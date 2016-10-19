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ТОР "Большой Камень" станет еще больше

19 Октября 2016, 17:00 | Приморье

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о включении в границы ТОР «Большой Камень» дополнительно пяти земельных участков, расположенных на территории городского округа Большой Камень.

На одном из участков планируется построить логистический центр («сухой порт») для хранения, транспортировки рыбопродукции и консервов (предусматривает строительство холодильника на 15 тыс. тонн, складского комплекса, четырех железнодорожных веток, подготовку площадки для 1,5 тыс. контейнеров, закупку кранов и погрузчиков).

Кроме того, планируется модернизация жестяно-баночного производства (строительство нового цеха).

На трех участках будут построены жилые микрорайоны (86 домов) для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», автодорога, сети тепло- и энергоснабжения, а также очистные сооружения. «Включение их в состав ТОР «Большой Камень» позволит оперативно начать строительные работы, так как выделение земель в рамках ТОР (через управляющую компанию) может быть проведено в короткие сроки», - говорится в справке Минвостокразвития.

Кроме того, расширен перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности на ТОР «Большой Камень». В перечень включены «Строительство зданий» и «Операции с недвижимым имуществом».

«Это позволит предоставить статус резидента ТОР компаниям-застройщикам и будет способствовать созданию условий для снижения стоимости строительства и эксплуатации жилья и, соответственно, стоимости жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», - поясняет Минвостокразвития.

Досье "Дальневосточного капитала": ТОР «Большой Камень» была создана постановлением правительства РФ от 28 февраля 2016 года с судостроительной специализацией и площадью 324,1 га. Якорным резидентом ТОР является ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» (оператор строящейся верфи в Приморском крае). Верфь будет выпускать суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Евгений ИТАРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тор  большой камень 



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