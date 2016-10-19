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Объекты под надежной охраной
Руководители филиалов ФГУП «УВО Минтранса России» провели рабочее выездное совещание на базе Приморского филиала
В период с 4 по 8 октября на базе Приморского филиала под руководством генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» Игоря ШЕРСТНИКОВА состоялись выездное рабочее совещание с директорами филиалов по подведению итогов работы Предприятия за 9 месяцев 2016 года и постановка задач на 4 квартал 2016 года, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В ходе совещания обсуждались вопросы обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, в частности объектах воздушного транспорта. Также рассмотрены меры по дальнейшему повышению качества предоставляемых охранных услуг и применению современных технических средств охраны.
Участники сборов ознакомились с организацией охраны объекта «Сахалин Энерджи» (завод по производству сжиженного природного газа), где прошли специальные учения с участием служебных собак Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» на обнаружение наркотических и взрывоопасных веществ. Также участники совещания посетили во Владивостоке знаменитые мосты Золотой и Русский, где прошли специальные занятия «Действия дежурного караула при обнаружении взрывного устройства на объекте».
Полина ДЖУРОВА.
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