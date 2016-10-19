www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.89 р. 100 JPY: 60.46 р.
EUR: 69.26 р. 10 CNY: 93.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

В Уссурийске рабочим не выплатили заработную плату

19 Октября 2016, 13:40 | Приморье

Общая сумма невыплат составило порядка 4 млн рублей

Уссурийским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора  ОАО «Приморвзрывпром», осужденного  по ч.ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ, частичная и полная невыплата заработной платы, сообщили Деловой газете «Золотой рог» в пресс-службе Приморской прокуратуры.

В судебном заседании установлено, что генеральный директор ОАО «Приморвзрывпром» в период времени с 01.01.2015 по 30.06.2015 полностью не выплатил заработную плату шести работникам предприятия. Общий размер задолженности составил свыше 184 тыс. рублей. В этот же период он частично не выплатил заработную плату 66-ти работникам предприятия на общую сумму более 4 млн рублей. При этом, у руководителя имелись денежные средства, однако, они были направлены на иные нужды.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

В свою очередь городской прокуратурой с целью восстановления трудовых прав работников был принят комплекс мер реагирования. Так, внесено представление с требованиями устранить нарушения в сфере оплаты труда, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.27 КоАП РФ (по итогам рассмотрения которых генеральный директор общества дисквалифицирован), в суд предъявлены исковые заявления о взыскании с предприятия задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

Фактическое исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре. 

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: долги  зарплата 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru