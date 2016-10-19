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Призыв на Дальний Восток продолжается
Агентство по развитию человеческого капитала на ДВ предложит Минобороны сотрудничество по кадровому вопросу. Один из таких механизмов - возможность прохождения альтернативной гражданской службы на предприятиях Дальнего Востока. Как пояснил «Известиям» первый заместитель гендиректора АРЧК ДВ Павел ИГНАТЬЕВ, пока эта инициатива не принята на более высоком уровне, но активно обсуждается внутри организации.
Однако неофициально представители Минобороны уже дали понять, что могли бы дать ряду местных крупных предприятий возможность привлекать новых работников из числа молодых мужчин с оформлением в виде альтернативной гражданской службы.
Игнатьев также подчеркнул, что одна из главных проблем с привлечением кадров на Дальний Восток - отсутствие информации.
- Люди поедут из одного региона в другой, только если на территории исхода очень плохо либо на целевой территории, куда они попадают, очень хорошо, - сказал Игнатьев. - Но даже если на Дальнем Востоке очень хорошо, об этом многие могут просто никогда не узнать. Поэтому еще одна очень важная составляющая привлечения людей сюда - это информирование.
Агентство ведет его по двум направлениям. Первое - личные беседы с ищущими работу. Им подробно объясняют, что предлагается при переезде на Дальний Восток, что их там ждет. Второе - коммуникация с людьми посредством интернета. Для этого в течение двух месяцев Агентство запустит новый портал, который консолидирует все вакансии Дальнего Востока.
«Мы можем получить приток из других регионов, потому что Дальний Восток уже сейчас начинает восприниматься как территория возможностей. И если передовое производство дает возможность прохождения у себя альтернативной службы, то мы предполагаем, что это привлечет работников», - сказал Павел Игнатьев.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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