с уставным капиталом 30 тыс. рублей. Единственным учредителем является Елена Губина.

От кирпича до аквапарка

ООО «Корунд-ДВ» планирует строительство в с. Летно-Хвалынском Спасского района завода по производству керамического кирпича мощностью 15 млн штук. «Инвестпроект включен в приложение №22 к государственной программе Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы, разработан бизнес-план, договоренность с администрацией об аренде месторождения глины», - говорится в пояснении к программе.

ООО «Сервис Порт» в пос. Славянка планирует в 2020 году завершить строительство третьей очереди популярного гостиничного комплекса «Теплое море». Проект предусматривает строительство аквапарка с общественно-развлекательным комплексом и поселка из 65 благоустроенных домов для размещения отдыхающих. Увы, но, как сообщается в программе, на данный момент «реализация проекта приостановлена в связи с поисками соинвестора».

Схожая история и с проектом ООО «База «Океан» в селе Андреевка Хасанского района. Инвестор к 2018 году планировал построить на территории «Базы «Океан» в Андреевке сразу 14 объектов, включая строительство нового гостиничного комплекса, детского развлекательного центра и супермаркета. Реализация проекта приостановлена на стадии 30% освоения в 2015 году.

ООО «Реал» (Уссурийск) все никак не приступит к созданию туристическо-рекреационного комплекса в с. Безверхово (п-ов Бринера), который предполагалось завершить в 2023 году. Проект предусматривает в том числе гостинично-ресторанный комплекс, водно-оздоровительный комплекс и канатный городок. «Инвестор не приступил к реализации проекта», - поясняется в программе.

Соинвестор требуется и в проект ООО «Энергия» по строительству завода по производству керамзита в пгт Ярославка.

ОАО «Дальневосточный сервис» планирует строительство железнодорожного примыкания к Транссибирской магистрали по ст. Лесозаводск-1 и строительство железнодорожного пункта пропуска через госграницу РФ Марково - Хулинь (Китай). В программе поясняется, что для реализации проекта «требуется инициатива органов исполнительной власти Приморского края». В то же время ООО «Аквазон» ищет соинвестора для проекта по реконструкции и благоустройству многостороннего автомобильного пункта пропуска Марково - Хулинь.

Уссурийское ООО «ИСТ-ФАРМ» планирует в 2019 году завершить строительство фармацевтического завода по выпуску расходных материалов для лечебно-профилактических учреждений и строительство логистического центра. Планируется создание 50 рабочих мест.

Досье "Золотого Рога": «ИСТ-ФАРМ», дочернее предприятие одного из крупнейших в России производителей противотуберкулезных препаратов АО «Фармсинтез» (Иркутск), было спроектировано и построено в 2003 году. Сегодня завод в Уссурийске занимается производством инфузионных растворов по технологии Blow-Fill-Seal («выдув-наполнение-запайка») во флаконах из полиэтилена с объемом от 50 до 500 миллилитров.

ООО «Приморский экспресс» рассчитывает построить в Уссурийске предприятие по выпуску металлоизделий и лакокрасочных материалов, мощностью до 180 тонн металлоизделий и 480 тонн лакокрасочных материалов. Проект включен в госпрограмму Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. В настоящее время ведутся подготовительные работы и подбор земельного участка под строительство предприятия.

ООО «Техноком» планирует строительство в Уссурийском районе завода по глубокой сортировке и переработке твердых бытовых отходов (ТБО) с созданием полигона переработки отходов. Завершение проекта запланировано на 2019 год.

Досье "Золотого Рога": Программы развития дальневосточных приграничных территорий содержат комплексный анализ социально-экономического состояния 36 приграничных территорий, их потребности и перспективы развития, на основе которого сформированы перечни первоочередных мероприятий и конкурентоспособных инвестиционных «точек роста». Программы рассчитаны до 2020 года и направлены на улучшение демографической ситуации на приграничных территориях за счет поддержки молодых семей и специалистов, строительства и восстановления социальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых социальных услуг и принятие мер по защите приграничных территорий от чрезвычайных ситуаций. Программы также предусматривают меры по поддержке сельского хозяйства, туристско-рекреационной деятельности, развития малого и среднего предпринимательства.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.