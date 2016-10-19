Работников Лермонтовского ГОКа пустят на щебень

Вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ провел встречу с руководством Лермонтовского горно-обогатительного комбината в поселке Светлогорье. В ней приняли участие представители руководства и профсоюза комбината, администрации Пожарского муниципального района, пишет Деловая газета "Золотого Рога".

Как доложил директор ООО «Лермонтовский ГОК» Владимир КАЛИНОВСКИЙ, утвержденные запасы руды, на котором работает комбинат, подходят к концу. Поэтому руководством предприятия принято решение о консервации производственных мощностей.

«С 1 октября из 296 сотрудников комбината в простой отправлены 149 человек, которым своевременно продолжает выплачиваться 2/3 их зарплаты. Остальные обслуживают оборудование, обеспечивают его сохранность и подготовку к отопительному сезону», - рассказал Владимир Калиновский. Он добавил, что сейчас предприятие приступило к эксплоразведке залежи Норушка.

Евгений Вишняков подчеркнул, что одна из важнейших задач властей сегодня - поиск альтернативных вариантов трудоустройства сотрудников.

«Есть вакансии на предприятиях района, в частности на КГУП «Примтеплоэнерго». Еще один вариант трудоустройства - рабочим уже предложено в ближайшие дни наладить производство щебня. На имеющейся дробильно-сортировочной линии можно производить более 700 тонн материала в день, таким образом, обеспечить работой сотрудников комбината», - отметил Евгений Вишняков.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.