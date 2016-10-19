Владельцы ломбардов в Приморье уверяют, что с крадеными вещами к ним не идут

Кризисный период в экономике, как правило, сопровождается ростом интереса населения к услугам ломбардов

Первый такой период в современной России пришелся на 1998 год, через два года после кризиса количество ломбардов увеличилось почти до 2 тыс. Второй период выпал на кризис 2008-2009 годов, тогда произошел всплеск и количество ломбардов увеличилось до 5 тыс. Как очередной непростой период для страны отразился на работе ломбардов в Приморском крае, разбиралась Деловая газета «Золотой Рог».

В настоящее время в стране работает порядка 8 тыс. ломбардов, у которых порядка 20 тыс. точек распространения. Их общее количество превышает количество всех кредитных организаций, существующих на территории РФ. Ломбардов в десять раз больше, чем банков, в четыре раза - чем кредитных кооперативов.

В настоящее время ломбарды работают под надзором Центробанка, произошел этот переход в связи с преобразованием в 2013 году. Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций, в том числе ломбардов, на основании ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)». В 2016 году стали разрабатывать поправки к федеральному закону «О ломбардах». К примеру, предлагается разрешить ломбардам работать до 22 часов по местному времени, сдавать в аренду помещения. Итоговая версия поправок к закону о ломбардах должна быть доработана до конца 2016 года, после чего начнется процесс их согласования.

Каждому городу по ломбарду

Бизнес ломбардов в Приморском крае представлен 140 организациями. В каждом городе есть хотя бы один ломбард, при этом во Владивостоке находится сразу 48 ломбардов и представлено порядка 100 точек. По словам местных сотрудников, работа ломбарда не изменилась за последнее время: вещи клиенты несут с завидным постоянством.

Добрались до Приморья и федеральные игроки. Так, ювелирный ломбард работает при магазине Sunlight во Владивостоке. Филиал федеральной сети есть и в Артеме, там дают займы под разные предметы: ювелирное украшение, автомобиль, антиквариат, старинные фотографии и другие предметы. Подобные ломбарды есть и во Владивостоке.

Но больше всего на рынке представлены региональные ломбарды, которые пытаются продавать свои франшизы, открывая пункты приема в районах края. Так, у многих сетей ломбардов на сайтах представлены как владивостокские точки, так и по краю. В большинстве ломбарды краевой столицы представлены одним ларьком, но есть компании, у которых открыто и шесть, и пять точек по городу.

Что несут

Для большинства людей основными вещами, которые можно сдать в ломбард, остаются ювелирные украшения, хотя уже давно ломбарды принимают бытовую технику и автомобили. Во Владивостоке сильно развит рынок залога под автомобили, в электронном справочнике Владивостока насчитывается более 10 ломбардов, которые дают ссуды под автомобиль.

Чтобы оформить ссуду под авто, необходимо будет приехать в ломбард, где его оценят. Также надо будет с собой взять некоторые документы: ПТС, СОР, паспорт. Во время оценки автомобиль проверят на арест приставов, взят ли кредит на автомобиль, наличие залогов, «двойников» и т.д. Сумма, которую можно получить, в некоторых ломбардах может доходить до 90% стоимости автомобиля, но также будет и большой ежемесячный платеж в ломбард, в среднем это 5% в месяц. После оформления договора и его подписания заемщик получает деньги, а ломбард оставляет автомобиль на охраняемой парковке.

Помимо автомобилей во Владивостоке оставляют в ломбардах и другие вещи. К примеру, телевизоры, фотоаппараты, часы и антиквариат. При передаче этих предметов главное - сторговаться с ломбардом. Цена на бытовую технику будет небольшой, под сотовый телефон могут дать даже меньше половины его стоимости. При этом каждый ломбард устанавливает свою стоимость, один может дать залог в два раза больше, чем другой.

Антиквариат рассчитывается по другим правилам: чтобы узнать его цену, обращаются к аукционам. С большой охотой ломбарды берут хорошие швейцарские часы. Подобные предметы, как и автомобили, как правило, выкупают - ломбардам не приходится организовывать их продажу. А эта процедура бывает достаточно накладной.

Но больше всего на рынке представлены ювелирные ломбарды, при том что их работа более затруднительна. К примеру, в ювелирных ломбардах необходимо организовать сейф, железную дверь, видеонаблюдение. Еще потребуется специальное оборудование: лабораторные весы, набор реактивов и инструмента для проверки золота, прибор для проверки бриллиантов. А также профессиональные оценщики и охранники.

Автомобиль «под зарплату»

Причины обращения в ломбард у всех разные, но для большинства населения страны основной причиной являются долги по кредитам и ипотеке. Задержали зарплату, уволили с работы, а надо платить по кредитам, занять не у кого. Вот тогда человек и идет в ломбард, чтобы оставить свое имущество под залог и получить деньги.

