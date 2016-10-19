www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.89 р. 100 JPY: 60.46 р.
EUR: 69.26 р. 10 CNY: 93.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Объекты под надежной охраной

19 Октября 2016, 16:20 | Приморье

Руководители филиалов ФГУП «УВО Минтранса России» провели рабочее выездное совещание на базе Приморского филиала

 

В период с 4 по 8 октября на базе Приморского филиала под руководством генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» Игоря ШЕРСТНИКОВА состоялись выездное рабочее совещание с директорами филиалов по подведению итогов работы Предприятия за 9 месяцев 2016 года и постановка задач на 4 квартал 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в частности объектах воздушного транспорта. Также рассмотрены меры по дальнейшему повышению качества предоставляемых охранных услуг и применению современных технических средств охраны.

Участники сборов ознакомились с организацией охраны объекта «Сахалин Энерджи» (завод по производству сжиженного природного газа), где прошли специальные учения с участием служебных собак Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» на обнаружение наркотических и взрывоопасных веществ. Также участники совещания посетили во Владивостоке знаменитые мосты Золотой и Русский, где прошли специальные занятия «Действия дежурного караула при обнаружении взрывного устройства на объекте».

Полина ДЖУРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: охрана  уво минтранса россии 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru