www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.89 р. 100 JPY: 60.46 р.
EUR: 69.26 р. 10 CNY: 93.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Приморье захлестнул кадровый голод

19 Октября 2016, 11:00 | Приморье

Бизнес-сообщество Приморья бьет тревогу: того демографического потенциала, которым характеризуются сейчас многие дальневосточные территории, уже недостаточно для устойчивого развития и внедрения инновационных технологий. По данным Приморскстата, в 2016 году только край покинуло более 52 тыс. человек, причем почти 45 тысяч переселились в другие регионы России. Большая часть из них – молодые квалифицированные специалисты, которых можно отнести к интеллектуальному потенциалу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Первая волна молодежи покидает нас, когда мы выдаем школьный аттестат и молодой человек принимает решение, где учиться. Особенно грустно, что из региона уезжают «звезды», - говорит ректор ВГУЭС Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. - Так, из 13 победителей всероссийских олимпиад в родном Приморье осталось только трое. В Приморье же средний балл студентов вузов, поступивших на бюджет, – 175 – это твердые троечники. Вторая волна оттока населения нас накрывает, когда вузы выдают дипломы бакалавров и у молодых людей возникает вопрос, где жить и работать. Мы проводили опрос студентов, и из 400 человек 45% уверены, что уедут из Приморского края, так как, по мнению выпускников, в регионе нет работы, а если есть, то нет возможности двигаться по карьерной лестнице. Еще одной причиной переезда является низкий уровень жизни в регионе: молодежь хочет жить лучше, и для этого ей не хватает высоких зарплат и развитой инфраструктуры».

40% студентов останутся в Приморье, но не потому, что в 2014 году был принят закон о ТОР, и не потому, что в 2015-м Свободный порт Владивосток принял первых резидентов.

«Молодежь, безусловно, об этом знает и понимает, что эти проекты перспективны для развития Дальнего Востока и к 2017 году они подарят региону 75 тыс. рабочих мест, если заработают так, как предполагается. Но не это удерживает их в регионе. Они остаются из-за семьи, и это мощнейший фактор закрепления людей в Приморье. И пока он не подкреплен никакими другими, интеллектуальный потенциал края будет утекать в другие регионы нашей страны и за рубеж», - констатирует Татьяна Терентьева.

Генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ отмечает, что, если не остановить отток населения из ДФО, промышленные предприятия не смогут развиваться. «Предприятия только оборонно-промышленного комплекса нуждаются в 20 тыс. человек, а сколько еще кадров необходимо всей промышленной отрасли! Инженерные и рабочие профессии потеряли престиж, как и само производство. Даже несмотря на увеличение зарплат, молодежь не хочет идти на промышленные предприятия и работать на заводах. Отсюда мы получаем средний возраст кадров 50 лет. Добавьте к этому стабильный отток населения, когда каждый год регион теряет профессионалов, и вы получите представление о кадровом голоде в Приморье». 

По словам Титкова, если решать задачу удержания и привлечения людей в Приморье, то гораздо эффективнее продуманный комплекс мер, а не отдельные проекты. «На мой взгляд, одним из самых хороших инструментов для решения этой задачи может стать строительство властью многоквартирных домов экономкласса (малосемейки) по современным экономичным технологиям с последующей сдачей квартир промышленным предприятиям для своих работников либо внаем или с продажей под минимальный процент ипотеки. Именно жилищный вопрос стоит ребром в привлечении и удержании людей», – уверен глава «Дальприбора».

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: кадры  вакансии 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru