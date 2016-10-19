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Приморье захлестнул кадровый голод
Бизнес-сообщество Приморья бьет тревогу: того демографического потенциала, которым характеризуются сейчас многие дальневосточные территории, уже недостаточно для устойчивого развития и внедрения инновационных технологий. По данным Приморскстата, в 2016 году только край покинуло более 52 тыс. человек, причем почти 45 тысяч переселились в другие регионы России. Большая часть из них – молодые квалифицированные специалисты, которых можно отнести к интеллектуальному потенциалу, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
«Первая волна молодежи покидает нас, когда мы выдаем школьный аттестат и молодой человек принимает решение, где учиться. Особенно грустно, что из региона уезжают «звезды», - говорит ректор ВГУЭС Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА. - Так, из 13 победителей всероссийских олимпиад в родном Приморье осталось только трое. В Приморье же средний балл студентов вузов, поступивших на бюджет, – 175 – это твердые троечники. Вторая волна оттока населения нас накрывает, когда вузы выдают дипломы бакалавров и у молодых людей возникает вопрос, где жить и работать. Мы проводили опрос студентов, и из 400 человек 45% уверены, что уедут из Приморского края, так как, по мнению выпускников, в регионе нет работы, а если есть, то нет возможности двигаться по карьерной лестнице. Еще одной причиной переезда является низкий уровень жизни в регионе: молодежь хочет жить лучше, и для этого ей не хватает высоких зарплат и развитой инфраструктуры».
40% студентов останутся в Приморье, но не потому, что в 2014 году был принят закон о ТОР, и не потому, что в 2015-м Свободный порт Владивосток принял первых резидентов.
«Молодежь, безусловно, об этом знает и понимает, что эти проекты перспективны для развития Дальнего Востока и к 2017 году они подарят региону 75 тыс. рабочих мест, если заработают так, как предполагается. Но не это удерживает их в регионе. Они остаются из-за семьи, и это мощнейший фактор закрепления людей в Приморье. И пока он не подкреплен никакими другими, интеллектуальный потенциал края будет утекать в другие регионы нашей страны и за рубеж», - констатирует Татьяна Терентьева.
Генеральный директор ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ отмечает, что, если не остановить отток населения из ДФО, промышленные предприятия не смогут развиваться. «Предприятия только оборонно-промышленного комплекса нуждаются в 20 тыс. человек, а сколько еще кадров необходимо всей промышленной отрасли! Инженерные и рабочие профессии потеряли престиж, как и само производство. Даже несмотря на увеличение зарплат, молодежь не хочет идти на промышленные предприятия и работать на заводах. Отсюда мы получаем средний возраст кадров 50 лет. Добавьте к этому стабильный отток населения, когда каждый год регион теряет профессионалов, и вы получите представление о кадровом голоде в Приморье».
По словам Титкова, если решать задачу удержания и привлечения людей в Приморье, то гораздо эффективнее продуманный комплекс мер, а не отдельные проекты. «На мой взгляд, одним из самых хороших инструментов для решения этой задачи может стать строительство властью многоквартирных домов экономкласса (малосемейки) по современным экономичным технологиям с последующей сдачей квартир промышленным предприятиям для своих работников либо внаем или с продажей под минимальный процент ипотеки. Именно жилищный вопрос стоит ребром в привлечении и удержании людей», – уверен глава «Дальприбора».
Наталья КОМИССАРОВА.
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