Контингент людей, которые приходят во владивостокские ломбарды, очень разный: от тех, которые отдыхают «по-русски», до студентов, у которых нет денег, от больных бабушек до крупных бизнесменов.

«Иногда ко мне приходят бабушки, особенно те, которые рядом живут. Некоторым надо купить лекарства или еще что-нибудь жизненно необходимое, - рассказывает Руслан Н., директор ломбарда во Владивостоке. - Я им не могу отказать, у меня тоже бабушка была. Они символически что-то оставляют в залог, получают деньги. Принесла какой-нибудь палантин (смеется), который ничего не стоит, я и дал денег. Можно сказать, под честное слово даю. Еще ко мне приезжают бизнесмены, они обычно часы оставляют или автомобиль. У них причины разные, но чаще они берут деньги и выдают зарплату своим сотрудникам. Оставляют они дорогие машины: Lexus, BMW, Mercedes и другие».

Часто на выходных приходят люди, которым не хватает денег на горячительные напитки. Бывает, заходят и студенты, которые оставляют в ломбардах гитары, фотоаппараты и прочие ненужные им вещи.

Ответ на вопрос, почему бизнесмены обращаются в ломбарды, а не в банки, достаточно простой: в банках рассматривают заявку на протяжении недели, а в ломбарде деньги дадут меньше чем за час. Плюс большим преимуществом является небольшой процент по сравнению с микрофинансовыми организациями.

Почем процент

На четвертый квартал 2016 года Банком России был установлен максимальный процент, который могут устанавливать ломбарды. Так, для потребительского займа с обеспечением в виде залога автотранспортного средства максимальная ставка будет составлять 100,917% годовых. То есть авто можно оставить под 0,27% в день. К примеру, если под автомобиль вам дадут ссуду в размере 300 тыс. на 30 дней, то в конце срока вам надо будет отдать больше на 24 тыс.

На потребительские займы с обеспечением в виде залога иного имущества максимальная ставка будет составлять 167,632% годовых. Ежемесячный процент будет 13,77%, а максимальный ежедневный процент составит 0,45. С залога в 10 тыс. рублей на 30 дней в конце срока вам придется заплатить больше на 1 350 рублей.

Корреспондент «Золотого Рога» сам попробовал проверить ломбарды на честность соблюдения закона, попытавшись сдать вещь в ломбард и узнать, какую сумму залога получит за смартфон. После пары ломбардов, стало понятно, что нет общей системы оценки товара. В первом ломбарде согласились дать залог в размере 3 тыс. рублей под 1,5% в день, то есть в конце срока пришлось бы отдать 4 350 рублей. Второй ломбард оценил смартфон в 7 тыс. рублей и ежедневный взнос в размере 100 рублей, при несложных расчетах стало понятно, что ежедневный процент - 1,4%. При этом первые десять дней вещь нельзя забрать, и сумма увеличится на 1 тыс. рублей. Максимальное время хранения - 30 дней, общая сумма выйдет в размере 10 тыс. рублей.

При этом ФЗ «О ломбардах» дает четкое руководство, что страхование заложенных вещей ложится на ломбард, а не на заемщика. Так что непонятно, почему некоторые ломбарды дают такую большую ежедневную ставку.

С краденым не шутят

Из-за больших ставок и ненужности вещей многие люди не возвращаются за ними в ломбарды, а иногда и специально оставляют их там. Несут в ломбард и краденые вещи. К сожалению, в пресс-службе МВД РФ по Приморскому краю на запрос Деловой газеты «Золотой Рог» оперативно не ответили.

«Что касается техники, ее легко проверить. У Apple стоит хорошая защита, если человек не может зайти в Itunes или открыть смартфон, то, конечно, я его не возьму. Также хорошая защита стоит на китайских телефонах Xiaomi. Тем более какой дурак при наличии паспорта пойдет сдавать краденую вещь в ломбард? Все документы я записываю, поэтому найти человека в дальнейшем достаточно легко и быстро. Также если кого-то ограбили, то у полиции сразу начинается обзвон. За все время работы мне пока не приносили краденые вещи. Ломбард - это место официального сбыта», - говорит директор ломбарда.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Без права на недвижимость

С юридической точки зрения ломбард является юридическим лицом, специализированной коммерческой организацией. Основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.

Ломбард вправе принимать в залог и на хранение движимые вещи, принадлежащие заемщику или поклажедателю и предназначенные для личного потребления, за исключением вещей, изъятых из оборота, а также вещей, на оборот которых законодательством РФ установлены соответствующие ограничения.

Согласно закону, ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг. Ломбарды не вправе предоставлять займы под залог недвижимого имущества.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.