Шуба без чипа - деньги на ветер

Покупателям меховых изделий рекомендовано проверять товар на наличие меток

С августа маркировка изделий из натурального меха стала обязательной. Ранее участники рынка (от производителей до перекупщиков) могли добровольно «чипировать» свою продукцию. Целью этой системы маркировки является легализация рынка меховой торговли и защита потребителя от подделок, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

С 1 апреля в России запустили пилотный проект маркировки товарных изделий RFID-метками, распространяемый на предметы одежды и прочие изделия из натурального меха. Участники рынка (производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы, комиссионеры) ранее на добровольной, а с августа на обязательной основе заводят на сайте ФНС личный кабинет для доступа к системе маркировки. Она присваивает каждому товару детальное описание и уникальный номер, а компания заключает с «Гознаком» договор на изготовление контрольных информационных знаков для изделий. Для товаров, которые были введены в оборот до 12 августа 2016 года (остатки), маркировка осуществляется по упрощенной схеме в течение 45 рабочих дней.

Знаки предусмотрены трех видов: вшивные, клеевые и навесные. Все они снабжены RFID-метками, начинку которых производит «Роснано». Красный цвет стикера знака означает импорт, зеленый — российское производство. Информационная система отслеживает перемещение товара из меха и передает данные в ФНС. При этом каждый потребитель, благодаря знаку, может получить информацию о товаре: стране-производителе, виде меха и т.д. Для этого достаточно считать QR-код при помощи смартфона. Также ФНС России разработала специальное бесплатное приложение «Проверка товаров» для мобильных устройств на базе iOS и Android.

«С появлением чипирования у нас ничего не изменилось: ни по объему продаж, ни по стоимости товара. Только люди стали более информированными и спрашивают, как можно считать информацию с чипа, – отмечает Айсылу НУРМУХАМЕТОВА, администратор ярмарки кожи и меха «Рейна». – В целом же система очень положительно отразится на рынке. Во-первых, эта программа вытеснит нелегальных игроков, и их место займут только брендовые производители и продавцы меховых изделей. Во-вторых, покупатель получает возможность проверить информацию о товаре, даже не уточняя ничего у продавца. При этом RFID-метки выступают гарантом того, что изделие произведено из натурального сырья, полностью сертифицировано, на него оформлены все документы, оно не является контрафактом».

Владельца немаркированного товара в настоящее время ждет не только административная ответственность в виде штрафа до 300 тыс. руб., но и уголовная – со сроком лишения свободы до шести лет и штрафом до 1 млн рублей. К тому же продукция без контрольного информационного знака подлежит изъятию и уничтожению.

Пилотный проект по маркировке позволил оценить реальные размеры мехового рынка в России. Так, по данным ФТС, в Россию было ввезено около 240 тысяч единиц продукции, еще 70 тыс. меховых изделий произведены на территории России. В сумме меховой рынок оценивается в 300 тыс. единиц изделий. Однако по факту заявок на маркировку меховых изделий уже набралось 5,6 млн, и эта цифра еще не окончательная.

К тому же, по данным Минпромторга, российские изделия на рынке должны были составить только четверть общего объема. Но система показала, что внутри страны производится более половины меховых изделий, и, по мнению экспертов, эта цифра будет увеличиваться, так как маркировка вымоет с рынка «серых» игроков с продукцией сомнительного происхождения и качества.

Но чипирование изделий из меха появилось слишком поздно, и некоторые производители уже не доживут до светлых времен. Так, единственное на Дальнем Востоке зверохозяйство, которое разводит норку, прекращает свою деятельность до конца этого года. «Мы забиваем все поголовье, рассчитываемся с долгами и закрываем предприятие», – с сожалением поделился Сергей ФИЛЬЧАКОВ, директор зверохозяйства «Валентиновское».

По его словам, продукция, которую производило «Валентиновское», стала неконкурентоспособной даже по сравнению с российскими хозяйствами. «Сегодня на рынке в цене короткошерстная скандинавская, американская и датская норка. В России же выращивают длинношерстную, мех которой не пользуется спросом. Но другие российские производители переживут этот кризис, поскольку у них корм в 2-4 раза дешевле, чем на Дальнем Востоке. У нас овес стоит дороже, чем пшеница на Алтае, да и на первый взгляд доступные в Приморье рыбные отходы на деле совсем не просто приобрести. Вот и получается, что себестоимость наших шкурок несопоставима, и поэтому лежат у нас остатки с прошлого года на складе, реализующиеся в убыток. По современным меркам «Валентиновское» – глубоко отстающее предприятие, с продукцией которого невозможно выходить на рынок», – констатирует Фильчаков.

Впрочем, не только российские производители меха переживают кризис, продавцам тоже больно аукнулось снижение покупательной способности. Ведь шуба – это крупная покупка, да и товар не первой необходимости и длительного пользования. Российские женщины туже затягивают пояса старых меховых изделий и покупать новые не спешат. Чтобы стимулировать спрос, продавцы идут на уступки и предлагают кредитные продукты или продажу в рассрочку.

«Мы предложили покупателям рассрочку, и услуга пользуется популярностью, – отметила Нурмухаметова. – Ежемесячный платеж достигает всего 2-3 тыс., и такая сумма является вполне комфортной для широкого круга потребителей. Несмотря на то что мы терпим определенные издержки, от этой услуги отказываться не собираемся, так как она привлекает покупателей».

КСТАТИ

«Сэкономили» на чипах

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области в ходе первого рейда по проверке маркировки меховых изделий наложили арест почти на 40 шуб.

«В Благовещенске установлены факты реализации изделий из натурального меха без маркировки контрольными (информационными) знаками в торговом центре «ХL». В результате специалистами Роспотребнадзора наложен арест на 38 меховых изделий на общую сумму 1,5 млн рублей», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что за оборот немаркированных изделий из натурального меха и нарушение порядка их маркировки на территории России предусмотрена административная и уголовная ответственность (ст. 15.12. КоАП РФ и ст. 171.1 УК РФ).

Система добровольной маркировки меховых изделий радиочастотными метками была введена в РФ с 1 апреля этого года. С 12 августа этого года она стала обязательной.

Наталья КОМИССАРОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.