В Уссурийске рабочим не выплатили заработную плату

Общая сумма невыплат составило порядка 4 млн рублей

Уссурийским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО «Приморвзрывпром», осужденного по ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ, частичная и полная невыплата заработной платы, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что генеральный директор ОАО «Приморвзрывпром» в период времени с 01.01.2015 по 30.06.2015 полностью не выплатил заработную плату шести работникам предприятия. Общий размер задолженности составил свыше 184 тыс. рублей. В этот же период он частично не выплатил заработную плату 66-ти работникам предприятия на общую сумму более 4 млн рублей. При этом, у руководителя имелись денежные средства, однако, они были направлены на иные нужды.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

В свою очередь городской прокуратурой с целью восстановления трудовых прав работников был принят комплекс мер реагирования. Так, внесено представление с требованиями устранить нарушения в сфере оплаты труда, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ (по итогам рассмотрения которых генеральный директор общества дисквалифицирован), в суд предъявлены исковые заявления о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.