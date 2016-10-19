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В аэропорту Владивостока начнет работу общественная приемная транспортной прокуратуры
19 Октября 2016, 15:00 | Приморье
Граждане смогут обратиться к работнику Приморской транспортной прокуратуры по вопросам соблюдения их прав 20 октября с 10.00 до 12.00, обеспечения законности и правопорядка на объектах воздушного транспорта в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе ведомства.
Работа приемной будет проходить в здании аэровокзального комплекса АО «Международный аэропорт Владивосток» по адресу: ул. Владимира Сайбеля, д. 45, г. Артем Приморского края будет работать общественная приемная.
Иван КРЫШАН.
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Теги: МАВ прокуратура
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