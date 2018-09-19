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Во Владивостоке стартовал конкурс "Добросовестный аварийный комиссар"
Краевое Общество автовладельцев Приморья объявляет о начале конкурса «Добросовестный аварийный комиссар». Стать участником дорожно-транспортного происшествия в нашем автомобилизированном городе - событие вероятное (при этом необязательно быть виновным в аварии).
Практика привлечения аварийного комиссара для участия в оформлении ДТП в большей или меньшей степени применима во всех регионах России, не исключение и Приморский край. Однако, заведомо о компетенции того или иного аварийного комиссара никто не может ничего сказать. Поэтому не все готовы прибегнуть к их услугам по причине простого недоверия. В чем-то данные сомнения обоснованы, так как есть примеры, когда участникам ДТП была оказана некачественная помощь, в результате страховой организацией было отказано в страховой выплате. Автовладелец, как правило, в этих случаях не может найти исполнителей для предъявления претензии.
По этой причине часть автовладельцев игнорируют или не доверяют услугам аварийного комиссара и настаивают на оформлении ДТП сотрудниками ГИБДД. При этом нерасторопные действия на месте аварии могут привести к осложнению дорожной обстановки, образованию заторов, тем самым создаются неудобства для остальных участников дорожного движения.
Общественная организация «Краевое общество автовладельцев Приморья» («КОАП») выступает за защиту прав и создание комфортных условий для автовладельцев. «Нам бы хотелось, чтобы на дорогах Приморья всё было культурно. Услуги по оформлению ДТП оказывались действительно квалифицированными специалистами», - заявляет руководитель общественной организации «Краевое общество автовладельцев Приморья».
В связи с этим, «КОАП» объявляет конкурс «Добросовестный аварийный комиссар». К участию приглашаются все компании, оказывающие услуги аварийного комиссара на территории г.Владивосток и г.Артем.
Цель конкурса: выявить достойные компании, которые могут оказать автовладельцам услуги по оформлению ДТП, соответствующие требованиям законодательства.
Звание «Добросовестный аварийный комиссар» будет дополнительным индикатором для авто-
владельцев, попавших в ДТП, при принятии решения о выборе компании по оказанию услуг аварийного комиссара.
Подробности о конкурсе вы можете узнать на сайте КОАП25.РФ.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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